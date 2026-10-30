Thua phút bù giờ, HAGL gục ngã trước tân binh Bắc Ninh

Brenner ăn mừng bàn thắng vào lưới HAGL. Ảnh: Minh Dân.

Trước trận, Bắc Ninh có 5 điểm, còn HAGL mới giành 3 điểm sau 5 vòng. Tính chất của cuộc đối đầu trực tiếp ở nhóm cuối khiến hai đội nhập cuộc thận trọng, ưu tiên tranh chấp và giữ cự ly đội hình.

Trong phần lớn hiệp một, Bắc Ninh chủ động đưa bóng ra biên, tập trung khai thác hành lang trái bằng những đường chuyền dài và quả tạt vào vòng cấm. Tuy nhiên, hàng thủ HAGL giữ được sự tập trung, khiến đội chủ nhà khó tìm khoảng trống để dứt điểm.

Phút 20, cú đá phạt của Rafael bị hậu vệ đội khách cản lại. 10 phút sau, Ngân Văn Đại tạt bóng vào trong nhưng David Fisher không thắng được đối thủ trong pha không chiến.

HAGL không tạo được nhiều sức ép, nhưng vẫn có cơ hội đáng chú ý nhất hiệp đấu ở phút 43. Sau khi thủ môn Văn Công đấm bóng giải nguy, Thành Nhân ập vào đá bồi, song hậu vệ Bắc Ninh kịp cản phá. Đó cũng là tình huống kết thúc hiệp một, khi hai đội chưa thể phá thế bế tắc.

Ảnh: Minh Dân.

Ảnh: Minh Dân.

Sau giờ nghỉ, Bắc Ninh tiếp tục tìm bàn mở tỷ số và tạo ra một loạt tình huống nguy hiểm hơn. Phút 54, Trọng Kiệt đưa bóng trúng cột dọc, nhưng trọng tài xác định có lỗi việt vị. Phút 58, David Fisher có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ môn Trung Kiên. Năm phút sau, Văn Việt sút vọt xà. Dù vậy, các pha lên bóng ấy vẫn chưa giúp đội chủ nhà chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

HAGL lùi đội hình sâu để bảo vệ tỷ số và chờ thời cơ phản công. Khi trận đấu trôi về cuối, Bắc Ninh vẫn tìm cách gây sức ép. Đội chủ nhà có thêm một pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 79. Trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số 0-0, trước khi bước ngoặt xuất hiện trong thời gian bù giờ.

Phút 90+8', sau một tình huống va chạm trong vòng cấm, trọng tài tham khảo VAR rồi cho Bắc Ninh hưởng phạt đền. Brenner bước lên chấm 11m và thực hiện thành công, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. HAGL không còn thời gian để tìm bàn gỡ, đành rời sân Việt Yên tay trắng với thất bại 0-1.