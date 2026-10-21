Thua PSG, sao Barca tuyên bố sẽ đánh bại Real

Gerard Martin khẳng định Barcelona sẽ thắng El Clasico. Ảnh: Reuters.

Hậu vệ người Tây Ban Nha khẳng định trận thua trên đất Pháp hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm lý của Barcelona, đồng thời tuyên bố toàn đội sẽ bước vào sân với quyết tâm đánh bại kình địch Real Madrid trong trận El Clasico diễn ra vào ngày 26/10.

Lý giải về thất bại tại Parc des Princes, Martin cho rằng cục diện đại chiến đỉnh cao chỉ được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ, khác biệt chủ yếu nằm ở khâu chắt chiu cơ hội dứt điểm.

Anh đồng thời bày tỏ sự lạc quan: "Điều tích cực là mùa giải mới bước sang tháng 10. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện, khắc phục những sai số hiện tại. Kết quả này không làm chúng tôi chùn bước, toàn đội sẽ ra sân với mục tiêu duy nhất là hạ gục Real Madrid".

Bất chấp thái độ tự tin của hậu vệ người Tây Ban Nha, hàng phòng ngự Barcelona vừa trải qua 90 phút đầy bất ổn. Nếu các ngôi sao tấn công bên phía PSG chơi chắt chiu, "Los Blaugrana" hoàn toàn có thể chịu một kết quả tồi tệ hơn. Trận thua này cũng khiến đội bóng xứ Catalan tạm thời tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Champions League.

Dẫu sao, tại đấu trường La Liga, thầy trò Hansi Flick vẫn cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng với 9 trận toàn thắng, hơn đội xếp thứ hai là Atletico Madrid tới 5 điểm trên bảng xếp hạng. Ở trận El Clasico sắp tới, Barca còn được chơi trên sân nhà.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.