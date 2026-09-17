Thua ngược thảm hại trước Brighton, Carrick đối mặt cơn khủng hoảng đầu tiên tại MU

Ký ức đáng quên ùa về

Nắm lợi thế dẫn trước Brighton 2-0 ở vòng 3 League Cup, nhưng đội bóng của Carrick lại để đối thủ lội ngược dòng đánh bại 2-3 một cách khó tin. Thất bại cay đắng này xảy ra ngay sau trận thua đầy tranh cãi trước Man City và lùm xùm sao trẻ 15 tuổi JJ Gabriel công khai đòi chia tay đội bóng.

Sau khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ MU cố gắng vỗ tay cảm ơn người hâm mộ, nhưng lập tức hứng chịu những tiếng la ó quanh sân.

MU thua ngược Brighton và phải chịu những tiếng la ó từ khán giả.

Carrick phát biểu sau trận: "Tôi hoàn toàn hiểu cảm xúc của người hâm mộ. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi hoàn toàn chấp nhận. Sau cùng, trách nhiệm thuộc về tôi. Với tư cách một tập thể, chúng tôi không thể chấp nhận màn trình diễn như vậy. Tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Màn trình diễn của đội ở cuối hiệp hai, đó là trách nhiệm của tôi.

Tất cả chúng tôi sẽ tốt hơn. Chúng tôi phải tốt hơn. Chúng tôi muốn chiến thắng và muốn giành chiến thắng trở lại càng sớm càng tốt”.

Lịch sử MU từng chứng kiến nhiều trận thua trở thành ám ảnh dai dẳng với các HLV. Với Erik ten Hag, đó chính là màn trình diễn thảm họa tại bán kết FA Cup trước Coventry City - câu lạc bộ lúc đó đang chơi ở giải hạng nhất.

Trong khi đó, Ruben Amorim sẽ mãi được nhớ đến với thất bại trước Tottenham Hotspur ở chung kết Europa League và việc bị đội bóng League Two, Grimsby Town, loại khỏi League Cup. Carrick chỉ có thể hy vọng thất bại này không trở thành ký ức tương tự.

Carrick phải tìm cách vượt chông gai

Nhà cầm quân 45 tuổi đã trải qua 11 tháng công việc diễn ra khá êm đềm từ thời điểm nắm quyền tại MU vào tháng 1 dưới danh nghĩa tạm quyền. Trong nửa sau mùa giải trước, nhờ lịch thi đấu dễ thở 1 trận/tuần, MU thắng 12/17 trận, cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League và giành vé trở lại Champions League.

Nỗi buồn của Carrick.

Tuy nhiên, mọi hy vọng về việc đà tích cực đó có thể được duy trì đã tan biến chỉ trong tháng đầu tiên ở mùa giải mới. MU hiện chỉ thắng 2 trong 6 trận trên mọi đấu trường và giành 4 điểm sau 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh. Lần đầu tiên Carrick thực sự chịu sức ép. Những hệ quả từ thất bại trước Brighton càng khiến tình hình trở nên đau đớn hơn.

Suốt nửa thế kỷ qua, đây là lần đầu tiên MU để thua ngược trên sân nhà Old Trafford dù đã vượt lên dẫn trước 2 bàn. Cột mốc buồn này cũng đánh dấu lần đầu kể từ tháng 5/1984 họ trắng tay tại sào huyệt sau khi nắm lợi thế tỷ số trước giờ nghỉ.

Đây là lần đầu tiên MU để thua ngược trên sân nhà Old Trafford suốt nửa thế kỷ qua.

MU chưa thắng trận đấu cúp quốc nội nào kể từ khi đánh bại Leicester City tại FA Cup vào tháng 2/2025. Giờ đây, họ đã nhận 4 thất bại liên tiếp ở các giải đấu cúp quốc nội dưới thời 3 HLV khác nhau là Amorim, Darren Fletcher và Carrick. Brighton đã thắng 2 lần gần nhất khi hành quân tới Old Trafford, sau chiến thắng tại FA Cup hồi tháng 1. Dường như đội bóng này luôn xuất hiện mỗi khi MU đối mặt với một thảm họa.

Kịch bản hoàn hảo lẽ ra phải là màn trình diễn chói sáng của nhân tố từ lò đào tạo trẻ - Lacey (19 tuổi), qua đó thuyết phục tài năng trẻ JJ Gabriel thấy rằng Old Trafford mới là bến đỗ lý tưởng. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn thế khi JJ Gabriel đã từ chối cơ hội ra mắt chính thức trong màu áo "Quỷ đỏ".

MU phòng ngự tệ đến mức xuyên suốt trận đấu, cảm giác Brighton sẽ ghi thêm bàn gần như là điều tất yếu. Và chỉ 3 phút sau bàn gỡ hòa 2-2, điều đó đã xảy ra khi cầu thủ vào sân thay người Maxim De Cuyper lập công. Brighton giờ đã thắng 5 trong 6 lần gần nhất hành quân tới Old Trafford.

Trong khi Brighton đang hồ hởi chuẩn bị kỷ niệm 125 năm thành lập CLB bằng cuộc tiếp đón Arsenal (21h, 19/9), Carrick lại đối mặt chuyến làm khách Fulham (22h30, 20/9) với tâm lý vô cùng nặng nề. Thử thách này dự báo rất cam go khi tập thể của Alvaro Arbeloa dù chưa thắng trận nào mùa này nhưng vừa có trận hòa rất đáng khen trên sân Liverpool.

Sau kỳ nghỉ nhường chỗ cho ĐTQG tới đây, MU còn phải đối mặt với một lịch thi đấu đầy thử thách, bao gồm cuộc đối đầu Tottenham trên sân nhà, chạm trán Atletico Madrid trên sân khách và Leeds United trên sân khách.

Carrick buộc phải sớm đưa ra lời giải. Các vị thuyền trưởng tiền nhiệm của MU từng cay đắng nhìn cục diện vượt tầm kiểm soát quá nhanh, mà Ten Hag hay Amorim là minh chứng rõ nhất. Một khi vòng xoáy áp lực bủa vây cùng sự soi xét từ truyền thông, việc lật ngược thế cờ sẽ trở thành bài toán cực kỳ gian nan.

Đó chính là nhiệm vụ Carrick đang phải đối mặt. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, ông phải đối diện với những câu hỏi nghiêm túc về khả năng lèo lái đội bóng. Giờ đây, trách nhiệm thuộc về chiến lược gia người Anh trong việc tìm ra những câu trả lời.