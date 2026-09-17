Thua trắng Union St. Gilloise 0-3, Plzen nhận gáo nước lạnh ngày ra quân Europa League

📊 Xem thống kê chi tiết trận Plzen 0-3 Union St. Gilloise: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-plzen-0-3-union-st-gilloise-union-st-gilloise-thang-dam-thuyet-phuc-465293.html

Plzen0 - 3Union St. GilloiseKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Plzen tiếp đón Union St. Gilloise.

12'Union St. Gilloise dồn ép đầu trận

Sau hơn 10 phút đầu trận, Union St. Gilloise là đội nhập cuộc chủ động hơn khi cầm bóng 54% và liên tục bắn phá với tỷ lệ dứt điểm áp đảo 0 - 4 (trúng đích 0 - 1). Ngược lại, chủ nhà Plzen đang lùi sâu chịu trận và chưa tạo ra được pha hãm thành đáng chú ý nào.

16'Ondrej Kricfalusi nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài

Phút 16, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ondrej Kricfalusi bên phía Union St. Gilloise sau hành vi phản ứng. Dù đội khách đang áp đảo về số cơ hội với thống kê dứt điểm 0-7 so với Plzen, pha bóng mất bình tĩnh không đáng có này buộc Kricfalusi phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

17'Mofokeng mở tỷ số cho Union St. Gilloise

Phút 17, nhận đường chuyền thuận lợi từ Massire Sylla, Relebohile Mofokeng đã dứt điểm chính xác đưa Union St. Gilloise vươn lên dẫn 0-1 ngay trên sân Doosan Arena. Bàn thắng mở điểm hoàn toàn phản ánh thế trận lấn lướt của đại diện Bỉ khi họ áp đảo với tỷ số dứt điểm 1-8 trước Plzen.

24'Union St. Gilloise dồn ép áp đảo

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự lấn lướt rõ rệt của Union St. Gilloise sau khi vươn lên dẫn trước. Đội khách kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 54% và tạo ra sức ép nghẹt thở qua tỷ số dứt điểm áp đảo 1-8 (trúng đích 1-5), khiến thủ môn bên phía Plzen đã phải có tới 4 lần cứu thua vất vả.

36'Union St. Gilloise duy trì áp lực tấn công

Bước sang phút 36, Union St. Gilloise vẫn đang nắm giữ thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Đại diện nước Bỉ áp đảo về số lần dứt điểm với tỷ số 5 - 9 (trúng đích 2 - 5), buộc thủ môn bên phía Plzen đã phải có 4 lần cứu thua để giữ cách biệt mong manh 0-1.

42'Mateo Biondic dính thẻ vàng ở cuối hiệp 1

Phút 42, Mateo Biondic bên phía Union St. Gilloise phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù đang dẫn Plzen với tỷ số 0-2 ngay tại Doosan Arena, đội khách vẫn cần giữ cái đầu lạnh để bảo toàn lợi thế an toàn trước giờ nghỉ.

43'Mateo Biondic nhân đôi cách biệt cho Union St. Gilloise

Phút 43, đón đường kiến tạo từ Louis Patris, Mateo Biondic dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Union St. Gilloise. Bàn thắng quan trọng ngay trước giờ nghỉ giúp đội khách tạo ra lợi thế dẫn trước hai bàn đầy an toàn.

45'Patrik Hrošovský nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 45, Patrik Hrošovský bên phía Plzen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-2 ngay trên sân Doosan Arena, tấm thẻ phạt này càng cho thấy sự bế tắc và căng thẳng của đại diện CH Czech trước giờ nghỉ giải lao.

45'Plzen điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Plzen quyết định đưa Sampson Dweh vào sân thế chỗ Karel Spáčil. Đang bị dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà, đội bóng áo sọc đỏ-lam buộc phải có những thay đổi sớm nhằm tìm kiếm sự khởi sắc.

