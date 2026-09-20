Thua ngược Twente 3-2, PSV Eindhoven lỡ thời cơ chiếm đỉnh bảng Eredivisie

📊 Xem thống kê chi tiết trận Twente 3-2 PSV Eindhoven: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Twente3 - 2PSV EindhovenKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Twente tiếp đón PSV Eindhoven.

10'PSV Eindhoven thay người từ rất sớm

Ngay ở phút 10', PSV Eindhoven đã phải đưa ra sự điều chỉnh bất đắc dĩ khi Sven Mijnans vào sân thế chỗ Ricardo Pepi. Dù trận đấu mới trôi qua ít phút với tỷ số 0-0, đội khách vẫn đang nắm thế chủ động hoàn toàn khi kiểm soát bóng tới 90%.

13'PSV Eindhoven áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, PSV Eindhoven đang hoàn toàn nắm giữ thế chủ động khi kiểm soát bóng tới 21% - 79% trước đội chủ nhà Twente. Đội khách cũng đã có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên (tổng số dứt điểm 0 - 1), buộc thủ môn Twente phải trổ tài cứu thua để giữ vững tỷ số 0-0.

14'Younes Taha El Idrissi mở tỷ số cho Twente

Bất ngờ xảy ra ở phút 14 khi Younes Taha El Idrissi lập công đưa Twente vươn lên dẫn trước 1-0. Dù PSV Eindhoven nắm quyền kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 26% - 74%, đội chủ nhà mới là những người tận dụng thời cơ tốt hơn để tạo nên bước ngoặt sớm của trận đấu.

25'PSV cầm bóng áp đảo nhưng Twente dứt điểm vượt trội

Sau 25 phút bóng lăn, PSV Eindhoven đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 36% - 64% nhưng lại gặp khó trong việc tạo ra cơ hội nguy hiểm. Ngược lại, Twente chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả khi nắm lợi thế dẫn 1-0 và vượt trội ở số pha dứt điểm (4 - 1).

26'Guus Til gỡ hòa 1-1 cho PSV Eindhoven

Phút 26, Guus Til tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho PSV Eindhoven ngay trên sân De Grolsch Veste. Pha lập công quý giá này giúp đội khách tái lập thế cân bằng sau khi bị dẫn trước từ sớm, qua đó tạm thời giữ vững ngôi đầu bảng nếu duy trì được kết quả này.

29'Guus Til đưa PSV Eindhoven vươn lên dẫn trước

Chỉ 3 phút sau bàn gỡ hòa, PSV Eindhoven đã hoàn tất màn lội ngược dòng chớp nhoáng ở phút 29 nhờ pha dứt điểm chuẩn xác của Guus Til sau đường kiến tạo từ Paul Wanner. Bàn thắng nâng tỷ số lên 1-2 giúp đội khách kiểm soát hoàn toàn cục diện và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng nếu giữ nguyên kết quả này.

37'PSV Eindhoven kiểm soát thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, PSV Eindhoven duy trì thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 61% so với 39% của Twente. Dù đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm cơ hội với 4 pha dứt điểm, các vị khách vẫn cho thấy sự sắc bén vượt trội khi toàn bộ 3 cú sút của họ đều đi trúng đích (thống kê trúng đích 1-3) để tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn 1-2.

43'Wout Weghorst nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 43, tiền đạo Wout Weghorst bên phía Twente phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài vì lỗi phản ứng. Tình huống diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị PSV Eindhoven dẫn trước với tỷ số 1-2 ngay trước khi hiệp một khép lại.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Twente nỗ lực dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang phút 50, PSV Eindhoven vẫn làm chủ nhịp độ với thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn (41% - 59%) và tạm dẫn 1-2. Dẫu vậy, Twente đang gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ hòa khi vượt trội về số pha dứt điểm với 9 - 5 (trúng đích 2 - 3).

58'Twente tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 58, Twente thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Daan Rots được tung vào sân thay thế cho Filip Erik Thorvaldsen. Đội chủ nhà đang bị dẫn 1-2 và rất cần làn gió mới trên hàng công để xoay chuyển cục diện.

60'Ruben van Bommel nhận thẻ vàng

Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ruben van Bommel sau một tình huống phạm lỗi. PSV Eindhoven vẫn đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 2-1 trên sân của Twente nhưng bắt đầu phải chịu thêm sức ép khi trận đấu trôi dần về nửa sau hiệp hai.

63'Twente nỗ lực dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang phút 63, PSV Eindhoven vẫn là đội chủ động kiểm soát nhịp độ với thời lượng giữ bóng vượt trội 60% - 40%. Dù vậy, Twente đang vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi vượt lên về số lần dứt điểm 11 - 7, nhưng tính chuẩn xác lại thuộc về đội khách với 3 pha trúng đích so với 2 của đội chủ nhà.

66'Ivan Perišić nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 66, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ivan Perišić bên phía PSV Eindhoven sau tình huống phản ứng gay gắt. Đội khách vẫn đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2 trong bối cảnh Twente liên tục gia tăng sức ép.

