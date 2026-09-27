Thua 'kèo', nam thanh niên phát livestream xâm phạm mồ mả

Ngày 27/9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trường Tân phát hiện tài khoản Tiktok có tên T.V đăng tải những video xấu, độc. Trong đó người tham gia thực hiện các thử thách nguy hiểm, phản cảm như: tiểu tiện lên mộ, đập phá đồ thờ cúng tại mộ để thu hút người xem, lượt thích và quà tặng có thể quy đổi thành tiền.

Ngay khi nắm được sự việc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc. Ảnh: Cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Trường Tân phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT Công an thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, kết quả xác định: Vào chiều ngày 12/9, M.X.Đ (SN 2009, trú tại xã Gia Phúc) và P.T.V (SN 2009, trú tại xã Trường Tân, cùng TP Hải Phòng) thống nhất hẹn nhau tổ chức live PK trên ứng dụng Tiktok. Bên nào thua sẽ phải thực hiện thử thách do bên thắng yêu cầu.

Cụ thể, hai bên thống nhất thử thách, người thua phải đi ra nghĩa địa tiểu tiện vào bát hương trên phần mộ và đập bát hương. Sau khi kết thúc thời gian live PK, nam thanh niên M.X.Đ thua và đồng ý thực hiện thử thách như đã thống nhất.

Nam thanh niên thua "kèo" thực hiện hành vi tiểu tiện lên mộ, đập phá đồ thờ cúng tại mộ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Vào khoảng 23h45 ngày 12/9, M.X.Đ phát live trên mạng xã hội Tiktok toàn bộ quá trình thực hiện "kèo". Để thực hiện thử thách, nam thanh niên nhờ N.T.T (SN 2008, trú tại xã Gia Phúc) và P.Đ.N (SN 2010, trú tại xã Trường Tân) đi cùng đến nghĩa trang nhân dân Đống Bùi (thuộc địa phận thôn Quang Đức, xã Trường Tân). Tại đây, M.X. Đ đã thực hiện các hành vi như đã hứa với P.T.V...

Liên quan đến sự việc trên, cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.