Thua trận thứ 3 liên tiếp, XMLS Thanh Hóa sớm từ bỏ tham vọng top 4

XMLS Thanh Hóa (áo xanh) trong cuộc so tài với Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19.

Cuộc so tài với Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19 là cơ hội cuối cùng để XMLS Thanh Hóa tiếp tục nuôi tham vọng lọt vào top 4. Mặc dù có khởi đầu khá thuận lợi ở nửa đầu set đấu thứ nhất, nhưng điểm yếu cố hữu trong khâu phòng ngự đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn để đối thủ ngược dòng chiến thắng với điểm số 25/14.

Những pha triển khai tấn công của XMLS Thanh Hóa liên tục bị hàng chắn của đối phương hóa giải.

Sang set thứ 2, các cầu thủ nữ xứ Thanh vẫn không tạo nên bất ngờ. Chủ công Sasispapron được tạo cơ hội ra sân nhiều hơn, nhưng tay đập người Thái Lan vẫn chưa hòa nhập với lối chơi của toàn đội.

Chiến thắng trong set thứ 2 vẫn thuộc về Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19 với điểm số 25/17.

Trong set đấu thứ 3, HLV Bùi Huy Sơn đã có những điều chỉnh ở vị trí chuyền 2, nhưng lối chơi của đội bóng xứ Thanh vẫn không thể khởi sắc và tiếp tục để thua với điểm số 15/25.

Chung cuộc, Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19 vượt qua XMLS Thanh Hóa với tỷ số 3/0 để củng cố vững chắc vị trí thứ 4. Trong khi đó, trận thua này khiến Đoàn Thị Xuân và đồng đội vẫn xếp thứ 6 và từ bỏ tham vọng top 4 để tập trung vào mục tiêu nằm trong nhóm trụ hạng an toàn.

Sasispapron (36) vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Ở lượt trận thứ 4, XMLS Thanh Hóa sẽ có trận đấu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn Vietinbank vào lúc 14h30.