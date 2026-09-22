Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn đoạt vé vào tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026 với ngôi nhì bảng C.

Chiều ngày 22/9, tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2026 với quyết tâm có ít nhất một điểm để chắc suất vào vòng tứ kết.

Ngay phút thứ 5, bàn thắng mở tỷ số đã tới với U23 Uzbekistan. Từ pha phối hợp đơn giản trước vòng cấm, Urinboev Muhammadali tung cú sút đưa bóng đập chân trung vệ Việt Nam đổi hướng vào lưới, khiến thủ môn Cao Văn Bình hoàn toàn bất lực.

Ít phút sau, U23 Việt Nam có pha bóng đáp trả mạnh mẽ. Ngọc Mỹ và Quốc Cường đập nhả 1-2 ăn ý trước vòng cấm, tiếc rằng cú dứt điểm cuối cùng của Quốc Cường lại đưa bóng đi chệch cột dọc đối thủ trong gang tấc.

Phút 14, Thanh Nhàn đi bóng vượt qua cả thủ môn Samandar Muratbaev rồi dứt điểm vào lưới trống, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị trước đó.

Ở tình huống diễn ra sau đó ít phút, Ngọc Mỹ tung cú sút xa đầy lực và kỹ thuật, tiếc rằng bóng lại đi cao hơn khung thành U23 Uzbekistan trong gang tấc.

Cuối hiệp một, Xuân Bắc không thể tiếp tục thi đấu sau chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Quang Vinh.

Ngay đầu hiệp hai, tác giả bàn thắng mở tỷ số Urinboev Muhammadali tiếp tục đe dọa khung thành U23 Việt Nam bằng cú dứt điểm đầy uy lực, rất may bóng đi không trúng đích.

Ít phút sau đó, Thanh Nhàn có đường chuyền dọn cỗ tuyệt vời cho Quốc Việt. Đáng tiếc, cú dứt điểm trong tư thế thuận lợi lại quá nhẹ, không thắng được thủ môn U23 Uzbekistan.

Tới phút 68, tỷ số đã là 2-0 cho U23 Uzbekistan. Màn phối hợp một chạm xé tan phòng ngự của U23 Uzbekistan kết thúc bằng pha bứt tốc dứt điểm quyết đoán của Ibraimov Nurlan, không cho thủ môn Cao Văn Bình bất kỳ cơ hội cứu thua nào.

Những phút cuối trận, U23 Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng bất lực trong việc có được bàn thắng danh dự và chấp nhận rời sân với tỷ số thua 0-2.

Dù để thua trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn có vé vào chơi vòng tứ kết khi ở trận đấu cùng giờ, U23 Kuwait để thua 1-2 trước U23 Philippines.