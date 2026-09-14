Thua trắng Esteghlal FC 0-3, Al Sadd nhận đòn đau ngày ra quân AFC Champions League Elite

📊 Xem thống kê chi tiết trận Esteghlal FC 3-0 Al Sadd: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Esteghlal FC3 - 0Al SaddKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Esteghlal FC tiếp đón Al Sadd.

9'J. Asani mở tỷ số từ rất sớm

Ngay phút 9, J. Asani đã tỏa sáng để mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Esteghlal FC trước Al Sadd. Lợi thế từ sớm trên sân Azadi Stadium giúp đại diện Iran nhập cuộc đầy tự tin ở lượt trận đầu tiên của League Phase.

33'H. Goudarzi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 33, H. Goudarzi bên phía Esteghlal FC bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau một pha vào bóng phạm lỗi. Dù đang dẫn trước 1-0 trên sân Azadi Stadium, đội chủ nhà vẫn cần duy trì sự tỉnh táo để bảo vệ lợi thế mong manh.

38'A. Koushki nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 38, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với A. Koushki của Esteghlal FC sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà trong hiệp một dù họ vẫn đang dẫn trước 1-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'S. Saharkhizan nhân đôi cách biệt cho Esteghlal FC

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, S. Saharkhizan đã tỏa sáng để ghi bàn nới rộng cách biệt lên 2-0 cho Esteghlal FC. Lợi thế hai bàn giúp đội chủ sân Azadi Stadium thi đấu vô cùng hưng phấn trước Al Sadd.

54'Esteghlal FC điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 54, Esteghlal FC thực hiện sự thay đổi người khi E. Gholizadeh được tung vào sân thế chỗ cho A. Koushki. Đang dẫn trước 2-0 trên sân Azadi Stadium, ban huấn luyện đội chủ nhà dường như muốn làm mới tuyến trên đồng thời rút một cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ra nghỉ để đảm bảo an toàn.

57'VAR từ chối bàn thắng của Roberto Firmino

Phút 57, Roberto Firmino đưa được bóng vào lưới Esteghlal FC nhưng VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng cho Al Sadd vì lỗi để bóng chạm tay. Quyết định chuẩn xác này khiến Al Sadd lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt khi vẫn đang bị dẫn 2-0 trên sân Azadi Stadium.

61'Paulo Otavio nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 61, hậu vệ Paulo Otavio bên phía Al Sadd phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn trên sân Azadi Stadium khi bị Esteghlal FC dẫn trước 2-0.

66'Al Sadd điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 66, Al Sadd tiến hành thay đổi nhân sự khi M. Manai được tung vào sân thế chỗ H. Ali. Trong bối cảnh đang bị Esteghlal FC dẫn trước 2-0 trên sân Azadi Stadium, đại diện Qatar buộc phải làm mới đội hình nhằm cải thiện thế trận tấn công.

68'Esteghlal FC làm mới hàng công

Phút 68, Esteghlal FC tiến hành thay đổi nhân sự khi M. Eslami được tung vào sân thế chỗ cho S. Saharkhizan. Đội chủ nhà chủ động làm mới tuyến đầu nhằm duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế dẫn 2-0 trước Al Sadd trên sân Azadi Stadium.

69'Thẻ vàng cho S. Hardani bên phía Esteghlal FC

Phút 69, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo S. Hardani bên phía Esteghlal FC sau một hành vi phi thể thao. Dù đang dẫn 2-0 trên sân Azadi Stadium, đội chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh để bảo toàn lợi thế trước Al Sadd.

78'Al Sadd tung A. Soria vào sân

Phút 78, Al Sadd thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi tung A. Soria vào sân để thế chỗ cho Guilherme. Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của hiệp hai.

78'Al Sadd tung Al Haydos vào sân làm mới thế công

Phút 78, Al Sadd thực hiện sự thay đổi nhân sự khi H. Al Haydos được tung vào sân thay thế cho Y. Abdurisag. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm những phương án mới trên mặt trận tấn công nhằm xoay chuyển tình thế trước Esteghlal FC.