75'PSV Eindhoven làm mới hàng công

Phút 75, PSV Eindhoven quyết định thay đổi nhân sự khi Esmir Bajraktarević được tung vào sân thế chỗ Ruben van Bommel, cầu thủ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đội khách đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn 1-2 trên sân De Grolsch Veste khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

76'Twente tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 76, Twente quyết định làm mới hàng công khi rút Sondre Holmlund Orjasaeter ra nghỉ và tung Marko Pjaca vào sân. Đang bị đối thủ dẫn 1-2 ngay tại sân De Grolsch Veste, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

76'Twente tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 76, Twente thực hiện sự thay đổi người khi Lucas hesselink of vennegoor được tung vào sân thế chỗ Robin Propper. Đang bị dẫn trước 1-2 ngay trên sân nhà, đội bóng áo đỏ nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt trong khoảng thời gian còn lại.

76'Twente nỗ lực dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang phút 76, PSV Eindhoven vẫn đang nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 60% - 40% và dẫn trước 1-2. Dẫu vậy, Twente đang dồn toàn lực tìm bàn gỡ khi vượt trội về số lần dứt điểm với 15 - 9, dù cả hai đội đều có cùng 3 - 3 cú sút trúng đích.

79'Weghorst tỏa sáng gỡ hòa 2-2 cho Twente

Phút 79, Wout Weghorst đã lên tiếng đúng lúc khi lập công san bằng tỷ số 2-2 cho Twente. Bàn thắng quý giá này giúp đội chủ nhà thắp lại hy vọng giành điểm trước PSV Eindhoven ngay tại sân De Grolsch Veste.

80'PSV Eindhoven điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 80, PSV Eindhoven quyết định đưa Ryan Flamingo vào sân thế chỗ Paul Wanner. Đội khách cần thêm sự tươi mới và chắc chắn để nhanh chóng ổn định lại thế trận sau khi bị gỡ hòa 2-2.

83'Daouda Weidmann đưa Twente vượt lên dẫn 3-2

Phút 83, từ đường chuyền dọn cỗ của Max Bruns, Daouda Weidmann đã dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-2 cho Twente. Màn rượt đuổi nghẹt thở trên sân De Grolsch Veste chứng kiến đội chủ nhà đảo ngược tình thế đầy ngoạn mục ở những phút cuối.

87'Twente củng cố đội hình cuối trận

Phút 87, Twente tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Thomas Van den Belt được tung vào sân để thế chỗ Younes Taha El Idrissi. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 3-2 sau màn lội ngược dòng ấn tượng.

89'Twente nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 89, Twente vẫn đang bảo toàn tỷ số 3-2 dù phải nhường quyền kiểm soát bóng cho PSV Eindhoven với thời lượng cầm bóng 41% - 59%. Dù vậy, đội chủ nhà cho thấy sự sắc bén và chủ động trong các pha hãm thành khi áp đảo về số lần dứt điểm 18 - 11 (trúng đích 5 - 4), khiến đối thủ gặp vô vàn khó khăn trong nỗ lực gỡ hòa ở những phút cuối.

KTKết thúc: Twente 3-2 PSV Eindhoven

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 21:24 20/09/2026

Trận chạm trán giữa Twente và PSV Eindhoven lúc 19h30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động De Grolsch Veste thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì điểm rơi phong độ rất cao.

Màn trình diễn thăng hoa của hai đội bóng

Twente bước vào trận đấu với sự tự tin lớn nhờ chuỗi phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận, thể hiện lối chơi gắn kết và hiệu quả.

Bên kia chiến tuyến, PSV Eindhoven thậm chí còn cho thấy sức mạnh vượt trội hơn. Đại diện đến từ Eindhoven duy trì mạch thăng hoa tuyệt đối khi toàn thắng cả 5 trận ra quân gần nhất, qua đó tiếp tục giữ vững vị thế của mình.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

PSV Eindhoven hiện vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau những màn trình diễn thuyết phục. Bản lĩnh của đội bóng dẫn đầu giúp họ duy trì sự ổn định tối đa trong cuộc đua thứ hạng.

Trong khi đó, Twente đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 5 với 13 điểm. Với cách biệt chỉ 3 điểm so với đối thủ, màn đối đầu trực tiếp trên sân nhà là cơ hội quan trọng để Twente cạnh tranh điểm số sòng phẳng với đội đầu bảng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Dù Twente đang sở hữu phong độ ấn tượng, thống kê đối đầu gần đây lại đem lại ưu thế tâm lý rõ rệt cho PSV Eindhoven. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, PSV Eindhoven giành trọn vẹn 5 chiến thắng, trong khi Twente chưa có được trận thắng hay trận hòa nào.

Điểm tựa sân nhà De Grolsch Veste cùng phong độ cao sẽ là cơ sở để Twente nỗ lực thay đổi cục diện. Ngược lại, PSV Eindhoven chắc chắn muốn kéo dài mạch thắng liên tiếp để củng cố ngôi đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)