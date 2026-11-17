Bước vào cuộc so tài mang tính chất quyết định ngôi vương, đội tuyển Kyrgyzstan chủ động dâng cao đội hình, tận dụng thể hình và thể lực tốt để gia tăng sức ép ở khu vực giữa sân.

Trong bối cảnh đội nhà chịu nhiều sức ép, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bất ngờ có khoảnh khắc chói sáng ở phút 19. Nhận bóng bên cánh trái, ngôi sao trẻ của tuyển Việt Nam tự tin đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút xa ở khoảng cách gần 20 mét, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng giúp các học trò của HLV Kim Sang Sik thi đấu tự tin, lùi sâu phòng ngự phản công và bảo toàn lợi thế cho đến hết hiệp một.

Sang hiệp hai, Kyrgyzstan dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Hàng thủ Việt Nam cùng thủ môn Trần Trung Kiên đã thi đấu lăn xả để bọc lót và cản phá nhiều đợt hãm thành của đối phương.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã xuất hiện ở thời điểm cuối trận. Phút 86, từ quả phạt góc bên cánh trái, đội trưởng Valerii Kichin chọn vị trí chính xác và bật cao đánh đầu tung lưới Việt Nam, gỡ hòa 1-1.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ hai phút sau (phút 88), từ một tình huống tranh chấp bóng ở giữa sân, Erbol Atabaev quan sát thấy thủ môn Trung Kiên dâng cao đã tung cú sút xa vô cùng táo bạo. Bóng vượt qua tầm với của thủ môn tuyển Việt Nam bay vào lưới, hoàn tất chiến thắng ngược dòng 2-1 cho đội khách.

Trận thua đáng tiếc này khiến đội tuyển Việt Nam khép lại giải đấu ở vị trí á quân, giành 3 điểm sau 2 trận. Với hai chiến thắng tuyệt đối, Kyrgyzstan (6 điểm) đăng quang chức vô địch Casper Cup 2026. Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa xếp hạng ba.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Trần Trung Kiên; Nguyễn Thành Chung, Lương Chí Khải, Nguyễn Đức Anh, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hồng Phúc, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng.

Kyrgyzstan: Erzhan Tokotaev; Valerii Kichin, Said Datsiev, Khristiian Brauzman, Eldiiar Zarypbekov, Kimi Merk Bern, Odilzhon Abdurakhmanov, Kairat Zhyrgalbek uulu, Sirozhiddin Astanakulov, Manas Karipov, Erbol Atabaev.