Thua trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn hy vọng đi tiếp

Chiều 14-9, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa tại trận ra quân bảng C môn bóng đá nữ ASIAD 2026 đang diễn ra tại Nhật Bản. Đây đồng thời là trận ra mắt chính thức của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc.

Trước đối thủ quen thuộc, tuyển nữ Việt Nam chủ động nhập cuộc thận trọng.

Phút 16, nhận đường chuyền từ đồng đội, Su Yu Hsuan xử lý bóng khéo léo rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Kim Thanh, mở tỉ số cho Đài Bắc Trung Hoa.

Sau bàn thua, tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Nhưng tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 chỉ là pha đánh đầu chệch cột dọc của Thu Phương ở phút 36.

Tuyển nữ Việt Nam đối mặt khó khăn sau trận ra quân thua Đài Bắc Trung Hoa (Ảnh: VFF)

Liên tiếp các phút 50 và 54, Đài Bắc Trung Hoa có 2 pha uy hiếp, một đưa bóng đi chệch cột dọc, 1 buộc thủ môn Kim Thanh phải vất vả dùng chân cản phá.

Phút 81, Wakabayashi Minori tung cú dứt điểm rất nhanh đưa Đài Bắc Trung Hoa dẫn 2-0.

Phút 85, Vũ Thị Hoa tung đường chuyền thuận lợi để Thanh Nhã băng lên dứt điểm cận thành chuẩn xác, rút ngắn 1-2 cho Việt Nam. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Thua trận 1-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải rất cố gắng ở hai trận còn lại gặp chủ nhà Nhật Bản (ngày 17-9) và Thái Lan (21-9).

Điều lệ bóng đá nữ ASIAD 2026 quy định hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tại 3 bảng đấu sẽ giành quyền vào tứ kết. Đây cũng là mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam đề ra trước ngày lên đường.