Thua Trịnh Thu Vinh và lỡ chung kết, nữ xạ thủ Hàn Quốc, HCV Olympic Paris 2024 Yang Ji-in bật khóc nức nở

Oh Ye-jin bật khóc sau khi bị loại ở nội dung súng ngắn 25m nữ (ảnh B.L)

Nội dung súng ngắn nữ 25m tại Asiad 20 có 44 xạ thủ các quốc gia dự tranh, với 2 phần bắn nhanh và bắn chậm.

Ở phần thi bắn chậm diễn ra vào ngày 27/9, Trịnh Thu Vinh xuất sắc, đạt 291 điểm, qua đó xếp đồng hạng nhì. Đến phần thi bắn nhanh sáng nay, Thu Vinh tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi được 294 điểm, qua đó đạt tổng điểm 585.

Chung cuộc, Thu Vinh đứng thứ 3 nội dung này, chỉ sau xạ thủ Rostamiyan Haniyeh (587 điểm, Iran) và Xiao (586 điểm, Trung Quốc).

Trịnh Thu Vinh vào chung kết nội dung 25m súng ngắn nữ với thành tích thứ 3 vòng loại (ảnh B.L)

Cùng nội dung này, kỷ lục gia thế giới người Ấn Độ Singh Esha chỉ đạt tổng điểm 580, vừa vặn đứng thứ 8 để giành quyền vào vòng chung kết. HCV Olympic 2024 người Hàn Quốc, Oh Ye-jin chỉ được 579 điểm phải dừng chân ở vòng loại. Kết thúc phần thi của mình, Oh Ye-jin đã bật khóc.

Ở nội dung đồng đội, đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam đáng tiếc chỉ đứng thứ 4, lỡ cơ hội giành huy chương.

Vĩnh Xuân