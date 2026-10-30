Thua sát nút Hungary, U15 Việt Nam xếp hạng 82 tại World Cup 2026

Chiều 30/10, U15 Việt Nam có cuộc đọ sức với U15 Hungary trong trận tranh hạng 81-82 của FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Trước màn so tài này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang có phong độ khá tốt khi giành 3 chiến thắng liên tiếp tại giai đoạn phân hạng.

U15 Việt Nam xếp hạng 82 tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Những kết quả tích cực này giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm sự tự tin trước trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, U15 Hungary được đánh giá là đối thủ rất mạnh khi sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, kỹ thuật và nền tảng thể lực tốt.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc tương đối thận trọng và chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. U15 Hungary tận dụng lợi thế về thể hình và tốc độ trong những tình huống tranh chấp, trong khi U15 Việt Nam cố gắng triển khai bóng bằng các pha phối hợp ngắn.

Phút 11, U15 Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Bóng được đưa vào vòng cấm và tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành U15 Hungary. Các cầu thủ áo đỏ nỗ lực dứt điểm nhưng hậu vệ đối phương đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Ngay sau tình huống này, U15 Hungary bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 12, từ một pha tổ chức tấn công nhanh, cầu thủ mang áo số 2 của U15 Hungary tung cú sút từ khu vực giữa sân. Bóng đi theo quỹ đạo khó khiến thủ môn Nhật Minh không thể cản phá, đưa đội bóng châu Âu vượt lên dẫn trước.

Bàn thua khiến U15 Việt Nam phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cố gắng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, nhưng vẫn gặp khó khăn trước khả năng tranh chấp của đối phương.

Trong lúc đội bóng áo đỏ chưa thể tạo ra sự khác biệt, U15 Hungary tiếp tục cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 20, từ một tình huống phản công nhanh, cầu thủ mang áo số 7 của U15 Hungary băng lên tiếp cận khung thành U15 Việt Nam. Sau hai pha dứt điểm liên tiếp, cầu thủ này đưa bóng vào lưới thủ môn Nhật Minh, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, U15 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Các cầu thủ áo đỏ tích cực đưa bóng sang hai cánh và tăng cường những tình huống tấn công vào vòng cấm đối phương.

Phút 23, U15 Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Anh Hào thực hiện quả tạt đưa bóng hướng về khung thành U15 Hungary, chạm xà ngang trước khi bật ra ngoài.

Tuy nhiên, việc đẩy cao đội hình cũng khiến hàng phòng ngự U15 Việt Nam phải đối mặt với những tình huống phản công nguy hiểm. Phút 27, một cầu thủ Hungary đi bóng bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền vào vòng cấm cho đồng đội, nhưng trung vệ Huy Hiệu đã kịp thời can thiệp, giúp U15 Việt Nam thoát thua.

Sau những tình huống chống đỡ sức ép từ đối phương, U15 Việt Nam cuối cùng cũng tìm được bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút 31. Từ một pha tổ chức tấn công, bóng được đưa vào vòng cấm U15 Hungary, Huy Huỳnh nhanh chân tung cú dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn đội bạn để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng giúp U15 Việt Nam lấy lại sự tự tin và tiếp tục đẩy cao đội hình trong những phút còn lại. Phút 35, từ pha triển khai bóng bên phần sân nhà, Tài Lộc băng lên và tung cú dứt điểm rất căng, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U15 Hungary trong gang tấc.

Không tận dụng được cơ hội, U15 Việt Nam đã phải trả giá. Phút 38, sau một loạt pha phối hợp, cầu thủ mang áo số 13 của U15 Hungary nhận bóng trong tư thế không bị kèm và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-1.

Dù bị đối thủ dẫn trước với cách biệt hai bàn, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không bỏ cuộc. Phút 39, Tài Lộc thực hiện đường chuyền dài để Xuân Vinh khống chế bóng rồi xử lý kỹ thuật trước khi tung cú cứa lòng bằng chân trái, đưa bóng vào góc cao khung thành U15 Hungary.

Trong thời gian còn lại, U15 Việt Nam vẫn nỗ lực tấn công nhưng không ghi được thêm bàn thắng. Chung cuộc, đội bóng áo đỏ nhận thất bại 2-3 trước Hungary, qua đó kết thúc hành trình tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 với vị trí thứ 82.