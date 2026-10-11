Thua trắng Manchester City ngay tại Anfield, Liverpool chìm xuống giữa bảng xếp hạng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Liverpool 0-3 Manchester City: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Liverpool0 - 3Manchester CityKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Liverpool tiếp đón Manchester City.

8'Ronald Araujo nhận thẻ vàng sớm vì lỗi phản ứng

Trận đấu nóng lên ngay từ phút thứ 8 khi trung vệ Ronald Araujo của Liverpool phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do lỗi phản ứng. Việc bị phạt thẻ từ quá sớm sẽ khiến cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của màn so tài đầy căng thẳng tại Anfield.

13'Thế trận giằng co những phút đầu

Sau gần 15 phút thi đấu, trận đại chiến vẫn diễn ra khá thận trọng khi tỷ số giữ nguyên 0-0. Liverpool nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 54% - 46% và tung ra pha dứt điểm 1-0, song cả hai đội vẫn chưa có cú sút nào trúng đích 0-0.

25'Thế trận giằng co chặt chẽ

Trôi qua nửa đầu hiệp một, trận đại chiến vẫn diễn ra với nhịp độ thận trọng khi đôi bên tập trung tranh chấp ở khu trung tuyến với 5 - 5 lần phạm lỗi chia đều cho mỗi bên. Dù Liverpool nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng (54% - 46%), cả hai đội đều chưa tạo ra cơ hội thực sự rõ rệt khi tổng số pha dứt điểm trúng đích vẫn là 0 - 0.

37'Liverpool tạo sức ép nhưng chưa thể mở tỷ số

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận giằng co quyết liệt khi tỷ số vẫn là 0-0. Dù Manchester City nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (52% so với 48%), Liverpool mới là bên tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn với vượt trội về dứt điểm (4-1) và phạt góc (4-1).

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Phút 47, tiền vệ Ryan Gravenberch bên phía Liverpool phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ phạt thứ hai của đội chủ sân Anfield kể từ đầu trận, trong bối cảnh thế trận vẫn đang giằng co nghẹt thở với tỷ số 0-0.

50'Liverpool tạo sức ép dù cầm bóng ít hơn

Bước sang phút 50, thế trận trên sân vẫn diễn ra giằng co khi Manchester City nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (56% so với 44%). Tuy vậy, Liverpool mới là đội tạo ra nhiều pha hãm thành đáng chú ý hơn với số pha dứt điểm áp đảo 9 - 3 (trúng đích 4 - 1), buộc thủ môn đội khách đã phải có tới 4 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

56'Manchester City đưa Jeremy Doku vào sân

Phút 56, Manchester City có sự thay đổi nhân sự khi Jeremy Doku được tung vào sân thế chỗ Iliman Ndiaye. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, sự xuất hiện của Doku có thể mang tới đột biến cho mặt trận tấn công của đội khách.

58'Nico O'Reilly nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 58, Nico O'Reilly bên phía Manchester City phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Anfield vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi tỷ số vẫn là 0-0.

62'Thẻ đỏ tai hại của Ryan Gravenberch

Phút 62, khó khăn ập đến với Liverpool khi Ryan Gravenberch phải nhận thẻ đỏ rời sân. Việc mất người khi tỷ số vẫn đang là 0-0 khiến đội chủ sân Anfield đối mặt với áp lực cực lớn trước Manchester City trong phần còn lại của trận đấu.

62'Liverpool dồn ép nhưng chưa thể mở tỷ số

Bước sang phút 62, Liverpool dù chỉ cầm bóng 45% - 55% so với Manchester City nhưng lại tỏ ra vượt trội hoàn toàn về số cơ hội tạo ra. Đội chủ nhà đã tung ra tới 12 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 5 - 1), liên tục đặt khung thành đối phương vào thế báo động nhưng sự xuất sắc của thủ môn đội khách với 5 lần cứu thua vẫn đang giữ trận đấu ở tỷ số 0-0.

65'Erling Haaland mở tỷ số cho Manchester City

Phút 65, Erling Haaland đã tỏa sáng để ghi bàn đưa Manchester City vượt lên dẫn 0-1 ngay tại Anfield. Tận dụng lợi thế hơn người sau khi Ryan Gravenberch bên phía Liverpool nhận thẻ đỏ ở phút 62, đội khách đã nhanh chóng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng khai thông thế bế tắc.

