Thua lỗ tiền số, nam thanh niên dựng kịch bản gian dối chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Ngày 6/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Tuấn để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2024, Tuấn tham gia đầu tư tiền số và chứng khoán thông qua nhóm Telegram có tên “Rocket” và trang web bybois.com. Do liên tục thua lỗ, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, Tuấn vay tiền của hơn 10 cá nhân, đồng thời vay qua các ứng dụng tín dụng và ngân hàng. Tổng số tiền nợ gốc và lãi khoảng 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Nhật Tuấn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: CA)

Đến tối 23/3/2026, khi gọi video cho người bạn là L.V.H.L (trú tỉnh Quảng Trị) để hỏi vay tiền, Tuấn phát hiện tài khoản ngân hàng của L. thường xuyên luân chuyển số tiền lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiếp tục đầu tư.

Tuấn sau đó đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến L. tin tưởng, đồng ý cho mượn tiền với lý do phục vụ công việc. Tiếp đó, L. cũng đưa ra thông tin không đúng sự thật về nhu cầu cần vốn làm việc để vay tiền của anh L.A.T. Sau khi nhận được tiền, L. chuyển toàn bộ cho Tuấn.

Với thủ đoạn trên, Tuấn bị xác định đã chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của bị hại. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Tuấn có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi của những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.