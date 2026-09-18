Thua Hàn Quốc, bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào nhánh đấu khó ở ASIAD 2026

Các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước đội Hàn Quốc. Ảnh Hiển Trần

Chiều 18-9, tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (Nhật Bản), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng bảng D gặp Hàn Quốc. Cả hai đội đều đã sớm giành quyền vào tứ kết sau những chiến thắng trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc), bởi vậy cuộc đối đầu này có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về khả năng tổ chức lối chơi, các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận khá cân bằng trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, những thời điểm quyết định lại chứng kiến sự khác biệt về khả năng duy trì sự ổn định của hai đội.

Set đầu diễn ra giằng co. Việt Nam có thời điểm vượt lên dẫn 21-19 nhờ những pha tấn công hiệu quả của Thanh Thúy, Ánh Thảo cùng khả năng tổ chức chắn bóng khá tốt.

Thế nhưng, khi set đấu bước vào giai đoạn quyết định, đội tuyển Việt Nam lại bất ngờ chững lại. Những pha đỡ bước một thiếu ổn định khiến các phương án tấn công bị ảnh hưởng, trong khi Hàn Quốc tận dụng tốt cơ hội để liên tiếp ghi điểm. Đội bóng xứ kim chi tạo nên chuỗi điểm quyết định và lật ngược thế trận, thắng 25-21, qua đó dẫn trước 1-0. Diễn biến trực tiếp cũng ghi nhận Việt Nam gặp khó khăn ở khâu bước một trong những điểm số cuối set.

Sang set 2, kịch bản tương tự tiếp tục xuất hiện. Hàn Quốc chủ động gây sức ép bằng những quả phát bóng khó, trong khi Việt Nam kiên trì bám đuổi. Bích Thủy có nhiều pha đánh nhanh hiệu quả ở giữa lưới, còn Thanh Thúy và Lưu Thị Huệ tạo ra một số tình huống chắn bóng tốt.

Đội tuyển Việt Nam từng san bằng tỷ số 17-17 rồi tiếp tục đưa set đấu về thế cân bằng 20-20. Tuy nhiên, ở thời điểm then chốt, Hàn Quốc vẫn cho thấy sự chắc chắn hơn. Những pha phát bóng gây khó khăn cho hàng sau Việt Nam khiến đội tuyển không thể duy trì nhịp tấn công. Hàn Quốc giành chiến thắng 25-21, qua đó nâng tỷ số lên 2-0.

Nỗ lực của các cô gái đội tuyển Việt Nam để có được chiến thắng. Ảnh: Hiển Trần

Bị đẩy vào thế không còn đường lùi, đội tuyển Việt Nam bước vào set 3 với tinh thần quyết tâm cao hơn.

Hàn Quốc khởi đầu set 3 tốt và có lúc dẫn 11-6. Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt từng bước thu hẹp khoảng cách.

Khả năng phòng thủ được cải thiện giúp Việt Nam lấy lại sự chủ động. Từ chỗ bị dẫn sâu, đội tuyển san bằng tỷ số 13-13 rồi lần đầu vượt lên 17-16. Thanh Thúy tiếp tục đóng vai trò quan trọng với những pha xử lý quyết đoán, trong khi các đồng đội cũng thi đấu tập trung hơn ở bước một và khâu phòng thủ.

Việt Nam có thời điểm dẫn 20-17, nhưng Hàn Quốc nhanh chóng đáp trả và đưa set đấu trở lại thế giằng co. Hai đội liên tục đổi điểm, khiến set 3 trở thành màn đấu trí và bản lĩnh thực sự. Việt Nam bỏ lỡ hai cơ hội kết thúc set khi Hàn Quốc gỡ hòa 24-24.

Dẫu vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn không bỏ cuộc. Ở thời điểm quyết định, Quỳnh Hương tạo sức ép bằng một quả phát bóng khó, khiến hàng sau Hàn Quốc mắc lỗi. Việt Nam giành chiến thắng 28-26, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và thắp lại hy vọng lội ngược dòng.

Set 4 vì thế được chờ đợi sẽ tiếp tục chứng kiến màn vùng lên của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Hàn Quốc nhanh chóng chứng minh bản lĩnh của đội bóng đang hướng tới ngôi đầu bảng.

Hai đội tiếp tục giằng co trong những điểm đầu set. Thanh Thúy và Trà My nỗ lực duy trì thế bám đuổi, nhưng Hàn Quốc dần tạo khoảng cách nhờ những quả phát bóng có sức ép lớn và khả năng tấn công hiệu quả của Kang So-hwi.

Việt Nam từng rút ngắn khoảng cách xuống 18-22, song đó cũng là tất cả những gì đội tuyển có thể làm được. Hàn Quốc ghi liên tiếp ba điểm cuối set để thắng 25-18, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng B ở tứ kết. Ảnh: Hiển Trần

Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại vòng bảng ASIAD 2026 với vị trí thứ hai bảng D, sau Hàn Quốc. Sau hai chiến thắng 3-0 trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc), thất bại trước Hàn Quốc là trận thua đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tại giải.

Theo lịch thi đấu, các trận tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 2026 diễn ra ngày 20-9. Với việc xếp nhì bảng D, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào nhánh đấu gặp đội nhất bảng B ở tứ kết.