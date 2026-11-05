Ngày 3/11/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 667/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Thuận Đức (mã chứng khoán: TDP), có trụ sở tại xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.

Theo quyết định, Thuận Đức bị phạt 112,5 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thuận Đức bị phạt giữa áp lực nợ gần 3.900 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu vượt quá thời hạn 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 6500/UBCK-QLCB ngày 14/7/2026 thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo theo quy định.

Ngoài hình thức phạt tiền, Thuận Đức còn buộc phải thu hồi số cổ phiếu đã phát hành, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có), kèm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản thu tiền.

Theo quy định, doanh nghiệp phải hoàn trả tiền trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có hiệu lực để gửi yêu cầu hoàn trả.

Nợ phải trả tăng hơn 540 tỷ đồng trong 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 được Thuận Đức công bố ngày 29/10, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 5.185 tỷ đồng, tăng khoảng 713 tỷ đồng, tương đương gần 16% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với gần 3.958 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 1.431 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 1.297 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 677 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thuận Đức đạt hơn 5.185 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức gần 3.897 tỷ đồng. (Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty CP Thuận Đức)

Ở chiều nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Thuận Đức đạt hơn 3.897 tỷ đồng, tăng khoảng 542 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới gần 3.496 tỷ đồng, còn nợ dài hạn khoảng 401,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên tới hơn 2.940 tỷ đồng, trong khi vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt hơn 399 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ vay và thuê tài chính của doanh nghiệp đã vượt 3.339 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý III đạt hơn 1.287 tỷ đồng, tăng khoảng 171 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu gần 937 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 286,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thuận Đức đạt hơn 5.185 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức gần 3.897 tỷ đồng, tương đương khoảng 75,2% tổng tài sản. Riêng nợ vay và thuê tài chính chiếm phần lớn cơ cấu nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp.

Một điểm đáng lưu ý khác là sự chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn. Tại ngày 30/9, tài sản ngắn hạn đạt gần 3.958 tỷ đồng, cao hơn nợ ngắn hạn khoảng 462 tỷ đồng. Tuy nhiên, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên tới gần 2.940 tỷ đồng. Cơ cấu này cho thấy áp lực cân đối dòng tiền và nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn lên doanh nghiệp đang rất lớn.

Huy động 350 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

Trước đó, ngày 10/9/2026, Thuận Đức hoàn tất đợt chào bán 3,5 triệu trái phiếu ra công chúng, thu về 350 tỷ đồng. Trái phiếu có mã TDP262901, kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.

Đáng chú ý, lãi suất áp dụng cho 4 kỳ thanh toán đầu tiên là 11%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng tham chiếu cộng biên độ 3,8%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần.

Tại thời điểm 10/9, Thuận Đức ước tính tổng nợ tăng từ 3.663,8 tỷ đồng lên 4.013,8 tỷ đồng sau đợt phát hành trái phiếu.

Theo báo cáo kết quả chào bán, toàn bộ lượng trái phiếu đã được phân phối cho 40 nhà đầu tư, gồm 38 nhà đầu tư trong nước và 2 nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài trên 50%. Tổng chi phí phát hành hơn 6,32 tỷ đồng, đưa số tiền thu ròng của doanh nghiệp lên gần 343,68 tỷ đồng.

Tại thời điểm 10/9, Thuận Đức ước tính tổng nợ tăng từ 3.663,8 tỷ đồng lên 4.013,8 tỷ đồng sau đợt phát hành, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tăng từ 2,87 lần lên 3,14 lần.

Như vậy, bên cạnh việc mở rộng huy động vốn qua trái phiếu, bức tranh tài chính quý III cho thấy quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu của Thuận Đức cùng tăng, nhưng nợ phải trả cũng gia tăng đáng kể, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ đối với trái chủ và khắc phục hậu quả từ vi phạm phát hành cổ phiếu, khả năng quản trị dòng tiền, kiểm soát chi phí vốn và bảo đảm các nghĩa vụ tài chính sẽ là những yếu tố cần được theo dõi trong các kỳ báo cáo tiếp theo.