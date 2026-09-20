Thua ngược Los Angeles Galaxy, Minnesota United FC vẫn cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận Minnesota United FC 2-3 Los Angeles Galaxy: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Minnesota United FC2 - 3Los Angeles GalaxyKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Minnesota United FC tiếp đón Los Angeles Galaxy.

12'P. Ruiz mở tỷ số từ sớm cho Los Angeles Galaxy

Phút 12, P. Ruiz tỏa sáng giúp Los Angeles Galaxy vươn lên dẫn Minnesota United FC 0-1 ngay trên sân Allianz Field. Đội khách tận dụng triệt để thế trận áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng (62% so với 38%) để sớm tạo ra lợi thế dẫn bàn.

13'Los Angeles Galaxy chủ động kiểm soát bóng

Sớm có lợi thế dẫn trước 0-1, Los Angeles Galaxy thi đấu thong dong và kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 38% - 62%. Ở chiều ngược lại, Minnesota United FC cố gắng tổ chức phản công và đã có 1 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0), buộc thủ môn đội khách phải có 0 - 1 pha cứu thua giải nguy.

23'M. Caldeira gỡ hòa 1-1 cho Minnesota United FC

Phút 23, M. Caldeira kịp thời lên tiếng với pha lập công quý giá giúp Minnesota United FC quân bình tỷ số 1-1 trên sân Allianz Field. Bàn thắng quan trọng này đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, đồng thời nếu giữ tỷ số này, cả hai đội đều sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng 1/16.

25'Thế trận giằng co nghẹt thở

Trôi qua nửa đầu hiệp một, trận đấu vẫn diễn ra trong thế cân bằng tuyệt đối khi tỷ lệ cầm bóng chia đều 50% - 50%. Los Angeles Galaxy có phần nhỉnh hơn về số pha hãm thành với 2 - 3 cú dứt điểm, nhưng độ chuẩn xác của hai bên là ngang nhau (trúng đích 1 - 1) trong bối cảnh cả Minnesota United FC lẫn đội khách đều chơi thận trọng.

26'Thẻ vàng đầu tiên cho Los Angeles Galaxy

Phút 26, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo R. Taylor bên phía Los Angeles Galaxy sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Allianz Field đang trở nên nóng hơn sau khi Minnesota United FC vừa có bàn quân bình tỷ số 1-1.

28'K. Yeboah sút phạt đền đưa Minnesota United FC vượt lên

Phút 28, K. Yeboah thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-1 cho Minnesota United FC. Màn ngược dòng chớp nhoáng trên sân Allianz Field giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn, và nếu giữ tỷ số này, họ tạm thời nắm chắc suất vào vòng 1/16.

37'Minnesota United FC duy trì lợi thế dẫn bàn

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận khá cân bằng khi Minnesota United FC kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút ở mức 51% - 49% so với Los Angeles Galaxy. Dù vậy, đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn trong các pha hãm thành với 4 - 3 cú dứt điểm, trong đó số lần trúng đích áp đảo 3 - 1 để tiếp tục bảo toàn tỷ số 2 - 1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Los Angeles Galaxy nỗ lực dâng cao

Bước sang phút 50, Los Angeles Galaxy đang chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 55% so với 45% của Minnesota United FC. Đội khách cũng vượt lên về số lần dứt điểm với tỷ lệ 6-8, song Minnesota United FC mới là bên tỏ ra sắc bén hơn khi sở hữu số pha trúng đích áp đảo 3-1 để bảo toàn cách biệt 2-1.

60'Los Angeles Galaxy làm mới hàng công

Phút 60, Los Angeles Galaxy quyết định tăng cường sức ép khi tung Joao Klauss vào sân thay cho K. Furuhashi. Đang bị Minnesota United FC dẫn trước 2-1, đội khách rất cần phương án đột biến nhằm cải thiện hiệu quả dứt điểm để tìm kiếm bàn gỡ.

60'M. Reus vào sân nhằm tìm bàn gỡ

Phút 60', Los Angeles Galaxy quyết định làm mới hàng công khi tung M. Reus vào sân thế chỗ cho H. Miller. Đang bị Minnesota United FC dẫn trước 2-1, đội khách rất cần sự đột biến từ ngôi sao người Đức để cải thiện khâu dứt điểm khi mới chỉ có 1 lần đưa bóng trúng đích.