45'Plzen điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Plzen quyết định làm mới đội hình khi tung Salim Fago Lawal vào sân thay thế Denis Višinský. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 ngay tại Doosan Arena, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Union St. Gilloise tiếp tục lấn lướt đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Union St. Gilloise vẫn duy trì thế chủ động và tạo ra sức ép vượt trội sau khi đã dẫn trước 0-2. Đội khách hoàn toàn lấn lướt về số cơ hội bắn phá với thông số dứt điểm áp đảo 7-14 (trúng đích 2-8), khiến hàng thủ Plzen liên tục phải gồng mình chống đỡ.

59'Ondrej Kricfalusi nới rộng cách biệt lên 0-3

Phút 59, Besfort Zeneli kiến tạo chuẩn xác để Ondrej Kricfalusi dứt điểm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 0-3 cho Union St. Gilloise. Đội khách đang tạo ra lợi thế áp đảo ngay trên sân Doosan Arena.

60'Stefan Pirgic nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 60, đến lượt Stefan Pirgic bên phía Plzen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà dường như đang gặp ức chế tâm lý nặng nề khi vừa phải nhận bàn thua thứ ba ngay trước đó ít phút.

63'Union St. Gilloise điều chỉnh hàng công

Phút 63, Union St. Gilloise thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mateo Biondic rời sân để nhường vị trí cho Kevin Rodriguez. Với lợi thế dẫn trước 0-3 khá an toàn, đội khách chủ động làm mới tuyến trên nhằm duy trì sức ép và bảo toàn cách biệt.

63'Union St. Gilloise điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 63, Union St. Gilloise thực hiện sự thay đổi người khi Ilan Hurtevent được tung vào sân để thế chỗ Relebohile Mofokeng. Đội khách đang dẫn trước 0-3 và tiếp tục có những tính toán nhân sự hợp lý để duy trì thế trận vượt trội.

63'Union St. Gilloise điều chỉnh nhân sự ở phút 63

Phút 63, Union St. Gilloise tiến hành thay đổi đội hình khi Denzel De Roeve được tung vào sân để thế chỗ cho Guilherme Smith. Với cách biệt dẫn trước 0-3 khá an toàn, đội khách chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sự vững chắc trong lối chơi.

63'Union St. Gilloise duy trì sức ép áp đảo

Bước sang phút 63, Union St. Gilloise tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương dù đang dẫn trước với tỷ số 0-3. Đội khách vượt trội về hiệu quả tấn công với số pha dứt điểm lên tới 8 - 19, trong đó trúng đích áp đảo 2 - 11, khiến thủ thành Plzen phải vất vả hoạt động để thực hiện nhiều pha cản phá.

64'Plzen làm mới hàng công khi bị dẫn sâu

Phút 64, Plzen quyết định đưa Baboucarr Faal vào sân để thay thế Prince Kwabena Adu. Đang bị Union St. Gilloise dẫn trước 0-3 ngay tại Doosan Arena, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công nhằm nuôi hy vọng rút ngắn cách biệt.

64'Plzen điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn thắng

Phút 64, Plzen thực hiện sự thay đổi người khi Adam Gabriel được tung vào sân thế chỗ cho Amar Memić. Trong bối cảnh đang bị Union St. Gilloise dẫn trước 0-3 ngay tại Doosan Arena, đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình với hy vọng cải thiện thế trận tấn công.

72'Plzen làm mới tuyến giữa khi bị dẫn 0-3

Phút 72, Plzen có sự thay đổi nhân sự khi Lukáš Červ được tung vào sân thay thế cho Patrik Hrošovský. Trong bối cảnh đang bị Union St. Gilloise dẫn trước 0-3 ngay tại Doosan Arena, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm làn gió mới để cải thiện thế trận trong những phút còn lại.

75'Union St. Gilloise điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 75, Union St. Gilloise thực hiện sự thay đổi người khi Nohim Chibani được tung vào sân để thay thế cho Ondrej Kricfalusi. Với lợi thế dẫn trước 0-3 khá an toàn, ban huấn luyện đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận vượt trội trong những phút còn lại.

75'Union St. Gilloise áp đảo toàn diện

Bước sang phút 75, Union St. Gilloise hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn 0-3 vô cùng an toàn. Đội khách duy trì sức ép nghẹt thở khi áp đảo về số pha dứt điểm 9-19 và vượt trội ở số lần bắn phá trúng đích 2-11, khiến hàng thủ Plzen liên tục chao đảo.

