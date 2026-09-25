Thua U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam nhập cuộc thận trọng, chủ động lùi sâu và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Sức ép liên tục của Hàn Quốc được cụ thể hóa ở phút 16. Từ quả tạt bên cánh, Lee Young-Jun bật cao đánh đầu chính xác, đưa đội bóng xứ kim chi vượt lên.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam

Sau bàn thua, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước khả năng pressing và kiểm soát khu trung tuyến của đối phương.

Tuy nhiên, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có cơ hội đáng tiếc ở phút 36. Quang Vinh sút bóng dội cột dọc, Lê Văn Thuận đá bồi tung lưới Hàn Quốc nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

U23 Việt Nam (áo trắng) thi đấu tốt trong hiệp 1

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chơi chủ động hơn, mạnh dạn đẩy cao đội hình và tranh chấp bóng. Khoảng hơn 10 phút đầu hiệp, đội bóng áo đỏ tạo được thế trận cân bằng hơn.

Tuy nhiên, khi thể lực bắt đầu suy giảm, U23 Việt Nam không còn duy trì được cường độ như trước. Hàn Quốc tận dụng tốt thời điểm này để gia tăng sức ép. Phút 77, Kim Jisoo đệm bóng cận thành trong tình huống lộn xộn, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 5 phút sau, Lee Young-Jun hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm chéo góc, nới rộng cách biệt. Đến phút 90, U23 Hàn Quốc ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 4-0.

U23 Việt Nam đã thi đấu đầy cố gắng trước đối thủ mạnh hơn

U23 Việt Nam từng đánh bại Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ VCK U23 châu Á 2026, nhưng đội hình đối thủ tại ASIAD 2026 mạnh hơn đáng kể. Trước sự vượt trội về thể lực, chiều sâu và khả năng tận dụng cơ hội của đối thủ, U23 Việt Nam không thể tái lập bất ngờ.

Dẫu vậy, việc giành quyền vào tứ kết vẫn là dấu mốc đáng ghi nhận của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Thất bại trước U23 Hàn Quốc cũng mang đến những bài học quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và trưởng thành trong tương lai.