Thua Malaysia, HLV Kim Sang-sik lần đầu 'trắng tay' cùng bóng đá Việt Nam

Hơn 2 năm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục gặt hái thành công. Ở cấp độ đội tuyển, ông giúp Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, 2026 và giành quyền dự VCK Asian Cup 2027.

Lần đầu tiên HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam không thể giành huy chương tại một giải đấu. Ảnh: VFF

Với U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng cùng các học trò vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026.

Chuỗi thành tích ấn tượng ấy khiến FIFA ASEAN Cup 2026 trở thành giải đấu đặc biệt với HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng, sau đó thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba, qua đó khép lại hành trình mà không có huy chương.

“Đây là giải đấu đầu tiên của nhiều cầu thủ và chúng tôi chỉ đứng thứ tư. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận đấu.

Thất bại trước Malaysia cũng phơi bày những hạn chế của đội tuyển, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Đây là những vấn đề HLV Kim Sang-sik cần nhanh chóng nhìn lại trước các mục tiêu lớn phía trước.

“Tôi hiểu người hâm mộ có thể thất vọng về những gì đội tuyển thể hiện. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm khi đội tuyển không đạt được kết quả tốt nhất”, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ.

Sau hơn 2 năm liên tục có danh hiệu, lần đầu tiên HLV Kim Sang-sik phải nếm trải cảm giác “trắng tay” cùng bóng đá Việt Nam. Đây cũng có thể là lời cảnh báo cần thiết để ông Kim và các học trò nhìn lại, trước khi hướng đến những thử thách mới.