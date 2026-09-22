Thua U23 Uzbekistan 0-2, U23 Việt Nam vẫn vào tứ kết ASIAD 2026

Chiều 22/9, U23 Việt Nam thất bại trước U23 Uzbekistan với tỷ số 0-2. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn vượt qua vòng bảng do đối thủ cạnh tranh là U23 Kuwait thua U23 Philippines ở trận đấu cùng giờ.

●ASIAD 2026

U23 Việt Nam

0-2

U23 Uzbekistan

KẾT THÚC

Urinboev 5’

Ibraimov 67’

Thống kê trận đấu

48%Kiểm soát bóng52%

8Sút13

3Sút trúng đích3

1Phạt góc4

1Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

U23 Uzbekistan nhập cuộc tốt hơn và sớm tận dụng được ưu thế để mở tỷ số. Sau vài phút uy hiếp liên tục, Jumaev kiến tạo cho Urinboev dứt điểm, bóng chạm hậu vệ U23 Việt Nam đổi hướng rồi vượt qua thủ môn Cao Văn Bình.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam dần bắt nhịp và tạo được thế trận cân bằng hơn. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giữ bóng, phối hợp bình tĩnh và cũng có ít phút dồn ép đối thủ. Thanh Nhàn đưa được bóng vào lưới U23 Uzbekistan nhưng bị phạt việt vị.

U23 Việt Nam không duy trì được trạng thái áp đảo nhưng cũng không để đối thủ gây sức ép ngược lại. Trong nửa đầu trận đấu, U23 Việt Nam kiểm soát bóng 48%, tung ra 5 cú sút với 2 lần trúng đích, trong khi U23 Uzbekistan có 6 pha dứt điểm nhưng chỉ một lần hướng bóng trúng khung thành.

U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 0-2. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam duy trì thế trận giằng co với đối thủ trong hiệp 2. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có thời điểm cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra sức ép đủ lớn. Ngược lại, U23 Việt Nam lộ ra nhiều khoảng trống phía sau để đối thủ khai thác. Từ một pha bóng như vậy ở phút 67, Ibraimov ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Uzbekistan.

Thể lực đi xuống ở nửa sau của hiệp 2 khiến U23 Việt Nam hụt hơi trước đối thủ trong nhiều pha bóng. Sai sót xuất hiện nhiều hơn. U23 Việt Nam không tạo ra cơ hội rõ rệt nào trong hiệp đấu này.

Dù vậy, tin vui vẫn đến với U23 Việt Nam vào cuối trận. U23 Philippines thắng U23 Kuwait, đồng nghĩa U23 Việt Nam giữ được vị trí thứ hai tại bảng C và giành quyền vào tứ kết.

U23 Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Cao Văn Bình

3

Phạm Lý Đức

4

Lê Nguyên Hoàng

5

Nguyễn Đức Anh

↓

7

Nguyễn Thanh Nhàn

8

Nguyễn Thái Quốc Cường

↓

12

Nguyễn Xuân Bắc

↓

16

Nguyễn Lê Phát

↓

19

Nguyễn Ngọc Mỹ

21

Phạm Minh Phúc

22

Lê Đình Long Vũ

↓

DỰ BỊ VÀO SÂN

9

Nguyễn Quốc Việt

↑

10

Hoàng Quang Dũng

↑

14

Nguyễn Quang Vinh

▮

↑

15

Đặng Tuấn Phong

↑

17

Nguyễn Phi Hoàng

↑

U23 Uzbekistan

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

21

Samandar Muratbaev

2

Saidkhon Khamidov

3

Dilshod Murtazaev

4

Giyosjon Rizakulov

▮

5

Kuvonchbek Khushvaktov

8

Amirbek Saidov

↓

10

Muhammadali Urinboev

↓

11

Asilbek Jumaev

↓

13

Azizbek Tulkunbekov

15

Diyorbek Abdunazarov

19

Ollabergan Karimov

↓

DỰ BỊ VÀO SÂN

6

Ravshan Khayrullaev

↑↓

9

Saidumarkhon Saidnurullayev

↑

16

Mukhammedali Reimov

↑

18

Oybek Urmonjonov

↑

22

Nurlan Ibraimov

↑

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất

Báo điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 theo thông tin chính thức trên trang chủ của giải đấu và diễn biến mới nhất. Kết thúc bảng C, thứ hạng các đội như sau:

BẢNG C

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

U23 Uzbekistan

3

9

1

9

2

U23 Việt Nam

3

3

3

4

3

U23 Philippines

3

3

8

3

4

U23 Kuwait

3

2

5

1

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Sau hai lượt trận, U23 Uzbekistan đứng đầu bảng C với 6 điểm, ghi 7 bàn và nhận một bàn thua. Đội bóng Trung Á thắng U23 Philippines 5-1 ở trận ra quân, sau đó đánh bại U23 Kuwait 2-0 và chắc chắn giành quyền vào tứ kết.

U23 Việt Nam xếp thứ hai với 4 điểm, hiệu số +2. Đội của HLV Đinh Hồng Vinh hòa U23 Kuwait 1-1 ở lượt đầu, sau đó thắng U23 Philippines 2-0 nhờ các bàn của Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Lê Phát. U23 Kuwait đứng thứ ba với một điểm, còn U23 Philippines chưa có điểm và đã bị loại.

U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan trong trạng thái cần ít nhất 1 điểm. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam chỉ cần không thua U23 Uzbekistan để chắc chắn giữ vị trí trong nhóm hai đội đầu bảng. Nếu giành chiến thắng, U23 Việt Nam có 7 điểm và vượt Uzbekistan để chiếm ngôi đầu. Trong trường hợp thua, đội vẫn có khả năng đi tiếp nhưng phải chờ kết quả trận U23 Kuwait vs U23 Philippines diễn ra cùng giờ và so sánh các chỉ số phụ nếu hai đội cùng có 4 điểm. Trước lượt cuối, U23 Việt Nam hơn Kuwait 4 đơn vị về hiệu số bàn thắng bại.