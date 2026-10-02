Thua sốc Cremonese 0-1, Juventus nhận gáo nước lạnh ở trận giao hữu

📊 Xem thống kê chi tiết trận Juventus 0-1 Cremonese: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Juventus0 - 1CremoneseKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Juventus tiếp đón Cremonese.

12'F. Bonazzoli mở tỷ số cho Cremonese

Bất ngờ xảy ra ở phút 12 khi F. Bonazzoli dứt điểm chính xác đưa Cremonese vươn lên dẫn trước 0-1 sau đường kiến tạo của A. Licina. Bàn thắng sớm giúp đội khách có được lợi thế tâm lý vô cùng lớn trước Juventus.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Juventus thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', Juventus quyết định làm mới đội hình khi N. Rizzo được tung vào sân để trám vị trí của Bremer. Đội bóng thành Turin cần những điều chỉnh kịp thời nhằm tìm kiếm sự khởi sắc sau khi bị dẫn trước 0-1 trong hiệp đấu đầu tiên.

46'Cremonese điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Cremonese thực hiện sự thay đổi người khi A. Vogliacco được tung vào sân thế chỗ T. Barbieri. Đội bóng đang tạm dẫn 0-1 chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận thuận lợi.

46'Cremonese điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Cremonese thực hiện sự thay đổi người khi M. Thorsby được tung vào sân thế chỗ cho A. Licina. Đội bóng tiếp tục tìm kiếm những thử nghiệm mới về mặt đội hình khi đang tạm nắm lợi thế dẫn bàn.

46'Juventus thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', ban huấn luyện Juventus quyết định làm mới đội hình khi rút J. Grelaud ra nghỉ để trao cơ hội cho D. Ripani. Đội bóng áo sọc trắng đen cần những phương án mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi để đối thủ dẫn trước.

46'Cremonese điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Cremonese quyết định làm mới đội hình khi rút S. Elia rời sân để nhường chỗ cho Y. Rocchetti. Đội bóng đang dẫn 0-1 có sự điều chỉnh nhằm duy trì thế chủ động và thử nghiệm phương án nhân sự mới.

46'Cremonese điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Cremonese tiến hành sự thay đổi người đầu tiên khi J. Vandeputte được tung vào sân để thế chỗ cho A. Grassi. Đội khách đang tạm nắm lợi thế dẫn 0-1 và muốn làm mới lối chơi để duy trì thế trận chủ động.

58'Cremonese điều chỉnh nhân sự ở phút 58

Phút 58, Cremonese thực hiện sự thay đổi người khi G. Herzuah được tung vào sân để trám vị trí của M. Collocolo. Đội bóng đang tạm dẫn 0-1 chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận an toàn.

58'Cremonese điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 58, Cremonese thực hiện sự thay đổi người khi R. B. Cabezas được tung vào sân để thế chỗ cho F. Gerli, nhằm làm mới đội hình khi đang tạm nắm lợi thế dẫn bàn.

58'Cremonese điều chỉnh nhân sự ở phút 58

Phút 58, Cremonese thực hiện sự thay đổi người khi S. Marsi được tung vào sân để thế chỗ cho F. Baschirotto. Đội bóng đang tạm dẫn 0-1 chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận an toàn trong hiệp hai.

58'Cremonese điều chỉnh nhân sự ở phút 58

Phút 58, Cremonese thực hiện sự thay đổi về mặt lực lượng khi R. Villa được tung vào sân để thế chỗ cho G. Pezzella.

59'Cremonese điều chỉnh nhân sự trong khung gỗ

Phút 59, Cremonese thực hiện sự thay đổi người khi A. Fulignati được tung vào sân để thế chỗ cho F. Agazzi. Đội bóng tiếp tục duy trì thế chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn 0-1 từ sớm.

59'Cremonese điều chỉnh hàng công ở phút 59

Phút 59, Cremonese tiến hành sự thay đổi nhân sự khi M. Djuric được tung vào sân thế chỗ F. Bonazzoli. Đội bóng đang nắm lợi thế dẫn bàn 0-1 quyết định làm mới tuyến trên nhằm duy trì sức ép và tìm kiếm thêm cơ hội.

59'Cremonese điều chỉnh nhân sự ở phút 59

Phút 59, Cremonese tiến hành sự thay đổi người khi F. Bignamini được tung vào sân để thế chỗ cho S. Luperto. Đội bóng đang nắm giữ lợi thế dẫn 0-1 có động thái làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận an toàn.

68'Juventus làm mới hàng công ở phút 68

Phút 68, Juventus quyết định có sự thay đổi nhân sự khi A. Durmisi được tung vào sân để thế chỗ cho R. Kolo Muani. Đội bóng áo sọc trắng đen cần thêm làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn 0-1 từ sớm.

68'Juventus điều chỉnh nhân sự ở phút 68

Phút 68, Juventus quyết định có sự thay đổi người khi C. Corradi được tung vào sân để thế chỗ cho L. Kelly. Ban huấn luyện đội bóng thành Turin đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi vẫn đang bị dẫn 0-1 từ khá sớm.

