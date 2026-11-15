Thua Nhật Bản, Brazil 'mất quân, mất tướng'

Tranh cãi bùng lên ở phút 90+1, khi Tatsuhiro Sakamoto ghi bàn giúp Nhật Bản vượt lên dẫn 3-2. Trước đó, Takumi Minamino đoạt bóng từ Joao Gomes, nhưng các cầu thủ Brazil cho rằng đồng đội đã bị phạm lỗi.

Trọng tài người Singapore Jansen Foo Chuan Hui không cắt còi, để trận đấu tiếp tục. Quyết định này khiến phía Brazil nổi giận, đặc biệt khi bàn thắng đến vào thời điểm trận đấu sắp kết thúc.

HLV Carlo Ancelotti trong trận Brazil thua giao hữu Nhật Bản 2-3 tại Singapore tối 14/11. Ảnh: Reuters.

HLV Carlo Ancelotti rời khu kỹ thuật, lao vào sân phản đối trọng tài. Tiền đạo Raphinha, dù đã được thay ra trước đó, cũng tham gia cuộc tranh cãi. Cả hai lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp, trong khi tổ VAR giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng cho Nhật Bản.

“Trọng tài rút thẻ đỏ vì cho rằng tôi không kiểm soát được băng ghế dự bị, khiến các cầu thủ tràn vào sân”, HLV Carlo Ancelotti giải thích sau trận.

Nhà cầm quân người Ý đồng thời chỉ trích năng lực điều hành của trọng tài Jansen Foo, cho rằng ông thiếu kinh nghiệm để xử lý một trận đấu ở đẳng cấp cao.

Về phía Raphinha, tiền đạo Barcelona thừa nhận phản ứng thiếu kiềm chế và gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng trọng tài đã mắc nhiều sai sót, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Nhật Bản.

Cuộc tranh cãi khép lại trận đấu đầy tiếc nuối của Brazil. Đội bóng Nam Mỹ bị dẫn 0-2 chỉ sau 19 phút, nhưng tiền đạo Vinicius Junior lập cú đúp ở các phút 33 và 75 để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Khi Brazil đang nỗ lực tìm bàn thắng thứ ba, pha lập công muộn của Sakamoto khiến mọi cố gắng trước đó trở nên vô nghĩa.

Thất bại cũng đánh dấu lần thứ hai Brazil thua Nhật Bản trong lịch sử, đều với tỷ số 2-3 dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Lần đầu diễn ra ở trận giao hữu tại Tokyo vào tháng 10/2025.

Các cầu thủ Brazil vây quanh trọng tài sau trận thua trước Nhật Bản tối 14/11. Ảnh: REUTERS.

Riêng chiếc thẻ đỏ của chiến lược gia 67 tuổi tạo nên dấu mốc hiếm gặp. Đây là lần đầu một HLV tuyển Brazil bị truất quyền chỉ đạo kể từ HLV Dunga năm 2007, đồng thời là trường hợp đầu tiên chịu án treo giò theo quy định thẻ phạt dành cho Ban huấn luyện được áp dụng từ năm 2019.

Với án phạt này, HLV Carlo Ancelotti cùng Raphinha sẽ vắng mặt trong trận giao hữu tiếp theo của Brazil gặp chủ nhà Singapore ngày 17/11.