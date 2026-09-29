Thua Thái Lan, 717 ngày bất bại của tuyển Việt Nam kết thúc

Tuyển Việt Nam vốn không quen cảm giác thua trận dưới thời HLV Kim Sang-sik. Ảnh: Minh Chiến.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 khiến chuỗi 27 trận bất bại của tuyển Việt Nam dừng lại sau 717 ngày. Đây cũng là trận thua đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik sau gần hai năm.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam nhận thất bại là ngày 10/9/2024, cũng trước Thái Lan. Khi đó trên sân Mỹ Đình, Nguyễn Tiến Linh ghi bàn nhưng Việt Nam vẫn thua 1-2 sau các pha lập công của Patrik Gustavsson và Suphanat Mueanta.

Kể từ trận đấu ấy, tuyển Việt Nam không thua trong 27 trận liên tiếp. Chuỗi thành tích kéo dài từ trận hòa Ấn Độ 1-1 ngày 12/10/2024 cho đến trước cuộc tái đấu Thái Lan tại Bandung tối 29/9.

Hai năm sau thất bại ở Mỹ Đình, Thái Lan một lần nữa trở thành đội chấm dứt chuỗi trận không thua của Việt Nam. Sarach Yooyen và Chaiyaphon Otton ghi bàn giúp “Voi chiến” thắng 2-0 trên sân Si Jalak Harupat.

Trong 717 ngày bất bại, tuyển Việt Nam giành hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp vào các năm 2024 và 2026, lần đầu bảo vệ thành công ngôi vương khu vực. Đội cũng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với lực lượng không đầy đủ. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải cùng Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Vĩ vắng mặt, trong khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và phải rời giải. Nguyễn Hoàng Đức có thể thi đấu nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan mang tới giải lực lượng gần như mạnh nhất. Sự trở lại đáng chú ý nhất là Chanathip Songkrasin, cầu thủ chưa từng thua tuyển Việt Nam trong những lần đối đầu.

Thất bại 0-2 không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại mà còn khiến Việt Nam hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Giải chỉ đưa hai đội nhất bảng vào trận tranh chức vô địch, trong khi hai đội nhì bảng gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

Sau hai lượt, Thái Lan có 6 điểm còn Việt Nam có 3 điểm. Ngay cả khi Việt Nam thắng Pakistan ở lượt cuối và Thái Lan thua Philippines, hai đội vẫn cùng có 6 điểm. Khi đó, Thái Lan đứng trên nhờ thắng Việt Nam ở trận đối đầu trực tiếp.

Vì vậy, mục tiêu còn lại của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giữ vị trí nhì bảng để giành quyền đá trận tranh hạng ba. Việt Nam sẽ gặp Pakistan lúc 16h ngày 2/10 trên sân Bung Karno, Jakarta.

Xếp hạng bảng B FIFA ASEAN Cup sau lượt trận thứ hai. Đồ họa: FIFA.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.