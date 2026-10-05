Thua Malaysia, Đội tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026

Đình Bắc không thể ghi bàn trước Malaysia. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận tranh hạng Ba, đội tuyển Việt Nam không có lực lượng tốt nhất khi một số cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương hoặc thể trạng sau thời gian thi đấu liên tục ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển.

Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik nhập cuộc chủ động. Ngay những phút đầu, Hai Long có pha đi bóng và dứt điểm, trong khi Tiến Anh và Khoa Ngô tích cực khai thác hai hành lang biên.

Sau khoảng 20 phút đầu với tốc độ khá cao, thế trận dần trở nên cân bằng. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các đường chuyền quyết định chưa đủ chính xác để tạo ra những cơ hội rõ rệt.

Phút 41, Hoàng Đức chọc khe để Hai Long thoát xuống và bị phạm lỗi gần khu vực cấm địa. Hai phút sau, Tiến Anh chuyền bóng để Hai Long dứt điểm, song cú sút đi đúng vị trí thủ môn Malaysia. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng.

Hai đội không thể tìm được bàn thắng trong hiệp 1. (Ảnh: VFF)

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình. Phút 48, Hoàng Đức vượt qua nhiều cầu thủ Malaysia trước khi thực hiện đường chuyền vào phía trong nhưng không tìm được đồng đội.

Bốn phút sau, Khoa Ngô xử lý bóng trong vòng cấm nhưng không thể tạo ra pha dứt điểm thuận lợi. Minh Hoàng sau đó có cơ hội từ tình huống phối hợp Hai Long, song cú sút chân trái đưa bóng đi không chính xác.

Malaysia bắt đầu tạo ra những tình huống nguy hiểm khi trận đấu bước qua phút 60. Bergson dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc trước khi đội bóng này tìm được bàn mở tỷ số ở phút 62. Fertgus khống chế bóng bên ngoài vòng cấm rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, đưa Malaysia vượt lên dẫn 1-0.

Đội tuyển Malaysia vượt lên dẫn trước. (Ảnh: VFF)

Sau bàn thua, huấn luyện viên Kim Sang Sik tăng cường sức tấn công khi lần lượt đưa Đình Bắc và Văn Đô vào sân.

Phút 73, Văn Đô ngã trong vòng cấm sau tình huống tranh chấp với Haiqal. Trọng tài ban đầu cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền, nhưng sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), quyết định được thay đổi.

Đến phút 82, VAR tiếp tục được sử dụng để kiểm tra tình huống bóng có dấu hiệu chạm tay cầu thủ Malaysia trong khu vực cấm địa. Trọng tài sau đó xác định không có phạt đền cho Việt Nam.

Trong những phút cuối, đội tuyển Việt Nam gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 90, Việt Anh tung cú sút mạnh nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn đối phương. Đến phút 90+3, Thành Long có cơ hội dứt điểm nhưng đưa bóng vọt xà.

Không thể tận dụng những cơ hội cuối trận, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1 và xếp thứ tư chung cuộc tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Giải đấu tại Indonesia mang đến thêm những trận đấu quốc tế để Ban huấn luyện đánh giá lực lượng và các phương án thi đấu. Sau FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo, trọng tâm là Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1/2027.