Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan

Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam để thua ngược Kyrgyzstan với tỷ số 1-2 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), qua đó bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch Casper Cup 2026. Kết quả này không chỉ khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thất bại trong cuộc đua danh hiệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo hệ thống tính điểm của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam bị trừ 5,30 điểm sau trận thua đại diện Trung Á. Tổng điểm của đội giảm từ 1.233,64 xuống còn 1.228,34 điểm, qua đó đứng thứ 98 trên thế giới. Tuy nhiên, sau khi kết quả các trận đấu quốc tế được cập nhật, thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi xuống vị trí thứ 99.

Đội tuyển Việt Nam khép lại Casper Cup 2026 với vị trí thứ nhì, đồng thời đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, trước trận gặp Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam từng đứng trước cơ hội tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa hôm 11/11 từng giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tăng một bậc với 1.233,64 điểm.

Nếu đánh bại Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam có thể được cộng khoảng 4,68 điểm, nâng tổng điểm lên 1.238,32. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 97 thế giới với Guatemala, đội tuyển sở hữu 1.239,60 điểm trước lượt trận quốc tế tiếp theo.

Trong khi đó, chiến thắng 2-1 giúp Kyrgyzstan được cộng 5,30 điểm, vươn lên vị trí thứ 102 thế giới.

Phong độ gần đây của hai đội cũng cho thấy sự khác biệt. Kyrgyzstan đang duy trì chuỗi 5 trận bất bại, gồm 4 chiến thắng và một trận hòa. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ giành được 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Dù không giữ được vị trí thứ 98, đội tuyển Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 100 đội tuyển hàng đầu thế giới. Trên bình diện khu vực, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Thái Lan.