📊 Xem thống kê chi tiết trận FC Cincinnati 2-3 New England Revolution: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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FC Cincinnati2 - 3New England RevolutionKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

FC Cincinnati tiếp đón New England Revolution.

4'Ilay Feingold nhận thẻ vàng sớm

Ngay ở phút thứ 4, trận đấu đã nóng lên khi Ilay Feingold bên phía New England Revolution phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau pha phạm lỗi. Việc bị phạt phòng ngự từ quá sớm chắc chắn sẽ tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

13'Tom Barlow mở tỷ số sớm cho FC Cincinnati

Phút 13, Tom Barlow tận dụng thành công đường kiến tạo của Tyrell Malacia để đưa FC Cincinnati vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà khi họ kiểm soát bóng tới 66% kể từ đầu trận.

13'FC Cincinnati áp đảo hoàn toàn sau bàn mở tỷ số

Sau bàn thắng sớm, FC Cincinnati tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 65% - 35% trước New England Revolution. Đội chủ nhà tạo sức ép liên tục với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 2 - 0 (cả hai lần đều trúng đích), trong khi đối thủ vẫn chưa có pha uy hiếp đáng chú ý nào.

21'Dor Turgeman gỡ hòa 1-1 cho New England Revolution

Phút 21, đón đường chuyền từ Peyton Miller, Dor Turgeman đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho New England Revolution. Pha lập công giúp đội khách nhanh chóng lập lại thế cân bằng ngay trên sân TQL Stadium sau khi bị dẫn trước từ sớm.

25'FC Cincinnati nhỉnh hơn về quyền kiểm soát

Sau 25 phút thi đấu, FC Cincinnati đang tạm giữ quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% trước New England Revolution. Trận đấu diễn ra khá cân bằng và chặt chẽ khi đội chủ nhà mới chỉ tung ra số cú dứt điểm 2 - 1 so với đối thủ, trong bối cảnh hai bên vẫn đang giằng co ở tỷ số 1 - 1.

31'Tyrell Malacia nhận thẻ vàng

Phút 31, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Tyrell Malacia của FC Cincinnati sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân TQL Stadium đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi hai đội giằng co với tỷ số 1-1.

37'Thế trận giằng co cân bằng

Bước sang phút 37, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co quyết liệt khi tỷ lệ kiểm soát bóng gần như cân bằng với 49% - 51%. Cả hai đội đều tỏ ra thận trọng và chắt chiu từng cơ hội, phản ánh qua thống kê dứt điểm sát sao 2 - 3 (trúng đích 2 - 2) cùng 1 - 3 quả phạt góc nghiêng về phía New England Revolution.

43'Joshua Wynder đưa New England Revolution vượt lên

Phút 43, từ đường chuyền dọn cỗ của Carles Gil, Joshua Wynder đã chớp thời cơ dứt điểm chính xác để nâng tỷ số lên 1-2 cho New England Revolution. Màn ngược dòng ngay trong hiệp một giúp đội khách nắm lợi thế lớn về mặt tâm lý trước giờ nghỉ giải lao.

44'Tom Barlow nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 44, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Tom Barlow bên phía FC Cincinnati sau một pha vào bóng phạm lỗi. Đội chủ nhà đang trải qua những phút cuối hiệp một đầy khó khăn khi vừa để New England Revolution vươn lên dẫn trước 1-2.

45'FC Cincinnati thay người ngay trước giờ nghỉ

Phút 45, FC Cincinnati quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi Pavel Bucha được tung vào sân thay thế Obinna Nwobodo. Trong bối cảnh đang bị New England Revolution dẫn trước 1-2 ngay tại TQL Stadium, sự thay đổi này có thể nhằm giúp đội chủ nhà tìm kiếm phương án tươi mới hơn để xoay chuyển cục diện.

45'FC Cincinnati điều chỉnh hàng công cuối hiệp một

Ngay ở phút 45, ban huấn luyện FC Cincinnati quyết định rút Tom Barlow ra nghỉ để trao cơ hội cho Kenji Mboma Dem. Đội chủ nhà đang bị New England Revolution dẫn trước 1-2 và sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp họ làm mới sức tấn công.