66'Liverpool điều chỉnh nhân sự sau khi bị dẫn trước

Phút 66, Liverpool quyết định làm mới đội hình khi Treymaurice Nyoni được tung vào sân thế chỗ Florian Wirtz. Đang bị Manchester City dẫn 0-2 lại phải thi đấu thiếu người sau chiếc thẻ đỏ trước đó, đội chủ sân Anfield buộc phải có sự thay đổi nhằm ổn định lại thế trận.

66'Manchester City đưa Josko Gvardiol vào sân

Phút 66, Manchester City thực hiện sự thay đổi người khi Josko Gvardiol được tung vào sân để trám vị trí của Nico O'Reilly. Động thái này diễn ra ngay sau khi đội khách có lợi thế dẫn bàn và chơi hơn người trên sân Anfield.

68'Jeremy Doku nhân đôi cách biệt cho Manchester City

Phút 68, đón đường kiến tạo từ Elliot Anderson, Jeremy Doku dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Manchester City. Tận dụng triệt để lợi thế hơn người trên sân Anfield, đội khách chỉ mất ít phút để nới rộng cách biệt và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

74'Manchester City giữ vững lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 74, Manchester City vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 57% so với 43% của đối thủ để bảo toàn cách biệt 0-2. Dù Liverpool nỗ lực đẩy cao đội hình và vượt trội ở số lần dứt điểm (12 - 9, trúng đích 5 - 3), sự chắc chắn của hàng thủ đội khách với 5 pha cứu thua đã ngăn chặn mọi hy vọng rút ngắn tỷ số.

75'Frimpong vào sân thế chỗ Araujo

Phút 75, Liverpool thực hiện sự thay đổi người khi Jeremie Frimpong được tung vào sân để trám vị trí của Ronald Araujo. Đang bị dẫn 0-2 và phải thi đấu thiếu người tại Anfield, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới bên hành lang cánh để hy vọng xoay chuyển tình thế.

75'Liverpool làm mới hàng công ở phút 75

Phút 75, Liverpool thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Rio Ngumoha được tung vào sân thế chỗ Lewis Koumas. Trong thế thiếu người và đang bị dẫn 0-2 ngay tại Anfield, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm làn gió mới để vớt vát hy vọng ở những phút cuối.

78'Rayan Cherki nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Man City

Phút 78, đón đường kiến tạo từ Josko Gvardiol, Rayan Cherki dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-3 cho Manchester City ngay tại Anfield. Nắm trọn lợi thế sau chiếc thẻ đỏ của đối thủ ở phút 62, đội khách tiếp tục thị uy sức mạnh để vững vàng ở ngôi đầu bảng.

80'Manchester City rút Erling Haaland ra nghỉ

Phút 80, Manchester City thực hiện sự thay đổi người khi Allan Andrade Elias được tung vào sân thế chỗ Erling Haaland. Với cách biệt dẫn trước 0-3 an toàn ngay tại sân Anfield, đội khách hoàn toàn chủ động giữ sức cho chân sút chủ lực trong những phút cuối.

80'Manchester City rút Enzo Fernández ra nghỉ

Phút 80, Manchester City tiến hành thay đổi nhân sự khi Ayyoub Bouaddi được tung vào sân để thế chỗ Enzo Fernández. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 0-3 ngay tại Anfield, đội khách có thể chủ động giữ sức cho các trụ cột trong phần còn lại của trận đấu.

86'Ayyoub Bouaddi nhận thẻ vàng ở phút 86

Phút 86, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ayyoub Bouaddi của Manchester City sau một tình huống phạm lỗi. Dù vậy, đội khách vẫn đang hoàn toàn làm chủ cục diện tại Anfield khi dẫn trước Liverpool 0-3 trong những phút cuối trận.

86'Manchester City áp đảo thế trận

Bước sang phút 86, Manchester City tiếp tục làm chủ hoàn toàn cục diện với thời lượng cầm bóng vượt trội 37% - 63% để bảo toàn cách biệt ba bàn dẫn trước. Dù nỗ lực dứt điểm nhỉnh hơn với 12 - 11 (trúng đích 5 - 4), Liverpool vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn danh dự khi hàng thủ đội khách thi đấu quá chắc chắn.

