U17 Việt Nam chia tay U17 World Cup 2026 sau trận thua Mali.

Tối 26/11, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng U17 World Cup 2026 gặp U17 Mali, đội đã sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp sau hai trận toàn thắng.

U17 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm, trong khi U17 Mali với nửa đội hình là những cầu thủ dự bị nhưng thể hình và thể lực vượt trội sớm chiếm lĩnh thế trận với lối chơi tấn công đa dạng.

Phút thứ 5, U17 Việt Nam có pha tấn công đáng chú ý đầu tiên, quá đáng tiếc là ở tình huống quyết định thì Đại Nhân lại xử lý lỗi trong vòng cấm U17 Mali.

Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên thuộc về U17 Mali diễn ra ở phút 11 nhưng không làm khó thủ môn Hòa Xuân.

Tới phút 23, U17 Mali được hưởng quả đá phạt từ cự ly hơn 20m. Sacko và Coulibaly liên tiếp dứt điểm nhưng không gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam.

Ở phút 26, hậu vệ U17 Mali mắc sai lầm, cơ hội mười mươi được trao cho Đại Nhân, đáng tiếc cầu thủ này quyết định đi bóng vượt qua thủ môn U17 Mali nhưng bất thành trước khi cầu thủ áo trắng lao về hóa giải.

Mali kiểm soát bóng và tạo ra nhiều pha tấn công hơn, nhưng chưa thể xuyên thủng hàng thủ Việt Nam, trong khi các học trò của HLV Roland chơi tự tin, phòng ngự chắc chắn và có một vài cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Hai đội hòa 0-0 sau 45 phút đầu.

Đầu hiệp hai, U17 Việt Nam thay hai cầu thủ, khi Hoàng Việt và Văn Dương được tung vào sân. Phút 49, U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm nhưng Nguyễn Lực thực hiện cú đá đi quá cao so với khung thành U17 Mali.

Tới phút 56, U17 Mali có bàn thắng mở tỷ số. Sức ép dồn dập khiến hàng thủ của U17 Việt Nam không đứng vững. Sanaba Keita có pha phá bẫy việt vị rồi dứt điểm một chạm đưa bóng về góc gần khiến thủ môn Hòa Xuân không thể cản phá.

Dù đã sớm có vé đi tiếp và đang dẫn trước 1-0 nhưng các cầu thủ U17 Mali vẫn không ngừng gây sức ép, pressing ngay bên phần sân của U17 Việt Nam.

Cuối trận, U17 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất lực trong việc xuyên thủng lưới đối thủ, thậm chí để thủng lưới bàn thua thứ hai ở phút thứ 82, qua đó chấp nhận rời sân với trận thua 0-2 và sớm nói lời chia tay với World Cup 2026.