45'FC Cincinnati điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi người khi Samuel Mawuena Gidi được tung vào sân thế chỗ Julian Malatini. Đội chủ nhà buộc phải có những tính toán mới về mặt nhân sự ngay trước giờ nghỉ sau khi để New England Revolution vươn lên dẫn trước 1-2.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'FC Cincinnati nỗ lực tìm bàn gỡ

Bước sang phút 50, FC Cincinnati chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 7 - 5 (trúng đích 4 - 3). Dù vậy, New England Revolution vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn 1 - 2 nhờ sự tập trung nơi hàng thủ cùng 1 - 4 pha cứu thua từ hai thủ môn.

51'Dor Turgeman nới rộng cách biệt lên 1-3

Phút 51, từ đường chuyền thuận lợi của Peyton Miller, Dor Turgeman dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 1-3 cho New England Revolution. Pha lập công này giúp đội khách tạo ra khoảng cách hai bàn đầy an toàn ngay đầu hiệp hai.

51'VAR xác nhận bàn thắng cho New England Revolution

Sau khi tham khảo công nghệ VAR ở phút 51, trọng tài đã chính thức công nhận pha lập công của Dor Turgeman. Quyết định này giúp New England Revolution nới rộng cách biệt lên thành 1-3 ngay trên sân TQL Stadium của FC Cincinnati.

62'FC Cincinnati nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Sau hơn một giờ thi đấu, FC Cincinnati dù bị dẫn 1-3 vẫn đang miệt mài đẩy cao đội hình nhằm rút ngắn cách biệt. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% và vượt trội ở số lần dứt điểm (9 - 6), buộc thủ môn New England Revolution phải trổ tài với 4 pha cứu thua để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

67'Kevin Denkey rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho FC Cincinnati

Phút 67, đón đường kiến tạo từ Tyrell Malacia, Kevin Denkey dứt điểm chuẩn xác ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho FC Cincinnati. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ sân TQL Stadium nhen nhóm lại hy vọng giành điểm sau chuỗi rượt đuổi tỷ số kịch tính.

68'FC Cincinnati đưa Evander vào sân tìm bàn gỡ

Phút 68, ban huấn luyện FC Cincinnati quyết định rút Tyrell Malacia ra nghỉ để nhường chỗ cho Evander. Đang bị dẫn 2-3 trên sân nhà TQL Stadium, đội bóng áo sọc xanh cam cần thêm giải pháp tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

69'New England Revolution làm mới nhân sự tuyến trên

Phút 69, New England Revolution quyết định rút Dániel Gazdag ra nghỉ và đưa Luca Daniel·Langoni vào sân. Động thái thay đổi lực lượng diễn ra ngay sau khi cách biệt bị thu hẹp xuống còn 2-3, có thể nhằm giúp đội khách gia cố tuyến giữa và duy trì thế dẫn bàn trước sức ép từ đối thủ.

74'New England Revolution điều chỉnh nhân sự bảo toàn cách biệt

Phút 74, New England Revolution quyết định rút Ilay Feingold ra nghỉ để nhường chỗ cho Jackson Yueill. Đội khách đang nỗ lực gia cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 2-3 mong manh khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng.

74'FC Cincinnati nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, FC Cincinnati đang dồn toàn lực tấn công nhằm san bằng cách biệt khi kiểm soát bóng 54% - 46% và tung ra tới 14 - 6 pha dứt điểm (trúng đích 6 - 4). Dù vậy, New England Revolution vẫn đứng vững với 1 - 4 lần cứu thua để bảo toàn lợi thế dẫn 2-3.

81'FC Cincinnati tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 81, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ayoub Jabbari được tung vào sân thế chỗ cho Kyle Smith. Đang bị New England Revolution dẫn trước 2-3 trên sân TQL Stadium, đội chủ nhà nỗ lực làm mới tuyến đầu nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa quý giá trong những phút cuối.

83'Mitrovic nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 83, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo M. Mitrovic của New England Revolution vì lỗi phản ứng. Đội khách đang phải chịu sức ép lớn khi FC Cincinnati nỗ lực tìm bàn gỡ trong thế trận tỷ số vẫn là 2-3.

84'Evander nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 84, tiền vệ Evander bên phía FC Cincinnati phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Áp lực tâm lý đè nặng lên đội chủ nhà khi họ đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vẫn bị dẫn 2-3.

