Thua Malaysia, đội tuyển Việt Nam nguy cơ rời tốp 100 thế giới

Chiều 5-10, trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia), đội tuyển Việt Nam tranh huy chương đồng với đội tuyển Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đúng với tuyên bố sẽ thi đấu với tinh thần của một trận chung kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhập cuộc đầy ấn tượng. Những phút đầu trận, hết Hoàng Đức đến Minh Hoàng sút xa tạo sóng gió về phía khung thành đội tuyển Malaysia.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. Ảnh: VFF

Những phút tiếp theo, đội tuyển Việt Nam áp đảo đối thủ với những đợt tấn công tốc độ. Trong đó, bóng được tập trung bên cánh trái với sự cơ động của Quang Vinh, Khoa Ngô cùng sự hỗ trợ của Hoàng Đức. Phút 45+3, sau tình huống phản công nhanh của đội tuyển Việt Nam, Khoa Ngô có cơ hội dứt điểm chân phải ngoài vòng cấm nhưng đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được nhịp độ tấn công tốt hơn so với Malaysia. Không kiểm soát bóng nhiều, nhưng đội tuyển Malaysia bất ngờ ghi bàn mở tỷ số ở phút 62. Vừa vào sân, tiền đạo trẻ Fergus Tierney xoay người ngay trước vòng cấm rồi sút căng bằng chân phải tung lưới thủ môn Lê Giang Patrik.

Các cầu thủ Malaysia mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: FAM

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam dốc toàn lực tấn công và cơ hội đến liên tiếp. Phút 73, Văn Đô lao vào vòng cấm buộc Haiqual truy cản. Ban đầu, trọng tài người Hàn Quốc cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông rút lại quyết định vì cho rằng Haiqual vào trúng bóng trước.

Những phút cuối trận, đội tuyển Việt Nam tạo ra nhiều sóng gió lên phía khung thành của Malaysia. Phút 81, Việt Anh có cơ hội sút căng trong vòng cấm nhưng hậu vệ Malaysia che chắn kín kẽ. Sau đó, lần lượt Thành Long, Việt Anh có cơ hội dứt điểm nhưng bàn thắng vẫn không đến với đội tuyển Việt Nam.

Thua đội tuyển Malaysia 0-1, đội tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 4. Kết quả trên khiến đội tuyển Việt Nam (hạng 99 thế giới) bị trừ 6,33 điểm và có nguy cơ rời tốp 100 thế giới nếu không sớm cải thiện thành tích trong thời gian tới.