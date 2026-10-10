Thuận Hòa khai mạc Lễ hội Cốm, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc Tày

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ hội Cốm xã Thuận Hòa.

Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 15-10, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian; trưng bày sản phẩm đặc trưng của các địa phương, thi ẩm thực giữa các thôn và các hoạt động trải nghiệm nghề làm cốm truyền thống. Trong đó, hội thi giã cốm gồm 3 phần: Hái cốm, nướng cốm và giã cốm, tái hiện các công đoạn làm nên sản phẩm cốm truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.

Lãnh đạo xã Thuận Hòa tặng cờ lưu niệm cho các đội thi giã cốm.

Các đội tham gia thi giã cốm tại Lễ hội.

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động trình diễn quy trình làm cốm thủ công. Từ những bông lúa nếp non còn ngậm sữa, qua các công đoạn sấy, tuốt hạt, giã và sàng sảy, người dân tạo ra những mẻ cốm xanh, dẻo, thơm. Sự khéo léo, tỉ mỉ của người làm cốm cùng nhịp chày đều đặn đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, tìm hiểu, trải nghiệm.

Du khách lựa chọn mua cốm tại lễ hội.

Du khách quốc tế trải nghiệm tại Lễ hội Cốm xã Thuận Hòa.

Nghề làm cốm được người dân Thuận Hòa gìn giữ qua nhiều thế hệ, gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Tày. Việc tổ chức lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng; đồng thời quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở ra cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.