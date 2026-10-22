Thừa Lỗi 'Ngọc điệm thu' được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33

Ngọc điệm thu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2010 do đạo diễn Cúc Giác Lượng đảm nhận vai trò tổng đạo diễn. Phim lên sóng Đài Truyền hình Hồ Nam và nền tảng Mango TV từ ngày 12/10, với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm.

Tạo hình vai diễn Thừa Lỗi trong "Ngọc điệm thu".

Trong phim, Thừa Lỗi vào vai Ngu Sưởng Hiên, vị thiếu soái quân phiệt thời Dân quốc. Nhân vật có tính cách cao ngạo, cố chấp, nhiều mưu tính và vướng vào mối tình phức tạp với nữ sinh Diệp Bình Quân do Từ Nhược Hàm thủ vai. Ngay sau khi phát sóng, tác phẩm tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo các số liệu được công bố, Ngọc điệm thu ghi nhận rating cao nhất 0,5358% trên Đài Hồ Nam, đồng thời vượt mốc 100 triệu lượt xem hiệu quả trực tuyến sau những ngày đầu phát sóng. Các từ khóa liên quan đến tác phẩm cũng thu hút lượng tìm kiếm và thảo luận lớn.

Thừa Lỗi được săn đón nhờ tác phẩm cổ trang dân quốc.

Sức hút của bộ phim tiếp tục đưa tên tuổi dàn diễn viên đến gần hơn với công chúng. Với Thừa Lỗi, đây là dấu mốc lớn trong sự nghiệp nghệ thuật. Đạo diễn Cúc Giác Lượng đánh giá cao sự nhập vai của diễn viên và cho rằng anh đã thể hiện trọn vẹn tinh thần nhân vật Ngu Sưởng Hiên.

Từ diễn viên vô danh đến gương mặt được săn đón

Thừa Lỗi tên thật là Dương Huy Tường, sinh năm 1993 tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Môi trường tại Học viện Mỹ thuật Hà Bắc, không được đào tạo bài bản về diễn xuất trước khi bước chân vào ngành giải trí.

Thừa Lỗi từ diễn viên vô danh đến tài tử được săn đón.

Cơ duyên đến với phim ảnh của Thừa Lỗi bắt đầu từ thời đại học. Anh cùng một người bạn tham gia đoàn phim với vai trò diễn viên quần chúng. Ngoại hình nổi bật giúp anh lọt vào mắt xanh của những người làm nghề, mở ra cơ hội theo đuổi diễn xuất.

Năm 2018, Thừa Lỗi chính thức ra mắt với bộ phim trực tuyến Em là Hồn đấu la của tôi. Những năm đầu sự nghiệp, anh chủ yếu tham gia các dự án trực tuyến và phim ngắn, từng bước tích lũy kinh nghiệm trước khi có cơ hội được đông đảo khán giả biết đến.

Bước ngoặt đến vào năm 2022, khi Thừa Lỗi đảm nhận vai tướng quân trong phim ngắn cổ trang Hư Nhan. Đến năm 2023, tên tuổi anh tiếp tục được nâng tầm khi anh vào vai Cung Thượng Giác trong bộ phim Vân chi vũ. Diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Dữ tấn Trường An, Còn ra thể thống gì nữa? và Mạc Ly. Các vai diễn thuộc nhiều màu sắc khác nhau giúp anh từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên có khả năng đảm nhận cả nhân vật cổ trang lẫn những hình tượng phức tạp về tâm lý.

Thừa Lỗi được mệnh danh "chồng quốc dân" nhờ hình tượng điển trai, lạnh lùng trên màn ảnh.

Từ một gương mặt ít được biết đến, Thừa Lỗi từng bước tạo dựng chỗ đứng qua các dự án cổ trang và phim truyền hình. Danh xưng “chồng quốc dân” phản ánh sự yêu mến của một bộ phận khán giả dành cho anh.

Đời tư kín tiếng, chưa công khai người yêu

Trái với những nhân vật thường mang vẻ ngoài lạnh lùng trên màn ảnh, Thừa Lỗi ngoài đời được người hâm mộ chú ý bởi phong thái điềm đạm và nhiều sở thích cá nhân.

Nam diễn viên có năng khiếu hội họa, viết chữ đẹp và biết chơi một số nhạc cụ như guitar, piano, violin. Anh cũng yêu thích các hoạt động đòi hỏi sự tập trung và kỹ năng vận động như cưỡi ngựa, bắn cung, võ thuật...

Nhiếp ảnh là một trong những sở thích của Thừa Lỗi. Anh thường ghi lại những khoảnh khắc trong công việc, cuộc sống và chụp ảnh cho bạn diễn. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội góp phần giúp khán giả có thêm góc nhìn về nam diễn viên ngoài các vai diễn.

Ở tuổi 33, Thừa Lỗi chưa công khai chuyện tình cảm. Anh khá kín tiếng về các mối quan hệ cá nhân, chủ yếu chia sẻ thông tin liên quan đến công việc và hoạt động nghệ thuật.

Nhờ khả năng tạo phản ứng hóa học với bạn diễn, Thừa Lỗi thường được khán giả ghép đôi với các nữ diễn viên từng hợp tác, trong đó có Lư Dục Hiểu, Châu Dã và Từ Nhược Hàm... Tuy nhiên, nam diễn viên chưa từng lên tiếng xác nhận.

Diễn viên Thừa Lỗi trong "Ngọc điệm thu"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: HK01, Weibo