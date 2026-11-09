Thua Liverpool, Pierre Sage có thể mất ghế HLV trưởng Crystal Palace

Sau thất bại 1-3 của Crystal Palace trước Liverpool tối Chủ nhật, tương lai của HLV Pierre Sage trở nên bất định hơn bao giờ hết. Jamie Carragher, cựu danh thủ Liverpool và hiện là chuyên gia của Sky Sports, cho rằng đây có thể là trận đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Pháp tại Crystal Palace.

Crystal Palace (áo trắng) đã chơi rất nỗ lực và tạo ra nhiều khó khăn cho Liverpool.

Carragher thừa nhận đội chủ nhà đã có một trong những màn trình diễn tốt nhất mùa giải, khi thủ môn Alisson trở thành cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Liverpool. Nhưng theo ông, ban lãnh đạo Crystal Palace khó có thể tiếp tục đặt niềm tin vào một HLV đang gặp quá nhiều khó khăn tại Premier League.

Nhận định này không phải không có cơ sở. Trước cuộc tiếp đón Liverpool, Crystal Palace đã trải qua 3 trận thua liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Thất bại mới nhất khiến chuỗi trận trắng tay của đội bóng London kéo dài lên con số 4 và đẩy họ xuống đáy bảng xếp hạng. Sau 10 trận, Sage mới giúp Palace giành được 7 điểm với 2 chiến thắng và sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất giải.

Điều khiến tình thế của Sage thêm khó khăn là những vấn đề cũ vẫn chưa được giải quyết. Crystal Palace có những thời điểm tổ chức phòng ngự khá tốt, nhưng thường xuyên mất tập trung ở những tình huống quyết định. Trước Liverpool, họ đã phải trả giá khi Alexis Mac Allister thoải mái thoát khỏi sự đeo bám của Quinten Timber để đánh đầu mở tỷ số từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai.

Mac Allister (số 10) đã trừng phạt sai sót trong việc kèm người của Crystal Palace bằng bàn mở tỷ số cho Liverpool.

Đầu hiệp hai, hàng thủ Palace tiếp tục để lộ khoảng trống trong một tình huống phản công. Bradley Barcola kiến tạo để Florian Wirtz ghi bàn đầu tiên tại Premier League mùa này, nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Alexander Isak ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 89, sau pha phối hợp với Wirtz. Bàn thắng từ chấm phạt đền của Eddie Nketiah trong thời gian bù giờ chỉ còn mang ý nghĩa an ủi đội chủ nhà.

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, người ta có thể bỏ qua một thực tế là Crystal Palace đã chơi không tệ. Yeremy Pino từng đưa bóng dội xà ngang, Jorgen Strand Larsen có một bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định tình huống việt vị, còn Daichi Kamada và Adam Wharton đều buộc Alisson phải thực hiện những pha cứu thua xuất sắc.

Theo phân tích của The Athletic, những tín hiệu tích cực trong lối chơi cũng chưa đủ để bảo đảm tương lai cho Sage. Crystal Palace có những cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến, tuyến giữa với Quinten Timber và Adam Wharton cho thấy sự cơ động, trong khi hàng thủ cũng có những khoảng thời gian chơi chắc chắn. Nhưng những sai lầm lặp đi lặp lại khiến đội bóng không thể chuyển hóa nỗ lực thành điểm số.

Isak (số 9) một lần nữa lại trở thành hung thần với mành lưới Crystal Palace.

Sage mới được bổ nhiệm vào mùa hè vừa qua, vì vậy một quyết định chia tay vào thời điểm này sẽ không khỏi gây tranh cãi. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Crystal Palace có thể không muốn chờ đợi thêm khi đội bóng đã rơi xuống cuối bảng và chuỗi thất bại ngày càng kéo dài.

Sau trận thua Liverpool, tương lai của nhà cầm quân người Pháp đang trở thành dấu hỏi lớn. Nếu Crystal Palace quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Sage có thể phải chấm dứt cuộc phiêu lưu ngắn ngủi tại đội bóng London, chỉ hơn 3 tháng kể từ sau khi được bổ nhiệm.