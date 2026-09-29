Thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đứt mạch bất bại, lỡ cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam đứt mạch 27 trận bất bại liên tiếp của HLV Kim Sang sik. Ảnh VFF

Tối 29-9, trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu được xem là tâm điểm của bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với Thái Lan. Cả hai đội đều giành chiến thắng ở trận ra quân, trong đó Thái Lan vượt qua Pakistan 4-0, còn Việt Nam thắng Philippines 1-0. Vì thế, cuộc đối đầu trực tiếp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao, nhưng Thái Lan cho thấy khả năng tổ chức lối chơi chắc chắn và tận dụng cơ hội tốt. Ngay phút thứ 10, từ một tình huống bóng được đưa vào khu vực cấm địa, hàng thủ Việt Nam không thể giải quyết dứt khoát. Bóng tìm đến vị trí của Sarach Yooyen và tiền vệ Thái Lan lập tức tung cú sút mạnh, đưa bóng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Patrik Lê Giang.

Đẩy cao đội hình nhưng không thể tìm bàn gỡ

Bàn thua sớm buộc đội tuyển Việt Nam phải đẩy cao đội hình. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik nỗ lực kiểm soát bóng, tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thái Lan. Tuy nhiên, trước một đối thủ chơi kỷ luật, các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam chưa tạo ra được sự đột biến cần thiết ở những pha bóng cuối cùng. Diễn biến hiệp một được các nguồn tường thuật ghi nhận với lợi thế 1-0 nghiêng về Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam tưởng như đã có thể đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở cuối hiệp một. Tài Lộc đưa bóng vào lưới Thái Lan sau một tình huống tấn công, song bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài kiểm tra VAR. Quyết định này khiến nỗ lực của các cầu thủ áo trắng chưa thể được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Kim Sang Sik điều chỉnh nhân sự nhằm tăng sức tấn công. Hoàng Đức cùng Hoàng Hên được tung vào sân, giúp tuyến giữa và hàng công của đội tuyển Việt Nam có thêm khả năng tạo đột biến.

Đội tuyển Việt Nam chủ động dâng cao, gây sức ép lớn hơn lên phần sân Thái Lan. Trong nhiều thời điểm, đội bóng áo trắng kiểm soát thế trận và liên tục tìm kiếm khoảng trống trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ Thái Lan vẫn duy trì được sự tập trung, trong khi những pha xử lý cuối cùng của Việt Nam thiếu một chút chính xác để tạo ra bàn thắng.

Càng về cuối trận, sức ép của đội tuyển Việt Nam càng lớn. Các cầu thủ nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tấn công, trong khi Thái Lan chủ động thu hẹp đội hình và chờ cơ hội phản công.

Thế nhưng, khi bàn gỡ vẫn chưa đến, đội tuyển Việt Nam lại phải nhận thêm bàn thua. Phút bù giờ, Thái Lan tổ chức phản công nhanh. Chaiyaphon Otton thoát xuống trong thế khá thoải mái trước khi dứt điểm đánh bại Patrik Lê Giang, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

Thất bại 0-2 khiến đội tuyển Việt Nam tạm thời mất lợi thế trong cuộc đua tại bảng B. Sau hai lượt trận, Thái Lan có 6 điểm, trong khi Việt Nam vẫn có 3 điểm. Ở trận đấu diễn ra trước đó cùng ngày, Philippines và Pakistan hòa nhau 2-2, khiến cuộc đua vị trí thứ hai vẫn còn tiếp diễn.

Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, hai đội đứng đầu hai bảng của Division 1 giành quyền vào chung kết, còn hai đội xếp thứ hai sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Vì vậy, trận thua Thái Lan đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam không còn quyền tự quyết cho ngôi đầu bảng và đã không còn cơ hội góp mặt ở trận chung kết.

Khép lại chuỗi 27 trận bất bại

Không chỉ chịu thất bại trong cuộc đua bảng B, đội tuyển Việt Nam còn phải chứng kiến chuỗi trận bất bại kéo dài gần hai năm khép lại.

Trước trận đấu với Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã trải qua 27 trận liên tiếp không thua. Chuỗi thành tích này gồm 23 chiến thắng và 4 trận hòa, bắt đầu sau trận hòa 1-1 với Ấn Độ ngày 12-10-2024. Trận thua gần nhất trước đó của đội tuyển Việt Nam cũng đến từ Thái Lan, với tỷ số 1-2 trong trận giao hữu ngày 10-9-2024.

Đáng chú ý, trong hành trình 27 trận bất bại, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua cột mốc 21 trận không thua mà Thái Lan từng thiết lập trong giai đoạn 1995-1996, qua đó xác lập chuỗi bất bại dài nhất của một đội tuyển Đông Nam Á trên mọi đấu trường. Chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 đã đưa chuỗi này lên con số 27.

Và một lần nữa, Thái Lan trở thành đội bóng chặn đứng hành trình bất bại của đội tuyển Việt Nam.

Dù thất bại, hành trình 27 trận không thua vẫn là dấu mốc đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trước mắt thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik là nhiệm vụ phải nhanh chóng đứng dậy sau cú sảy chân tại Bandung.

Đội tuyển Việt Nam còn một trận đấu với Pakistan vào ngày 2-10. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ tìm lại cảm giác chiến thắng, đồng thời hướng tới mục tiêu giành vị trí nhì bảng B và suất dự trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.