82'Union St. Gilloise điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 82, Union St. Gilloise thực hiện sự thay đổi người khi Dylan Aquino được tung vào sân để thế chỗ Darius Olaru. Với việc đang dẫn trước 0-3 đầy an toàn trên sân Plzen, ban huấn luyện đội khách chủ động đưa ra phương án làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn lợi thế.

87'Union St. Gilloise áp đảo về số cơ hội

Tiến về những phút cuối trận, Union St. Gilloise vẫn duy trì thế trận vô cùng lấn lướt dù tỷ số đã là 0-3 nghiêng về phía họ. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở khâu hãm thành với tổng số pha dứt điểm lên tới 13 - 22, trong đó có 5 - 13 lần trúng đích, buộc thủ môn Plzen phải làm việc vất vả để có tới 10 - 4 pha cứu thua.

KTKết thúc: Plzen 0-3 Union St. Gilloise

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:54 18/09/2026

Plzen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và màn chạm trán Union St. Gilloise vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Doosan Arena hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến khó lường. Trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang nỗ lực khẳng định vị thế ngay từ những lượt trận mở màn, từng chi tiết nhỏ về mặt chiến thuật đều có thể tạo nên bước ngoặt lớn.

Tình thế bảng xếp hạng và bối cảnh hai đội

Bước vào cuộc so tài này, cả Plzen và Union St. Gilloise đều chưa tích lũy được điểm số nào trên bảng xếp hạng tổng thể. Đại diện bóng đá Bỉ Union St. Gilloise tạm thời đứng ở vị trí thứ 28 với 0 điểm, trong khi Plzen xếp ngay sát phía sau ở vị trí thứ 29 cũng với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ được phân định bởi các chỉ số phụ, biến màn đối đầu trực tiếp thành cơ hội thuận lợi để một trong hai bứt lên nhằm bám đuổi nhóm trên.

Sự cân bằng trên bảng xếp hạng tạo nên tính chất thực dụng cho trận đấu. Cả hai huấn luyện viên chắc chắn đều nhận thức rõ việc tích lũy điểm số ở giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng ra sao trong việc định hình mục tiêu tiến xa tại đấu trường châu lục.

Đánh giá phong độ và điểm nhấn lối chơi

Xét về phong độ thi đấu trong hai trận đấu gần nhất, Plzen trải qua những kết quả tương đối trái ngược khi giành 1 trận thắng và để thua 1 trận. Màn trình diễn thiếu ổn định này đòi hỏi ban huấn luyện đội chủ nhà phải có những điều chỉnh phù hợp về mặt cấu trúc đội hình, đặc biệt là sự tập trung ở các tình huống chuyển trạng thái phòng ngự.

Lợi thế sân nhà Doosan Arena sẽ là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Plzen. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, họ có xu hướng chủ động kiểm soát nhịp độ, gia tăng áp lực từ hai hành lang cánh nhằm sớm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Ngược lại, Union St. Gilloise với tư cách đội khách nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định, thiết lập khối phòng ngự tầm trung chặt chẽ để hóa giải các đợt lên bóng của đối phương trước khi tổ chức phản công nhanh.

Kịch bản chiến thuật then chốt

Khu trung tuyến sẽ là khu vực định đoạt cục diện trận đấu. Khả năng tranh chấp bóng hai cùng việc kiểm soát cự ly đội hình sẽ quyết định bên nào chiếm quyền chủ động trên sân. Nếu Plzen duy trì được tính kỷ luật và tận dụng tốt ưu thế không gian ở Doosan Arena, họ hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Union St. Gilloise.

Nhìn chung, với việc hai bên đều đang có cùng 0 điểm và bám sát nhau ở nửa dưới bảng thứ hạng, trận cầu tại Doosan Arena nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng, nơi sự kiên nhẫn và tính chính xác ở từng pha xử lý cuối cùng sẽ trở thành chìa khóa mở ra thế trận tích cực.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)