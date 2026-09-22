Thua Uzbekistan, U23 Việt Nam bất ngờ giành vé tứ kết ASIAD 2026

Dù cất nhiều trụ cột nhưng với trình độ nhỉnh hơn, U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động và chỉ mất 5 phút để tạo ra khác biệt. Từ một tình huống tấn công, Urinboev Muhammadali tung cú sút đưa bóng chạm chân một trung vệ U23 Việt Nam đổi hướng, giúp Uzbekistan vượt lên dẫn 1-0.

U23 Việt Nam thua Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn vào tứ kết ASIAD 2026

Sau bàn thua, U23 Việt Nam lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 14, Thanh Nhàn đưa được bóng vào lưới Uzbekistan nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Không lâu sau đó, Ngọc Mỹ có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng cú sút lại đưa bóng đi vọt xà.

Những nỗ lực tìm bàn gỡ của U23 Việt Nam gặp thêm trở ngại khi Xuân Bắc dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 34. Việc mất một tiền vệ quan trọng khiến đội bóng áo đỏ gặp không ít khó khăn trong việc duy trì thế trận trước đối thủ đến từ Trung Á.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục chủ động tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trong khi còn chưa thể thành công, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh phải nhận bàn thua thứ hai sau pha dứt điểm quyết đoán của Ibraimov Nurlan.

Trong thời gian còn lại, U23 Việt Nam không thể tìm được bàn thắng và chấp nhận thất bại 0-2. Đây là kết quả khiến thầy trò HLV U23 Việt Nam phải chờ đợi kết quả của trận đấu diễn ra cùng giờ giữa U23 Philippines và U23 Kuwait.

May mắn đã đứng về phía U23 Việt Nam. U23 Philippines bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kuwait, qua đó tạo ra kết quả đủ thuận lợi để đội bóng áo đỏ bảo toàn vị trí nhì bảng C với 4 điểm, giành vé tứ kết ASIAD 2026.

Xếp hạng chung cuộc bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026