88'Liverpool tung Joe Gomez vào sân

Phút 88, Liverpool quyết định rút Jérémy Jacquet ra nghỉ để nhường chỗ cho Joe Gomez. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3 và phải thi đấu thiếu người tại Anfield, sự thay đổi này chủ yếu nhằm gia cố sự chắc chắn cho tuyến dưới ở những phút cuối trận.

88'Liverpool tung Federico Chiesa vào sân muộn

Phút 88, Liverpool thực hiện sự thay đổi người khi Federico Chiesa được tung vào sân thế chỗ Bradley Barcola. Khi đã bị dẫn 0-3 và chơi thiếu người trên sân Anfield, điều chỉnh này gần như chỉ mang tính chất giải tỏa trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

90+1'Virgil van Dijk nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+1', trung vệ Virgil van Dijk bên phía Liverpool phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Tình huống phản ánh sự bất lực của đội chủ sân Anfield trong những phút cuối khi đã bị Manchester City dẫn trước 0-3.

KTKết thúc: Liverpool 0-3 Manchester City

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 00:22 12/10/2026

Vào lúc 22h30 ngày 11/10/2026, sân vận động Anfield sẽ là tâm điểm chú ý khi chứng kiến cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Liverpool và Manchester City. Cả hai câu lạc bộ bước vào trận cầu này với hành trang là chuỗi trận ấn tượng, hứa hẹn mang đến 90 phút tranh tài chất lượng cao về mặt chuyên môn lẫn đấu pháp chiến thuật.

Manchester City và chuỗi phong độ hủy diệt

Đội khách Manchester City đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 15 điểm trọn vẹn. Trong 5 trận đấu gần nhất, đoàn quân áo xanh duy trì thành tích toàn thắng cả 5 trận, phô diễn sự ổn định đáng kinh ngạc ở cả khả năng kiểm soát thế trận lẫn khâu kết liễu cơ hội.

Lối chơi định hướng kiểm soát không gian và áp đặt quyền chủ động giúp Manchester City liên tục tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Sự ăn ý giữa các tuyến cho phép họ duy trì nhịp độ tấn công biến hóa, khiến mọi hệ thống phòng ngự đều gặp nhiều lúng túng trong việc tìm phương án hóa giải.

Bản lĩnh và sự lỳ lợm của Liverpool tại Anfield

Bên kia chiến tuyến, Liverpool hiện xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Dù khoảng cách điểm số có sự chênh lệch, phong độ thực tế của đội bóng vùng Merseyside lại cho thấy sự ổn định rất lớn khi họ chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào trong 5 lần ra sân gần nhất, bao gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa.

Điểm tựa sân nhà Anfield luôn mang lại nguồn năng lượng đặc biệt cho Liverpool. Lối đá áp sát tầm cao kết hợp những pha chuyển trạng thái chớp nhoáng giúp đội chủ nhà sẵn sàng trừng phạt sai lầm của bất kỳ đối thủ nào. Khả năng chịu đựng áp lực và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ của Liverpool sẽ là bài toán không hề dễ dàng đối với hàng công đội khách.

Tương quan đối đầu sít sao

Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần gặp nhau gần nhất, cán cân đang nghiêng nhẹ về phía Manchester City với 3 chiến thắng, trong khi Liverpool giành được 2 chiến thắng và hai bên không có bất kỳ trận hòa nào. Thông số này phản ánh tính chất cởi mở và quyết liệt mỗi khi hai đội so tài, nơi mỗi bên đều sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng thay vì toan tính thực dụng.

Sự cân bằng tương đối trong quá khứ chỉ ra rằng yếu tố phong độ hiện tại có thể đóng vai trò then chốt nhưng không hoàn toàn quyết định kịch bản trên sân. Từng pha tranh chấp ở khu trung tuyến và khả năng tận dụng thời cơ cố định sẽ định đoạt cục diện.

Kỳ vọng vào thế trận đôi công nảy lửa

Với việc Manchester City quyết tâm củng cố ngôi đầu bảng còn Liverpool khao khát nối dài mạch bất bại, cuộc đọ sức tại Anfield hứa hẹn diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu tiên. Đây sẽ là cuộc so tài cân não giữa khả năng áp đặt của đội khách và đòn phản công sắc bén của đội chủ nhà, nơi bản lĩnh ở những thời khắc then chốt sẽ tạo nên sự khác biệt.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)