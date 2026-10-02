Thua Philippines, HLV Thái Lan nhắc lại trận thắng tuyển Việt Nam

“Trước tiên, tôi xin chúc mừng tuyển Philippines. Tôi cho rằng họ đã có một trận đấu rất tốt. Ban huấn luyện của họ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về phía chúng tôi, tất nhiên, toàn đội cảm thấy thất vọng với kết quả này.

Tôi nghĩ việc thay đổi nhiều vị trí trong cùng một trận đấu có thể khiến lối chơi của đội thiếu đi sự liền mạch và chưa đạt được sự ăn ý cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn mục tiêu quan trọng nhất đang chờ đợi ở trận chung kết. Đó mới là điều đáng quan tâm”, HLV Hudson chia sẻ sau trận Thái Lan thua Philippines 1-2, lượt cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Hudson khẳng định điều quan trọng là Thái Lan vào chung kết. Ảnh: FAT

“Nhìn chung, chúng tôi rất vui khi giành quyền vào chung kết ngay sau khi thắng tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 2. Đặc biệt, chiến thắng trước một đội bóng có chuỗi 27 trận bất bại khiến toàn đội cảm thấy hài lòng.

Chính điều đó giúp chúng tôi đưa ra quyết định cho khoảng 5-7 cầu thủ nghỉ ngơi ở trận đấu này, qua đó đảm bảo toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Đây là một tình huống rất thuận lợi đối với chúng tôi”, HLV người Anh nói.

Đánh giá về trận chung kết với chủ nhà Indonesia, thuyền trưởng tuyển Thái Lan nói: “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giành chức vô địch giải đấu này. Nếu nhìn vào trận đấu gần nhất của Indonesia với Bangladesh, tôi cho rằng đó là một trận đấu có tính chất hơi khác so với thông thường. Trước đó, Indonesia đã phải trải qua những cuộc đối đầu khá cân bằng và căng thẳng với Malaysia cũng như Singapore, những đối thủ ngang tầm tại ASEAN Cup.

Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá Indonesia là một đội bóng rất mạnh. Họ sở hữu nhiều cầu thủ mang hai dòng máu, có thể hình cao lớn, sức mạnh, sự linh hoạt, tinh thần đồng đội và tính đoàn kết cao. Chúng tôi đang rất mong chờ cuộc đối đầu này”.

Trận chung kết Thái Lan vs Indonesia diễn ra lúc 20h ngày 5/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.

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