Thuận Đức phải thu hồi cổ phiếu, hoàn tiền cho nhà đầu tư

Ngày 3/11/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 667/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thuận Đức. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.

Theo quyết định, Thuận Đức bị phạt tiền 112,5 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng thời hạn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Cụ thể, công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu vượt quá thời hạn 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 6500/UBCK-QLCB ngày 14/7/2026 thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo theo quy định.

Thuận Đức bị phạt 112,5 triệu đồng do phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu vượt quá thời hạn.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Thuận Đức là buộc thu hồi số cổ phiếu đã phát hành.

Theo đó, công ty phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có), đồng thời trả thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng nơi công ty mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có hiệu lực thi hành.

Thời hạn hoàn trả tiền tối đa là 15 ngày kể từ ngày công ty nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có hiệu lực thi hành để gửi yêu cầu.

Các biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 12 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

CTCP Thuận Đức được thành lập vào năm 2007. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ polypropylene, nổi bật là hạt nhựa tái chế và bao bì PP. TDP trở thành công ty đại chúng từ tháng 07/2018. TDP hiện quản lý vận hành 3 Nhà máy sản xuất bao bì hạt nhựa tái chế. Cổ phiếu TDP được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2020.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IIII/2026 của Thuận Đức đạt 83,5 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.379,2 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 7,3%, lên 1.266,8 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt 112,4 tỷ đồng, tăng khoảng 8%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 27 tỷ đồng trong quý III năm nay, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh 62,3%, lên 77,7 tỷ đồng; riêng chi phí lãi vay ở mức 75,1 tỷ đồng, tăng hơn 76% so với quý III/2025.

Ngoài ra, chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng 46%, lên 20,5 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 5,6%, còn 16,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn ghi nhận lỗ từ công ty liên kết gần 3,7 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi khoảng 2,7 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái.

Do đó, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Thuận Đức đạt 10,6 tỷ đồng, giảm gần 70% so với mức lãi 35 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Theo lý giải của Thuận Đức, phần lớn lợi nhuận sut giảm năm 2026 tới từ các chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ khoảng 54% khi nền lãi suất tăng rất cao trong suốt quý III kéo lợi nhuận đạt được của công ty sụt giảm lớn. Ngoài ra, chi phí thuế TNDN của công ty không được khấu trừ các phần chi phí lãi vay.

Doanh thu thị trường xuất khẩu từ quý III/2026 có tăng trưởng vượt trội và đem lại nhiều lợi nhuận hơn so với nội địa là điểm tích cực trong quý III năm 2026 giúp công ty gánh đỡ một phần nhiều chi phí tài chính tăng trên nền dư nợ vay và lãi suất vay của công ty hiện đang chịu ở mức tương đối cao.