Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn vào tứ kết ASIAD 2026

Trước lượt trận cuối, U23 Việt Nam có 4 điểm, ghi 3 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua, hiệu số +2. U23 Uzbekistan dẫn đầu với 6 điểm và đã chắc chắn đi tiếp. U23 Kuwait mới có 1 điểm, trong khi U23 Philippines toàn thua hai trận và không còn cơ hội cạnh tranh.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam nhập cuộc không thuận lợi khi U23 Uzbekistan sớm vượt lên ở phút thứ 5. Cú sút của Urinboev Muhammadali chạm chân một hậu vệ Việt Nam rồi đổi hướng, khiến thủ môn Cao Văn Bình không thể cản phá.

Bị dẫn bàn, U23 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Thanh Nhàn từng đưa bóng vào lưới U23 Uzbekistan ở phút 14 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Sau đó, Ngọc Mỹ có cú sút xa đưa bóng đi vọt xà. Khó khăn càng lớn khi tiền vệ Xuân Bắc dính chấn thương và phải rời sân ở phút 34.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 53, Quốc Việt có cơ hội thuận lợi sau đường chuyền của Thanh Nhàn nhưng không thể tận dụng.

Dù thất bại nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp

Khi hàng công chưa tìm được bàn gỡ, hàng thủ U23 Việt Nam lại để U23 Uzbekistan nhân đôi cách biệt ở phút 68. Ibraimov Nurlan dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Trung Á.

Thất bại khiến U23 Việt Nam không thể tự quyết kết quả bảng đấu, nhưng diễn biến ở trận còn lại đã mang đến tin vui. U23 Philippines bất ngờ đánh bại U23 Kuwait 2-1, khiến U23 Kuwait không thể vượt qua U23 Việt Nam.

Với 4 điểm, U23 Việt Nam giữ vững vị trí nhì bảng C và giành vé vào tứ kết. Dẫu vậy, trận thua U23 Uzbekistan cũng cho thấy đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn trong phòng ngự nếu muốn tiến sâu hơn tại ASIAD 2026.