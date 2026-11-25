Chiều tối 25-11, vòng bảng môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã khép lại sau lượt trận cuối bảng B, qua đó xác định đủ 4 đội bóng lọt vào bán kết.

Đội futsal thành phố Đồng Nai dừng bước từ vòng bảng sau trận thua Quảng Ninh. Ảnh: ĐVCC

Tại lượt trận cuối, đội thành phố Đồng Nai so tài với Quảng Ninh trong trận đấu có ý nghĩa xác định tấm vé thứ hai vào bán kết của bảng B sau đội Hà Nội.

Đội thành phố Đồng Nai vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ pha sút phạt thành công của Đỗ Hoài Nam ở giữa hiệp 1. Đáng tiếc, các cầu thủ Đồng Nai không duy trì được lợi thế này lâu khi Nguyễn Trọng Tính đã kịp ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Quảng Ninh vào cuối hiệp đấu. Chơi đầy nỗ lực nhưng các chân sút của Đồng Nai không thể có thêm bàn thắng trong hiệp 2.

Trong thế trận buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại, thành phố Đồng Nai phải chơi power-play ở những phút cuối hiệp 2. Trong khi chưa thể có được bàn thắng, cầu thủ Đồng Nai lại để mất bóng tạo điều kiện cho Nguyễn Thế Cảnh ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 cho Quảng Ninh trong những giây cuối cùng.

Thua ngược chung cuộc 1-2 trước Quảng Ninh, thành phố Đồng Nai mất cơ hội vào bán kết khi xếp hạng ba bảng B. Xếp hạng nhì, Quảng Ninh vào bán kết và sẽ gặp đội nhất bảng A là chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh, đội toàn thắng ở vòng bảng.

Ở trận còn lại, đội Hà Nội đánh bại Lâm Đồng tỷ số 3-1 trong trận đấu thủ tục, qua đó khép lại vòng bảng với vị trí nhất bảng B sau 3 trận toàn thắng. Đội bóng Thủ đô sẽ chạm trán Đồng Tháp (nhì bảng A) ở bán kết.

Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều 27-11.