62'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 62, trận đấu vẫn diễn ra rất cân bằng với thời lượng kiểm soát bóng sít sao 49% - 51% giữa Minnesota United FC và Los Angeles Galaxy. Dù tổng số cú dứt điểm đang ngang ngửa ở mức 9 - 9, Minnesota United FC tỏ ra sắc sảo hơn khi sở hữu số lần sút trúng đích vượt trội 3 - 1 để duy trì lợi thế dẫn bàn.

67'Minnesota United FC điều chỉnh hàng công

Phút 67', Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi nhân sự trên sân khi T. Chancalay được tung vào sân để thế chỗ cho K. Yeboah. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-1 và quyết định làm mới sức ép nhằm duy trì lợi thế trước Los Angeles Galaxy.

68'Los Angeles Galaxy làm mới nhân sự ở phút 68

Phút 68, ban huấn luyện Los Angeles Galaxy quyết định đưa J. Nelson vào sân thế chỗ cho J. Aude. Đội khách cần thêm năng lượng tươi mới trên sân để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế khi đang bị dẫn 2-1.

69'Los Angeles Galaxy làm mới hàng công

Phút 69, Los Angeles Galaxy tiến hành thay đổi nhân sự khi L. Sanabria được tung vào sân thế chỗ cho E. Thommy. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa khi bị dẫn trước 2-1 trên sân của Minnesota United FC.

69'C. Harvey nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 69, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo đối với C. Harvey bên phía Minnesota United FC sau một pha vào bóng quyết liệt. Đội chủ nhà đang phải nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 2-1 khi Los Angeles Galaxy gia tăng sức ép trong hiệp hai.

73'Minnesota United FC làm mới đội hình

Phút 73, Minnesota United FC tiến hành điều chỉnh nhân sự khi J. Diaz được tung vào sân thay cho M. Duggan. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, ban huấn luyện đội chủ nhà rõ ràng muốn bổ sung nguồn năng lượng mới để duy trì sự cân bằng trước sức ép từ Los Angeles Galaxy.

74'Los Angeles Galaxy nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 74, Los Angeles Galaxy tích cực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm 55% thời lượng cầm bóng và tạo ra áp lực với tổng cộng 11 - 14 pha dứt điểm cùng 4 - 7 quả phạt góc. Dù vậy, Minnesota United FC vẫn kiên cường bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 nhờ sự tập trung ở hàng thủ, sẵn sàng phạm lỗi từ xa để giảm nhịp độ trận đấu.

76'Joao Klauss gỡ hòa 2-2 cho Los Angeles Galaxy

Phút 76, đón đường kiến tạo thuận lợi từ M. Reus, Joao Klauss đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn gỡ hòa 2-2 đầy quý giá cho Los Angeles Galaxy. Pha lập công này đưa trận đấu trên sân Allianz Field về vạch xuất phát trong thế trận đội khách đang nỗ lực kiểm soát bóng.

80'M. Reus lập công giúp Los Angeles Galaxy vượt lên

Phút 80, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Lucas Calegari, M. Reus dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-3 cho Los Angeles Galaxy. Màn lội ngược dòng chớp nhoáng giúp đội khách nắm lợi thế lớn ngay trên sân Allianz Field, và nếu giữ nguyên tỷ số này, họ sẽ tạm vươn lên mốc 30 điểm để chắc suất đi tiếp vào vòng 1/16.

82'Minnesota United FC tăng cường lực lượng tìm bàn gỡ

Phút 82, Minnesota United FC quyết định điều chỉnh nhân sự khi rút W. Trapp ra nghỉ và tung N. Triantis vào sân. Đội chủ nhà buộc phải dồn quân làm mới tuyến giữa nhằm tìm kiếm cơ hội san bằng cách biệt sau khi để đối thủ vươn lên dẫn trước 2-3.

82'Minnesota United FC điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 82, Minnesota United FC đưa M. Malone vào sân thay cho M. Caldeira nhằm làm mới hàng công. Trong bối cảnh vừa để Los Angeles Galaxy dẫn ngược 2-3 chỉ ít phút trước đó, đội chủ nhà buộc phải dồn lực tìm kiếm bàn thắng để nuôi hy vọng giật lại điểm số.