79'Thẻ vàng cho Claudinho của Al Sadd

Phút 79, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Claudinho bên phía Al Sadd sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách vẫn đang gặp vô vàn khó khăn trên sân Azadi Stadium khi bị Esteghlal FC dẫn trước 2-0.

81'Esteghlal FC điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 81, Esteghlal FC thực hiện sự thay đổi người khi J. Masharipov được tung vào sân để thế chỗ A. Razzaghinia. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Azadi Stadium, đội chủ nhà đang chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn kết quả.

90+2'Al Sadd thay người ở những phút bù giờ

Phút 90+2, Al Sadd thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Y. El Hannach được tung vào sân thế chỗ Pedro Miguel. Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0 trên sân Azadi Stadium, điều chỉnh muộn màng này khó có thể giúp đội khách xoay chuyển cục diện trận đấu.

90+5'E. Gholizadeh ấn định tỷ số 3-0

Phút 90+5', E. Gholizadeh tỏa sáng mang về bàn thắng nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Esteghlal FC trước Al Sadd ngay trên sân Azadi Stadium. Pha lập công ở những phút bù giờ cuối cùng đã chính thức dập tắt mọi hy vọng có điểm của đội khách.

KTKết thúc: Esteghlal FC 3-0 Al Sadd

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:12 15/09/2026

Al Sadd đang trải qua giai đoạn thi đấu bùng nổ với các chiến thắng liên tiếp và tràn đầy quyết tâm nối dài mạch phong độ thăng hoa này trong chuyến hành quân sắp tới. Chạm trán Esteghlal FC trên sân vận động Azadi Stadium vào lúc 01h15 ngày 15/09/2026, đại diện bóng đá Qatar đặt mục tiêu duy trì vị thế áp đảo để củng cố bước khởi đầu thuận lợi của mùa giải.

Khát khao nối dài mạch thắng của Al Sadd

Bước vào cuộc so tài này, Al Sadd đang nắm giữ sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi phong độ ấn tượng. Việc duy trì được mạch thắng liên tiếp không chỉ mang lại đà tâm lý hưng phấn mà còn chứng minh sự gắn kết và hiệu quả trong lối chơi mà ban huấn luyện đã xây dựng. Hành quân tới sân khách chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, song việc đang ở trên đỉnh cao phong độ giúp Al Sadd hoàn toàn làm chủ được nhịp độ thi đấu.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Al Sadd đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 8 với 0 điểm sau giai đoạn mở màn. Dù giải đấu mới chỉ bắt đầu, việc nhanh chóng tích lũy điểm số sẽ là động lực tối thượng để đội khách bứt phá lên nhóm trên, khẳng định tham vọng cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Lợi thế sân nhà của Esteghlal FC trước đối thủ kỵ dơ

Bên kia chiến tuyến, Esteghlal FC hiện xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp khi chưa có điểm số nào. Dù được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Azadi Stadium, thử thách dành cho đại diện Iran là không hề nhỏ khi họ phải tiếp đón một đối thủ đang có phong độ cực cao.

Lịch sử chạm trán gần đây cũng đang nghiêng hoàn toàn về phía các vị khách. Trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Esteghlal FC chưa một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn với kết quả hòa 2 trận và để thua 2 trận trước Al Sadd. Sự kỵ dơ về lối chơi lẫn kết quả đối đầu trong quá khứ chắc chắn sẽ tạo nên áp lực tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà.

Nhận định thế trận

Với tương quan phong độ và ưu thế tâm lý từ các lần đối đầu trước đó, Al Sadd được đánh giá nắm nhiều cơ hội để áp đặt thế trận tấn công chủ động. Đội khách nhiều khả năng sẽ kiểm soát khu trung tuyến, triển khai các mảng miếng phối hợp nhanh nhằm khai thác những sơ hở bên phần sân đối phương.

Trong khi đó, Esteghlal FC sẽ cần một hệ thống phòng ngự kín kẽ, kỷ luật và tận dụng tối đa điểm tựa sân bãi để hạn chế sức mạnh hỏa lực của đối thủ. Dẫu vậy, nếu Al Sadd tiếp tục duy trì được sự sắc bén cùng cảm hứng thi đấu hiện tại, đội khách hoàn toàn đủ khả năng ca khúc khải hoàn ngay trên đất Iran.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)