68'Juventus làm mới hàng công ở phút 68

Phút 68, Juventus thực hiện điều chỉnh nhân sự khi S. Guerra được tung vào sân thế chỗ cho G. Makiobo. Đội bóng áo sọc trắng đen nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế khi vẫn đang bị dẫn 0-1.

68'Juventus thay đổi nhân sự trong khung gỗ

Phút 68, Juventus tiến hành điều chỉnh ở vị trí thủ môn khi R. Radu được tung vào sân để thay thế cho C. Pinsoglio trong trận giao hữu.

68'Juventus làm mới tuyến giữa ở hiệp hai

Phút 68, Juventus quyết định có sự thay đổi nhân sự khi D. Marchisio được tung vào sân để thế chỗ cho W. McKennie. Đội bóng áo sọc trắng đen nỗ lực tìm kiếm những nét tươi mới trong lối chơi khi vẫn đang trong thế phải bám đuổi tỷ số.

68'Juventus làm mới đội hình ở phút 68

Phút 68, Juventus quyết định có sự thay đổi nhân sự khi rút A. Cambiaso ra nghỉ để nhường chỗ cho T. Corigliano. Đội bóng áo sọc trắng đen đang nỗ lực tìm kiếm những nét tươi mới trong lối chơi khi vẫn đang bị dẫn 0-1.

68'Juventus rút D. Rugani ra nghỉ

Phút 68, Juventus tiến hành điều chỉnh nhân sự khi D. Rugani rời sân để nhường chỗ cho F. Savio. Đội bóng áo sọc trắng đen đang nỗ lực tìm kiếm những sự tươi mới nhằm lật ngược thế cờ khi vẫn bị dẫn 0-1.

68'Juventus rút F. Gatti ra nghỉ

Phút 68, ban huấn luyện Juventus quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự khi A. Montero được tung vào sân để thế chỗ cho F. Gatti.

83'Juventus làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 83, Juventus tiến hành điều chỉnh nhân sự khi A. Brancato được tung vào sân để thay thế cho L. Amaradio. Đội bóng áo sọc trắng đen nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

90+2'Thẻ vàng cho R. B. Cabezas ở phút bù giờ

Phút 90+2', cầu thủ R. B. Cabezas của Cremonese phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Pha bóng diễn ra trong bối cảnh Cremonese đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước Juventus khi trận đấu đã trôi về những phút bù giờ cuối cùng.

KTKết thúc: Juventus 0-1 Cremonese

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 19:22 02/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Juventus và Cremonese diễn ra vào lúc 17h30 ngày 02/10/2026 thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều đang duy trì điểm rơi phong độ thuyết phục. Trận đấu hứa hẹn mang đến diễn biến giằng co giữa một bên sở hữu chuỗi thắng ấn tượng và một bên duy trì sự lì lợm qua chuỗi trận bất bại liên tiếp.

Phong độ ấn tượng của hai câu lạc bộ

Juventus bước vào trận đấu tới với tâm lý thi đấu tự tin nhờ kết quả thi đấu rất tích cực. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng đã giành chiến thắng tới 4 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, Juventus đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, minh chứng cho sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận hiệu quả.

Bên kia chiến tuyến, Cremonese cũng chứng minh bản thân là đối thủ không dễ bị khuất phục. Ở 4 trận gần đây nhất, đội bóng này duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Sự chắc chắn trong cách tổ chức thế trận giúp Cremonese duy trì được tính liên kết chặt chẽ và sẵn sàng đương đầu với thử thách lớn.

Thế đối đầu nghiêng trọn về phía Juventus

Dù cả hai đội đều bước vào màn so tài với phong độ cao, cán cân lịch sử lại cho thấy ưu thế vượt trội của Juventus. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Juventus giành trọn vẹn 4 chiến thắng, trong khi Cremonese chưa có được trận hòa hay thắng lợi nào.

Ưu thế đối đầu trong quá khứ là điểm tựa tinh thần vững chắc để Juventus triển khai lối đá kiểm soát quen thuộc. Ngược lại, Cremonese sẽ phải nỗ lực tận dụng sự hưng phấn từ chuỗi phong độ ổn định gần đây để phá vỡ thế áp đảo từ đối thủ.

Nhận định phương án tiếp cận chiến thuật

Với đà hưng phấn từ 3 chiến thắng liên tiếp cùng lợi thế áp đảo khi đối đầu, Juventus nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để gia tăng áp lực ngay từ tuyến giữa. Việc luân chuyển bóng nhịp nhàng nhằm kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương sẽ là ưu tiên chiến thuật then chốt của đội bóng.

Trong khi đó, Cremonese với sự tự tin tích lũy sau 4 trận bất bại nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng. Việc củng cố hàng phòng ngự nhiều lớp và tận dụng các thời cơ chuyển đổi trạng thái nhanh sẽ là phương án phù hợp để Cremonese tìm kiếm cơ hội trước một đối thủ đang có phong độ cao.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)