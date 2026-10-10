Thuận Hòa khai mạc Lễ hội Cốm, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc Tày
Chiều 10-10, xã Thuận Hòa tổ chức khai mạc Lễ hội Cốm năm 2026. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh; Vàng Seo Cón, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Giang 2; cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo các xã và đông đảo nhân dân, du khách.
Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 15-10, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian; trưng bày sản phẩm đặc trưng của các địa phương, thi ẩm thực giữa các thôn và các hoạt động trải nghiệm nghề làm cốm truyền thống. Trong đó, hội thi giã cốm gồm 3 phần: Hái cốm, nướng cốm và giã cốm, tái hiện các công đoạn làm nên sản phẩm cốm truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.
Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động trình diễn quy trình làm cốm thủ công. Từ những bông lúa nếp non còn ngậm sữa, qua các công đoạn sấy, tuốt hạt, giã và sàng sảy, người dân tạo ra những mẻ cốm xanh, dẻo, thơm. Sự khéo léo, tỉ mỉ của người làm cốm cùng nhịp chày đều đặn đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, tìm hiểu, trải nghiệm.
Nghề làm cốm được người dân Thuận Hòa gìn giữ qua nhiều thế hệ, gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Tày. Việc tổ chức lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng; đồng thời quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở ra cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202610/thuan-hoa-khai-mac-le-hoi-com-gin-giu-net-dep-van-hoa-dan-toc-tay-25e1260/