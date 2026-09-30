Thua Thái Lan 0-2, tuyển Việt Nam kém ở đâu?

Tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Indonesia), đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thua cho thấy nhiều vấn đề mà đội tuyển Việt Nam chưa thể giải quyết khi hàng loạt trụ cột vắng mặt.

Trong khi đối thủ tăng cường sức mạnh và kinh nghiệm với đầy đủ các ngôi sao, đội tuyển Việt Nam lại gặp trục trặc. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Kim Sang-sik so với giải đấu trước lại không mang đến hiệu quả tích cực.

Video: Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2.

Nhân tố mới chưa đạt yêu cầu

FIFA ASEAN Cup 2026 không phải giải đấu thuận lợi về lực lượng với đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, Văn Vĩ và Duy Mạnh không thể tham dự vì chấn thương. Đội trưởng Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất sau thời gian nghỉ thi đấu. Khi giải bắt đầu, Xuân Son tiếp tục gặp vấn đề ở cơ đùi và sớm chia tay đồng đội.

HLV Kim Sang-sik vì thế phải tìm kiếm những phương án mới như Võ Hoàng Minh Khoa, Lê Ngọc Bảo, Williams Minh Hoàng hay Ngô Đăng Khoa. Mặt khác, sự xáo trộn này cũng có thể là thử nghiệm để hướng tới Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam xáo trộn đội hình quá nhiều.

Tuy nhiên, các phương án thay thế chưa tạo ra hiệu quả tương đương những cầu thủ vắng mặt. Minh Khoa gặp khó khi trở lại đội tuyển sau thời gian dài. Williams Minh Hoàng mới 19 tuổi, giàu năng lượng nhưng thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu có cường độ cao. Cao Pendant Quang Vinh thể hiện ổn định hơn, song vẫn chưa tạo được khác biệt tương xứng với kỳ vọng.

Việc nhiều trụ cột đồng loạt vắng mặt khiến đội tuyển Việt Nam không chỉ suy giảm về chất lượng nhân sự mà còn mất đi những cầu thủ có khả năng điều chỉnh nhịp độ và xử lý tình huống ở thời điểm quyết định.

Hàng tiền vệ vẫn là điểm yếu

Hai bàn thua trước Thái Lan không hoàn toàn xuất phát từ một sai lầm cá nhân riêng lẻ. Những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự mới là vấn đề đáng chú ý hơn. Ở ASEAN Cup 2026, ngay cả khi có Quang Hải và Hoàng Đức, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam vẫn mang đến nỗi lo.

Khác với trận gặp Philippines, HLV Kim Sang-sik xếp Minh Khoa đá bên cạnh Lê Phạm Thành Long ở trung tâm hàng tiền vệ. Cả hai đều có khả năng xử lý bóng nhưng không phải mẫu tiền vệ mạnh nhất về tranh chấp và che chắn cho hàng phòng ngự.

Đội tuyển Việt Nam chưa khắc phục được vấn đề ở tuyến giữa.

Ở bàn thua đầu tiên, Minh Khoa dâng cao khi đội tuyển Việt Nam triển khai tấn công. Sau khi bóng bật ra khỏi vòng cấm, khu vực phía trước hàng thủ xuất hiện khoảng trống lớn. Cao Pendant Quang Vinh đang ở vị trí cao, trong khi Thành Long không thể áp sát đủ nhanh. Sarach Yooyen có đủ thời gian và khoảng trống để thực hiện cú sút xa mở tỷ số.

Đây không phải vấn đề chỉ xuất hiện ở riêng trận gặp Thái Lan. Những cặp tiền vệ như Quang Hải - Hoàng Đức hay Hoàng Hên - Thành Long trước đó cũng từng để lộ khoảng trống khi đội hình bị kéo giãn.

Bàn thua thứ hai xuất hiện khi đội tuyển Việt Nam chuyển sang sơ đồ có hai trung vệ nhằm tăng sức tấn công. Adou Minh vẫn giữ thói quen di chuyển của hệ thống ba trung vệ và hướng sự chú ý về phía trước, trong khi khoảng trống phía sau không còn người bọc lót như trước. Trương Tiến Anh nhận ra pha di chuyển của đối phương và cố gắng dâng lên để bẫy việt vị nhưng không thành công.

Sự thiếu đồng bộ trong thời điểm thay đổi cấu trúc phòng ngự giúp Thái Lan tạo ra bàn thắng thứ hai tương đối dễ dàng.

Đẳng cấp, kinh nghiệm của “thế hệ vàng” Thái Lan

Bước ngoặt của trận đấu rõ ràng là bàn thắng ở ngay phút thứ 10 của Sarach Yooyen. Đây là dấu ấn rõ ràng của cầu thủ 34 tuổi, thành viên của “thế hệ vàng” bóng đá Thái Lan. Cú ra chân rất nhanh và mạnh không cho thủ môn Lê Giang Patrik cơ hội cản phá là minh chứng cho thấy đẳng cấp của cầu thủ này.

Bên cạnh đó, Chanathip Songkrasin là sự trở lại đáng chú ý nhất của đội tuyển Thái Lan. Về chuyên môn, tiền vệ này không còn tạo ảnh hưởng lớn như thời kỳ đỉnh cao dù những pha xử lý cá nhân vẫn cho thấy phẩm chất kỹ thuật. Tuổi tác và thể hình khiến Chanathip khó duy trì cường độ hoạt động như nhiều năm trước.

Tuy nhiên, giá trị đáng kể của Chanathip nằm ở kinh nghiệm và ảnh hưởng tinh thần đối với các đồng đội.

Chanathip có vai trò quan trọng dù không còn bùng nổ như thời đỉnh cao.

Đội hình Thái Lan với nhiều cầu thủ trẻ từng hòa Việt Nam cách đây một tháng. Họ có khả năng chơi bóng nhưng thiếu kinh nghiệm và sự sắc sảo ở những thời điểm quan trọng. Đây lại là những phẩm chất Chanathip sở hữu sau nhiều năm thi đấu quốc tế.

“Messi Thái Lan” luôn thể hiện quyết tâm lớn trong những lần đối đầu Việt Nam. Anh từng trực tiếp đến động viên các đàn em tại ASEAN Cup 2026. Trong trận đấu tối 29/9, Chanathip thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, tham gia tranh chấp và giúp đồng đội duy trì sự tập trung.

Sự xuất hiện của anh giúp đội tuyển Thái Lan trở nên chắc chắn và tự tin hơn.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam đang thiếu một nhân vật có vai trò tương tự. Tiến Linh và Quế Ngọc Hải không còn trong đội hình, Quang Hải vắng mặt còn Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất. Nguyễn Đình Bắc được trao băng đội trưởng, nhưng cầu thủ trẻ này chưa thể ngay lập tức đảm nhiệm vai trò dẫn dắt mà những đàn anh từng thực hiện.

Trận thua Thái Lan vì thế không chỉ phản ánh khoảng cách về chất lượng của một vài vị trí. Nó còn cho thấy đội tuyển Việt Nam cần thêm thời gian để hình thành một bộ khung đủ ổn định, đồng bộ và có những cầu thủ đủ kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng trong các trận đấu khó.

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