86'FC Cincinnati dốc lực tìm bàn gỡ

Bước sang phút 86, FC Cincinnati đang đẩy cao toàn bộ đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi bị New England Revolution dẫn trước 2-3. Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 56% - 44% và áp đảo về số pha dứt điểm (17 - 9, trúng đích 6 - 5), đội chủ nhà vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kiên cường của đối phương.

89'New England Revolution tăng cường phòng ngự phút cuối

Phút 89, New England Revolution quyết định rút Peyton Miller ra nghỉ để nhường chỗ cho Tanner Beason. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn tỷ số mong manh 2-3 trước sức ép dồn dập từ phía FC Cincinnati trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

89'New England Revolution rút Dor Turgeman nghỉ ngơi

Phút 89, New England Revolution quyết định đưa Cody Baker vào sân để thế chỗ Dor Turgeman. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 2-3 khi trận đấu trôi về những phút thi đấu cuối cùng.

KTKết thúc: FC Cincinnati 2-3 New England Revolution

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 08:41 15/10/2026

Khoảng cách điểm số giữa FC Cincinnati và New England Revolution trên bảng xếp hạng là khá lớn. New England Revolution đứng hạng 4 với 46 điểm, trong khi FC Cincinnati đứng hạng 9 với 36 điểm, tức kém đối thủ 10 điểm. Tuy vậy, phong độ gần đây và thế đối đầu cho thấy trận đấu lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại TQL Stadium chưa chắc đã nghiêng hẳn về một phía.

Chênh lệch 10 điểm và hai vị trí đối lập

Hạng 4 và hạng 9 là hai vị trí cách nhau khá xa. New England Revolution tích lũy 46 điểm và có lợi thế rõ rệt về mặt thành tích cả mùa giải. FC Cincinnati với 36 điểm đang ở nửa dưới của nhóm đầu bảng xếp hạng và cần những kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng chỉ phản ánh quá trình dài hơi. Điều quyết định một trận đấu cụ thể thường nằm ở trạng thái hiện tại của mỗi đội.

Phong độ: Hai bức tranh trái ngược

Trong 5 trận gần nhất, FC Cincinnati thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định, khi các kết quả đan xen giữa thắng, hòa và thua mà không tạo thành chuỗi rõ ràng.

Ngược lại, New England Revolution thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, cả hai trận thua đều đến ở những vòng đấu mới đây nhất. Đội khách từng có chuỗi thắng liên tiếp trước đó nhưng hiện đang mang theo hai thất bại liên tiếp vào trận này.

Chính vì vậy, lợi thế về thứ hạng của New England Revolution không đi kèm đà hưng phấn. Đây là điểm khiến cuộc đối đầu trở nên khó lường hơn con số trên bảng xếp hạng gợi ý.

Thế đối đầu: Cân bằng đến bất ngờ

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Cincinnati thắng 2 trận, hòa 1 trận và New England Revolution thắng 2 trận. Thế đối đầu gần như cân bằng, cho thấy khoảng cách điểm số hiện tại chưa chắc phản ánh đúng cục diện khi hai đội chạm trán trực tiếp.

Với FC Cincinnati, đây là cơ sở để tin rằng họ có thể gây khó cho đối thủ dù đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với FC Cincinnati, bài toán là tận dụng lợi thế sân nhà để chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định. Một chiến thắng sẽ giúp họ tiến gần hơn tới nhóm trên và rút ngắn khoảng cách 10 điểm với đối thủ.

Với New England Revolution, nhiệm vụ trước mắt là chặn đứng đà sa sút sau hai trận thua liên tiếp. Nếu lấy lại được sự chắc chắn như giai đoạn thắng liên tiếp trước đó, họ hoàn toàn có thể tiếp tục bảo vệ vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Nhận định

Xét về thành tích cả mùa giải, New England Revolution nhỉnh hơn rõ rệt. Nhưng phong độ gần đây không còn ủng hộ họ nhiều, còn thế đối đầu lại cân bằng. Vì vậy, FC Cincinnati hoàn toàn có cơ sở để tạo ra một trận đấu giằng co trên sân nhà, và đội khách sẽ không có một chuyến làm khách dễ dàng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)