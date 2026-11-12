Thua U23 Qatar 1-2, U23 Thái Lan hết cơ hội vô địch giải quốc tế tại Việt Nam

U23 Thái Lan vào trận với áp lực phải thắng nhưng sớm bị dẫn bàn. Phút 8, Yamaan Jarrar của U23 Qatar đi bóng bên cánh trái, vào vòng cấm và dứt điểm mở tỷ số. Phút 18, từ tình huống phạt góc, Elsayed Saleh bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt.

U23 Thái Lan lép vế trước U23 Qatar - Ảnh: Changsuek

Bị dẫn hai bàn, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình nhưng các pha tấn công thiếu hiệu quả, không xuyên thủng được hàng thủ U23 Qatar. Sang hiệp hai, đội tiếp tục tăng sức ép nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Ở chiều ngược lại, U23 Qatar tạo thêm cơ hội từ các pha phản công. Phút 75, cú dứt điểm cận thành của Faragalla buộc thủ môn Chankar phải cứu thua.

Phút 90+2, Paripan Wongsa bị phạm lỗi trong vòng cấm, U23 Thái Lan được hưởng phạt đền. Phongsakon Sangkasopha thực hiện thành công một phút sau đó, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Thời gian còn lại không đủ để đội có bàn gỡ hòa.

Sau hai trận, U23 Thái Lan ghi 1 bàn và thủng lưới 5 bàn. Ở chiều ngược lại, U23 Qatar có chiến thắng đầu tiên tại giải sau trận hòa 0-0 với U23 Singapore. Ngày 14/11, U23 Qatar gặp U23 Việt Nam ở lượt trận cuối, trận đấu được cho là có thể quyết định ngôi vô địch.