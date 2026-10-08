Thua Thái Lan và Malaysia, FIFA giữ nguyên hạng Việt Nam

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ĐT Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm.

ĐT Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm, xếp hạng hai Đông Nam Á. Ảnh: Báo Công Lý.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng thứ 17 châu Á và duy trì vị trí thứ hai tại Đông Nam Á.

Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh ĐT Việt Nam trải qua một kỳ FIFA ASEAN Cup 2026 không đạt kỳ vọng.

Đội tuyển chỉ cán đích ở vị trí thứ tư sau những thất bại trước Thái Lan và Malaysia, qua đó bị trừ 5,73 điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Dù vậy, ĐT Việt Nam vẫn giữ được vị trí trong top 100 thế giới nhờ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp phía sau không có kết quả thuận lợi.

Tajikistan hiện đứng hạng 100 với 1.218,88 điểm, trong khi Luxembourg xếp hạng 101 với 1.218,80 điểm. Khoảng cách này giúp Việt Nam tạm thời duy trì vị trí thứ 99.

Ở phía trên, Mozambique đứng hạng 98 với khoảng 1.238,23 điểm, hơn Việt Nam gần 7 điểm.

Điều này cho thấy ĐT Việt Nam cần cải thiện thành tích ở các đợt FIFA Days tiếp theo nếu muốn tiến lên trên bảng xếp hạng.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khi tăng một bậc lên hạng 93 thế giới với 1.251,42 điểm. Thành tích á quân FIFA ASEAN Cup 2026 giúp đội bóng xứ Chùa vàng tích lũy thêm điểm số.

ĐT Indonesia, nhà vô địch giải đấu, tăng hai bậc lên hạng 116 thế giới và đứng thứ ba Đông Nam Á. Trong khi đó, Malaysia có bước tiến ba bậc, lên hạng 133 thế giới sau khi giành huy chương đồng.

Đình Bắc và đồng đội sẽ trở lại với hai trận giao hữu trung tuần tháng 11/2026. Ảnh: Phạm Đình.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 9 đến 17/11/2026 để thi đấu hai trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Đây sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang Sik tiếp tục hoàn thiện đội hình, điều chỉnh chiến thuật và tích lũy điểm số trước VCK Asian Cup 2027.