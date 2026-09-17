Thua Nhật Bản 0-8, tuyển nữ Việt Nam phải thắng Thái Lan để hy vọng đi tiếp

Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục trải qua trận đấu đầy khó khăn tại ASIAD 2026 khi để thua Nhật Bản với tỷ số 0-8. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, khiến cơ hội đi tiếp chỉ còn được níu giữ bằng cuộc đối đầu với tuyển nữ Thái Lan.

Ngay từ những phút đầu, Nhật Bản đã cho thấy sức mạnh vượt trội. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, đại diện xứ sở mặt trời mọc tung ra tới 5 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh.

Nhật Bản thắng Việt Nam 8-0. Ảnh: Reuters

Sức ép liên tục của Nhật Bản được cụ thể hóa ở phút 12. Từ khoảng cách gần 20 mét, Chiina Kamiya tung cú sút cực căng khiến Kim Thanh hoàn toàn bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Bảy phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0. Từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, Shiokoshi Yuzuho tung cú sút sệt từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm chân Hoàng Thị Loan đổi hướng khiến thủ môn Kim Thanh không thể cứu thua.

Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực chống đỡ nhưng vẫn không thể ngăn cản những đợt tấn công dồn dập của đối thủ. Phút 43, một tình huống không may xảy ra khi Cù Thị Huỳnh Như trong nỗ lực đánh đầu giải nguy đã vô tình đưa bóng về lưới nhà. Trước khi hiệp một khép lại, Hamada Megu đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 4-0 cho Nhật Bản.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Nhật Bản tiếp tục kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi và ghi thêm 4 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 8-0.

Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của tuyển nữ Nhật Bản với cùng tỷ số 8-0. Trước đó, họ cũng dễ dàng đánh bại tuyển nữ Thái Lan 8-0, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp.

Về phía tuyển nữ Việt Nam, thất bại này khiến đội bóng áo đỏ toàn thua sau hai lượt trận. Dù vậy, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ bước vào trận đấu quyết định với tuyển nữ Thái Lan ở lượt cuối.

Nếu giành chiến thắng trước đại diện xứ chùa vàng, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu mang ý nghĩa sống còn với đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026.