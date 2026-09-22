Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn chính thức ghi tên vào tứ kết Asiad 20

Ở lượt đấu cuối vòng bảng tại Asiad 20 diễn ra vào chiều ngày 22/9, U23 Việt Nam để thua 0-2 trước U23 Uzbekistan. Dù vậy, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn đoạt vé vào vòng tứ kết Asiad 20 nhờ đứng nhì bảng C.

U23 Việt Nam nhập cuộc chậm và bất ngờ nhận bàn thua từ sớm. Phút thứ 5, Mukhammadali Urinboev nhận bóng ở trung lộ rồi thực hiện pha ngoặt bóng khéo léo, loại bỏ cả hai trung vệ U23 Việt Nam. Đội trưởng U23 Uzbekistan sau đó lốp bóng tinh tế từ sát vòng cấm, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số 1-0.

Cầu thủ Uzbekistan ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Championat.

Nhận bàn thua, U23 Việt Nam chủ động dâng cao nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 12, cú dứt điểm ở cự ly gần của Lê Phát không đánh bại được thủ thành Samandar Muratbaev. Chỉ 2 phút sau đó, Thanh Nhàn đưa được bóng vào lưới Uzbekistan nhưng trọng tài không công nhận do lỗi việt vị. Sau những phút đầu tăng tốc, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, trong khi đối thủ Uzbekistan tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đại diện Trung Á.

Sang hiệp hai, U23 Uzbekistan tiếp tục khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ Việt Nam. Phút 49, Urinboev có cơ hội thuận lợi nhưng dứt điểm ra ngoài. U23 Việt Nam cũng có cơ hội tìm bàn gỡ ở phút 53, khi Quốc Việt tung cú sút từ trung lộ nhưng không đủ lực để gây khó khăn cho thủ môn Muratbaev.

U23 Việt Nam hụt hơi trong hiệp hai. Ảnh: Championat

Đến phút 60, Nurlan Ibraimov bên phía U23 Uzbekistan bất ngờ tung cú dứt điểm ngẫu hứng bằng má ngoài chân phải, đưa bóng tìm đến đúng vị trí của thủ thành Cao Văn Bình. Tuy nhiên, người gác đền của U23 Việt Nam không thể tiếp tục bảo toàn lưới nhà ở phút 68. Ibraimov di chuyển thoát xuống nhận bóng, xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm từ mép vòng cấm, khuất phục thủ môn U23 Việt Nam và nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Sau bàn thua thứ hai, U23 Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không tạo ra được sức ép đủ lớn. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có dấu hiệu hụt hơi trong hiệp hai, trong khi Uzbekistan chủ động kiểm soát thế trận và bảo toàn lợi thế.

Cuộc đọ sức khép lại với thắng lợi 2-0 thuộc về U23 Uzbekistan. Dù trắng tay ở lượt trận này, U23 Việt Nam vẫn giành suất vào vòng tứ kết Asiad 20 với vị trí nhì bảng C, do ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 Kuwait đã để thua 1-2 trước U23 Philippines. Tiến vào tứ kết, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đụng độ U23 Hàn Quốc hoặc U23 Saudi Arabia.

Bảng xếp hạng môn bóng đá nam ASIAD 20 - bảng C.