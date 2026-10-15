Thuận An tăng cường chống thất thu ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

UBND phường Thuận An họp Ban Chỉ đạo chống thất thu, đôn đốc thu nợ thuế và rà soát phương án quản lý, khai thác tài sản công dôi dư.

Với tổng thu ngân sách đạt hơn 43,2 tỷ đồng, bằng 233,03% dự toán đến ngày 30/9/2026, phường Thuận An (Tp. Huế) tiếp tục triển khai các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ thuế và xử lý tài sản công dôi dư, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Thu ngân sách vượt dự toán, tiếp tục siết chặt quản lý thuế

Sáng 14/10, UBND phường Thuận An tổ chức họp Ban Chỉ đạo chống thất thu, đôn đốc và thu nợ thuế, đồng thời rà soát tình hình xử lý tài sản công dôi dư. Đồng chí Lê Đình Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Đình Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự cuộc họp còn có đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường; đại diện Thuế cơ sở 3, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ; Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, đến ngày 30/9/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 43,215 tỷ đồng, bằng 233,03% dự toán được giao. Kết quả này phản ánh những nỗ lực trong công tác quản lý nguồn thu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách tại địa phương.

Tuy nhiên, một số khoản thu vẫn cần được tập trung đôn đốc, nhất là thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Cuộc họp cũng rà soát tiến độ triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý người nộp thuế, hạn chế bỏ sót nguồn thu và tăng cường ý thức chấp hành nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân.

Khai thác tài sản công, phát huy nguồn lực nhà đất

Đối với công tác quản lý tài sản công, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường đã rà soát hiện trạng và xây dựng phương án khai thác 17 cơ sở nhà, đất được giao quản lý.

Trong số 12 cơ sở có phương án cho thuê ngắn hạn, đơn vị đã cho thuê được 9 cơ sở. Ba cơ sở chưa có người thuê đang được đề xuất chuyển đổi phương án khai thác sang bán đấu giá đất ở xen ghép. Một số khu đất khác tiếp tục được rà soát để nghiên cứu phương án phù hợp.

Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Việc chủ động kiểm kê, đánh giá hiện trạng và lựa chọn hình thức khai thác phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế tình trạng nhà, đất bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Đồng thời, quản lý chặt chẽ tài sản công góp phần nâng cao tính minh bạch, tránh lãng phí và phát huy giá trị nguồn lực đất đai.

Tuy nhiên, quá trình xử lý cần bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp quy hoạch và công khai, minh bạch trong từng phương án, nhất là đối với việc chuyển đổi hình thức khai thác hoặc tổ chức đấu giá.

Phân công rõ trách nhiệm, hướng tới phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND phường Lê Đình Phong yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ dân phố; thực hiện chế độ báo cáo hằng tuần để theo dõi, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi nợ thuế.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công được yêu cầu tăng cường tuyên truyền định kỳ, khẩn trương hoàn thiện thủ tục xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư trước ngày 30/11/2026. Các tổ dân phố phối hợp rà soát danh sách hộ kinh doanh, vận động người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế được đề nghị cung cấp số liệu theo từng ngành nghề, lĩnh vực dịch vụ để phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo.

Quang cảnh cuộc họp

Những nhiệm vụ này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, cơ quan thuế, đơn vị quản lý tài sản và cộng đồng dân cư. Trong đó, công khai thông tin, phân định trách nhiệm và kiểm tra tiến độ thường xuyên là cơ sở nâng cao hiệu quả thực thi.

Tăng cường chống thất thu ngân sách đi đôi với quản lý tài sản công minh bạch, hiệu quả không chỉ góp phần củng cố nguồn lực tài chính địa phương mà còn hạn chế lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và cơ sở vật chất công. Đây là nền tảng để phường Thuận An phát huy nguồn lực sẵn có, nâng cao chất lượng quản trị và hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.