86'Los Angeles Galaxy duy trì sức ép cuối trận

Bước sang phút 86, Los Angeles Galaxy vẫn là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 42% - 58% và nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 2-3. Đội khách liên tục uy hiếp khung thành đối phương khi tung ra tới 12 - 17 cú dứt điểm cùng 4 - 8 quả phạt góc, khiến Minnesota United FC gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường gỡ hòa.

KTKết thúc: Minnesota United FC 2-3 Los Angeles Galaxy

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 09:38 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Minnesota United FC và Los Angeles Galaxy diễn ra lúc 07:30 ngày 20/09 trên sân vận động Allianz Field trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua chuỗi trận không như ý và rất cần một kết quả tích cực. Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng càng khiến màn đối đầu trực tiếp này trở nên căng thẳng và khó lường.

Tình thế bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng

Bước vào màn đọ sức này, Los Angeles Galaxy đang nắm giữ vị trí thứ 10 với 30 điểm. Ngay phía sau, Minnesota United FC xếp ở vị trí thứ 12 với 29 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 1 điểm duy nhất, điều đó đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc đối đầu trực tiếp sẽ tác động trực tiếp tới vị trí của đôi bên.

Lợi thế sân bãi thuộc về Minnesota United FC khi họ được chơi tại Allianz Field. Dẫu vậy, áp lực đè nặng lên vai đội chủ nhà không hề nhỏ khi họ buộc phải giành trọn vẹn điểm số nếu muốn vượt lên đối thủ trên bảng xếp hạng.

Phong độ cần cải thiện của đôi bên

Nhìn vào thành tích thi đấu gần đây, cả hai đội bóng đều chưa tạo được sự ổn định cần thiết. Với Minnesota United FC, họ có dấu hiệu chững lại khi trải qua 5 trận đấu gần nhất với kết quả gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và nhận 3 thất bại. Việc đánh mất điểm số ở phần lớn các vòng đấu vừa qua khiến đội bóng này gặp nhiều áp lực trong việc duy trì sự hưng phấn.

Bên phía đối diện, Los Angeles Galaxy cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện tới từ Los Angeles chỉ có được 1 chiến thắng, chia điểm 2 trận và để thua 2 trận. Sự thiếu ổn định ở khâu dứt điểm và bảo toàn lợi thế khiến đội khách liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng, qua đó khiến cuộc hành quân đến Allianz Field lần này tiềm ẩn nhiều thử thách.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Los Angeles Galaxy

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp trong 5 lần so tài gần nhất, Los Angeles Galaxy là bên chiếm ưu thế rõ rệt hơn. Cụ thể, đội khách đã giành chiến thắng trong 3 trận, hai đội chia điểm 1 trận và Minnesota United FC chỉ có được 1 lần giành trọn vẹn niềm vui trước đối thủ.

Thống kê đối đầu tích cực mang lại điểm tựa tinh thần đáng kể cho Los Angeles Galaxy trước chuyến làm khách xa nhà. Tuy nhiên, Minnesota United FC chắc chắn không dễ dàng nhượng bộ trên sân nhà Allianz Field, nơi họ quyết tâm phá vỡ sự lép vế trong quá khứ để tìm lại quỹ đạo tích cực.

Thế trận giằng co và thận trọng

Với tính chất của một trận đấu mà cả hai đều khao khát giành trọn 3 điểm để cắt đứt mạch thi đấu ảm đạm, sự thận trọng có thể sẽ được đặt lên hàng đầu. Đội chủ nhà Minnesota United FC nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát nhịp độ ở khu vực giữa sân nhằm tạo sức ép từ sớm.

Trong khi đó, Los Angeles Galaxy với kinh nghiệm từ các lần đụng độ thuận lợi trong quá khứ sẽ tìm kiếm sơ hở từ đối phương để tung ra những đòn trừng phạt chớp nhoáng. Khi ranh giới giữa hai đội chỉ là 1 điểm, bất kỳ sai sót nào cũng sẽ phải trả giá đắt.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)