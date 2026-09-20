Thua trắng Brighton, Arsenal đứt mạch 7 trận toàn thắng

Brighton chọn đúng ngày kỷ niệm 125 năm thành lập để gieo sầu cho nhà đương kim vô địch. Hưng phấn trước 31.944 khán giả, đội chủ sân Amex khiến Arsenal trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa.

Trước đó, thầy trò HLV Mikel Arteta đã thắng cả 4 vòng Ngoại hạng Anh và 3 trận ở các đấu trường khác. Nhưng trước lối chơi áp sát quyết liệt của Brighton, đội khách liên tục chuyền hỏng và để lộ khoảng trống nơi hàng thủ.

Tiền vệ Pascal Gross dứt điểm mở tỷ số, khởi đầu chiến thắng 3-0 của Brighton trước Arsenal tại vòng 5 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

Sức ép ấy được cụ thể hóa ở phút 31 khi tiền vệ Pascal Gross có khoảng trống trước vòng cấm, rồi cứa lòng đưa bóng dội cột dọc vào lưới, mở tỷ số cho Brighton.

Bàn thua chưa khiến Arsenal bừng tỉnh. Phút 45, tiền vệ Bukayo Saka bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, trước khi đội khách phải nhận thêm một 'gáo nước lạnh' ở pha bóng ngay sau đó.

Tiền đạo Charalampos Kostoulas tung cú sút nhân đôi cách biệt cho Brighton trong hiệp 1, bất chấp sự truy cản của hàng thủ Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Từ tình huống triển khai nhanh, tiền vệ Diego Gomez chuyền bóng để tiền đạo Charalampos Kostoulas dứt điểm ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho Brighton.

Hai bàn thắng trong hiệp 1 đẩy đội bóng London vào thế rượt đuổi đầy bất lợi.

Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh của HLV Mikel Arteta vẫn không giúp Arsenal tìm lại thế trận. Hàng thủ từng chỉ lọt lưới 1 bàn qua 4 vòng đầu tiếp tục mắc sai lầm, lần này từ một tình huống cố định.

Tiền vệ Chema Andres bật cao đánh đầu ghi bàn thứ 3 cho Brighton, trong tình huống hàng thủ Arsenal không thể ngăn cản. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Phút 57, tiền vệ Chema Andres bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Gross, nâng tỷ số lên 3-0. Đáng nói, cầu thủ người Tây Ban Nha ghi bàn ngay trong lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, giữa lúc hàng phòng ngự Arsenal gần như đứng nhìn.

Ba bàn thua khi trận đấu chưa trôi qua một giờ khiến mọi nỗ lực vùng lên của 'Pháo thủ' trở nên muộn màng. Tiền đạo Kai Havertz có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng không thắng được thủ môn Bart Verbruggen.

Các cầu thủ Arsenal thất vọng trong trận thua Brighton 0-3, khép lại chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Ở chiều ngược lại, Brighton còn tạo thêm những tình huống nguy hiểm và chỉ thiếu chút may mắn để có bàn thứ 4. Đội chủ nhà khép lại ngày kỷ niệm đáng nhớ bằng chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường, sau khi thắng Coventry 5-0 và Man Utd 3-2.

Với Arsenal, thất bại này còn gợi lại một ký ức không vui. Lần gần nhất họ thua cách biệt 3 bàn tại Ngoại hạng Anh cũng là trước Brighton, với tỷ số 0-3 ngay trên sân Emirates hồi tháng 5/2023. Sau hơn 3 năm, đối thủ miền Nam nước Anh một lần nữa khiến đội bóng của HLV Mikel Arteta phải nhận trận thua nặng nề.

HLV Mikel Arteta thất vọng bên đường biên khi Arsenal nhận thất bại đầu tiên từ đầu mùa. Ảnh: AFP.

“Brighton xứng đáng giành chiến thắng và đây là bài học lớn đối với chúng tôi”, HLV Mikel Arteta thừa nhận sau trận: “Chúng tôi mắc quá nhiều lỗi kỹ thuật và không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong các pha tranh chấp”.

Thất bại khiến Arsenal rơi xuống vị trí thứ 2 do kém Man City về hiệu số bàn thắng bại. Đáng nói, đội bóng thành Manchester cũng có 12 điểm nhưng mới đá 4 trận. Trong khi đó, Brighton vươn lên thứ 3 với 10 điểm, chỉ còn kém 'Pháo thủ' 2 điểm.

Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, Arsenal trở về sân Emirates tiếp Leeds lúc 18h30 ngày 10/10. Cùng ngày, Brighton làm khách của Sunderland lúc 21h, trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh.