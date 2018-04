Thua SHB Đà Nẵng, Tài Em thừa nhận 'dưới tay' Minh Phương

Để thua SHB Đà Nẵng với tỉ số 3-2 ở vòng 4 V.League 2018, HLV Phan Văn Tài Em thừa nhận sự thay đổi bất ngờ trên hàng công SHB Đà Nẵng đã khiến mình bị động.

Hành quân tới Hòa Xuân trong bối cảnh đang gặp rất nhiều áp lực bởi thành tích không tốt ở hai lượt trận gần đây. Càng xui xẻo hơn cho đội bóng Sài thành khi đội trưởng Ngọc Duy bị chấn thương trước trận đã khiến đoàn quân HLV Phan Văn Tài Em càng trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, với chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý, Sài Gòn FC đã tạo ra một thế trận khá cân bằng với đội bóng chủ nhà. Thậm chí, đôi khi họ còn gây khó khăn cho SHB Đà Nẵng trong suốt phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1.

Trong một thế trận ngang ngữa đó thì bất ngờ, chủ nhà có bàn thắng từ một tình huống tỏa sáng của chân sút tuyển U.23 VN, Hà Đức Chinh.

Phút 45, từ pha phối hợp với người đồng đội Diogo trên hàng công, Đức Chinh đã xoay người rất nhanh và tung cú sút xa hiểm hóc để đánh bại Văn Phong, mở tỉ số cho SHB Đà Nẵng.

Sang hiệp hai, Huy Toàn một lần nữa xé lưới đội khách, nhân đôi cách biệt cho đội nhà ở phút 61. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của khách cũng giúp họ có được bàn thắng rút ngắn cách biệt sau đó 4 phút.

Trên chấm phạt đền, Quốc Long đã không bỏ lỡ cơ hội. Nhưng rồi, trung vệ Louis tái lập khoảng cách 2 bàn cho SHB Đà Nẵng chỉ 5 phút sau đó.

Người cũ khi còn dưới trướng Lê Huỳnh Đức, Hoàng Thiên ghi bàn, thắp lên tia hy vọng cho Sài Gòn FC ở phút 85. Nhận thấy đối phương đang lên tinh thần sau bàn thắng, ông tướng trẻ Minh Phương quyết định tung Duy Lam vào sân để gia cố hàng phòng ngự.

Thời gian 5 phút đã trở nên quá ngắn ngủi với đội khách, họ đành chấp nhận một trận thua sát nút 3-2

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Phan Văn Tài Em cho biết: "Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã xác định đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn đối với Sài Gòn FC khi gặp nhiều bất lợi.

Tôi đã dặn dò kỹ học trò chuẩn bị kỹ càng trong các tình huống không chiến nhưng các học trò đã làm không tốt và thiếu tập trung. Qua đó khiến chúng tôi nhận thất bại, vấn đề này tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có dịp đối đầu Minh Phương sớm như vậy ở đấu trường V-League, nhưng về lúc này thì SHB Đà Nẵng đang có được lực lượng tốt hơn so với Sài Gòn FC. Chấn thương của Ngọc Duy trước trận đấu đã khiến chúng tôi càng thêm khó khăn.

Trong cuộc họp trước trận đấu tôi đã nhắc toàn đội Đức Chinh là cầu thủ rất nguy hiểm. Tôi cứ nghĩ Merlo sẽ đá chính nhưng không ngờ Minh Phương đã xếp Đức Chinh đá. Đây là cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Minh Phương đã lý giải: “Ở những phút cuối không phải là do cầu thủ chúng tôi mất tập trung, lý do là do bàn gỡ ở gần cuối khiến họ cảm thấy lo lắng. Điều này thì bất cứ đội bóng nào cũng vậy thôi.

Trong khi đó, Merlo chưa có trạng thái thi đấu tốt nhất khi phải chịu tang người thân nên tôi chưa thể tung anh ấy vào sân ngay từ đầu”, thuyền trưởng trẻ của SHB Đà Nẵng cho biết.

Ngoài đời chúng tôi là anh em nhưng khi vào sân thì đó là cuộc chiến. Tài Em khá điềm đạm và cậu ấy cũng có ít thời gian huấn luyện hơn. Qua từng trận đấu, Tài Em sẽ trải nghiệm nhiều hơn, đúc rút ra những kinh nghiệm cho mình”, HLV của SHB Đà Nẵng cho biết.

Để thua SHB Đà Nẵng 3-2, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Sài Gòn FC, qua đó khiến họ đang tạm xếp áp chót trên bảng xếp hạng cùng với Nam Định. Nếu không lấy lại tinh thần, họ nhiều khả năng phải nghỉ đến cuộc chiến trụ hạng từ sớm.

Nguyễn Đà