Thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn được thưởng

Nữ Việt Nam chiến đấu quả cảm trước Trung Quốc. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) động viên tuyển nữ Việt Nam bằng khoản thưởng 300 triệu đồng sau trận thua Trung Quốc 0-1 trên sân Nagai, Nhật Bản ở tứ kết ASIAD 20. Dù không thể vào bán kết một cách đầy tiếc nuối, nhưng góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất vẫn là thành tích đáng khích lệ với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Ở ASIAD 19, nữ Việt Nam dừng bước ngay vòng bảng.

Trước khi vào tứ kết ASIAD 20, sau trận hòa nữ Thái Lan 0-0 ở bảng E tối 21/9, mức thưởng của VFF dành cho các "Chiến binh sao vàng" là 500 triệu đồng. Như vậy, tính tới chiều 25/9, tổng tiền thưởng của nữ Việt Nam đạt mức 800 triệu đồng.

Thay mặt Ban chấp hành và Thường trực Ban chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của nữ Việt Nam. Chủ tịch nhấn mạnh dù không hiện diện ở top 4 đội mạnh nhất, nhưng toàn đội có quyền tự hào về hành trình tại ASIAD, đặc biệt là 120 phút đầy bản lĩnh và kiên cường ở tứ kết.

Chiều 25/9 trên sân Nagai, trước sức ép nghẹt thở từ nữ Trung Quốc, nữ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm và cống hiến cũng như không hề e sợ khi cầm hòa đối thủ trên cơ tới tận phút 109. Sau 120 phút nỗ lực, đội bóng áo trắng chỉ thua đối thủ từng 9 lần vô địch châu Á và 3 lần giành huy chương vàng ASIAD với tỷ số tối thiểu. Dù đi tiếp, nhưng đây là trận thắng khó khăn của nữ Trung Quốc, một trong những "chị đại" của bóng đá nữ châu lục nhiều năm qua.