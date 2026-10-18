Thua Hà Nội FC 1-2, CLB Công an Hà Nội mất ngôi đầu bảng

Video: Tổng hợp trận đấu CAHN 1-2 Hà Nội.

Hà Nội FC đánh bại CLB Công an Hà Nội 2-1 trong trận derby Thủ đô trên sân vận động Hàng Đẫy. Nguyễn Văn Tùng ghi bàn quyết định giúp đoàn quân của huấn luyện viên Harry Kewell giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải. CLB Công an Hà Nội thua trận đầu tiên tại V.League 2026-2027 và mất ngôi đầu bảng xếp hạng.

●V.League

CAHN

1-2

Hà Nội

Leo Artur 46’

Kết thúc

Xuân Mạnh 19’

Văn Tùng 49’

Hai đội tạo ra một trận đấu có sự tương phản rõ rệt giữa khả năng kiểm soát và hiệu quả. CLB Công an Hà Nội giữ bóng 59%, tung ra 14 cú sút so với 8 của đối thủ và được hưởng tới 9 quả phạt góc. Tuy nhiên, Hà Nội FC tạo ra đủ cơ hội để ghi 2 bàn và sau đó bảo vệ lợi thế trước sức ép ngày càng lớn của đội chủ nhà.

Hiệp một có thế trận cân bằng. CAHN cầm bóng 54% nhưng không tạo ra sự vượt trội về các pha tấn công. Hà Nội FC dứt điểm nhiều hơn, 5 so với 4.

Hà Nội FC thắng trận thứ hai trong mùa giải. (Ảnh: Ngọc Đức)

Đội khách đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định. Phút 19, từ một quả phạt góc, Xuân Mạnh xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm và dứt điểm cận thành mở tỷ số. Hà Nội FC suýt nhân đôi cách biệt chỉ hai phút sau. Faurand Tournaire thoát xuống bên phải rồi căng ngang thuận lợi để Văn Tùng dứt điểm đưa bóng trúng cột.

CLB Công an Hà Nội cố gắng đáp trả bằng những pha đưa bóng vào vòng cấm cho Alan nhưng không tạo được cơ hội đủ rõ ràng. Đội chủ nhà chỉ có một cú sút trúng đích trong 45 phút đầu và bước vào giờ nghỉ với bất lợi 0-1.

Thế trận thay đổi mạnh ngay khi hiệp hai bắt đầu. Chưa đầy một phút sau giờ nghỉ, Đình Bắc đưa bóng cho Leo Artur ở ngoài vòng cấm. Tiền vệ người Brazil tung cú sút hiểm hóc, đánh bại Quan Văn Chuẩn để gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, Hà Nội FC lập tức đáp trả. Phút 49, Yuval Sade phối hợp với Faurand Tournaire bên cánh phải trước khi căng ngang vào khu vực cấm địa. Văn Tùng chọn vị trí chính xác và dứt điểm cận thành, đưa đội khách trở lại thế dẫn bàn.

Từ đó, trận đấu chủ yếu diễn ra trên phần sân Hà Nội FC. Các cầu thủ Công an Hà Nội kiểm soát bóng tới 64% trong hiệp hai, tung ra 10 cú sút và được hưởng 7 quả phạt góc.

Đình Bắc là cầu thủ gây nhiều khó khăn nhất cho hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, anh và đồng đội không thể tạo ra được sức ép đủ lớn trước hàng thủ lùi sâu của Hà Nội FC. CLB Công an Hà Nội thua 1-2 chung cuộc.

Công an Hà Nội

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Nguyễn Filip

TM

6

Mauk Stefan Ingo

7

Cao Pendant Quang Vinh

10

Leonardo Artur De Melo

11

Lê Phạm Thành Long

12

Hoàng Văn Toản

19

Nguyễn Quang Hải

38

Nguyễn Adou Leygley Minh

55

Putros Frans Dhia Jirjis

72

Alan Sebastiao Alexandre

88

Lê Văn Đô

DỰ BỊ

4

Phan Ngọc Tín

9

Nguyễn Đình Bắc

15

Bùi Xuân Thịnh

18

Đinh Thanh Bình

23

Vũ Thành Vinh

TM

26

Hà Văn Phương

Hà Nội

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Quan Văn Chuẩn

TM

6

Felida Kevin Antonio

7

Phạm Xuân Mạnh

9

Faurand-Tournaire Aymeric

10

Nguyễn Văn Quyết

16

Nguyễn Thành Chung

22

Nguyễn Công Nhật

23

Nguyễn Văn Tùng

35

Ferreira Da Silva Adriel Tadeu

36

Sade Iuval

88

Đỗ Hùng Dũng

DỰ BỊ

3

Lê Văn Tới

14

Nguyễn Hai Long

17

Hồ Thanh Minh

19

Lê Xuân Tú

20

Đậu Hồng Phong

21

Vũ Đình Hai

29

Nguyễn Đức Anh

33

Nguyễn Anh Tiệp

66

Phạm Đình Hải

TM

Thông tin trước trận Công an Hà Nội vs Hà Nội

Trận Công an Hà Nội vs Hà Nội thuộc vòng 4 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 18/10 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Công an Hà Nội đứng đầu LPBank V.League 1-2026/27 sau 3 vòng với 9 điểm, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới. Đội bóng của HLV Alexandre Polking lần lượt thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, Thể Công Viettel 1-0 và Đồng Nai 3-0.

Trên mọi đấu trường, Công an Hà Nội thắng 7 trong 10 trận gần nhất. Hai trận gần đây nhất của đội diễn ra ở đấu trường quốc tế: thắng Lion City Sailors 1-0 tại ASEAN Club Championship và thua Kashima Antlers 0-1 tại AFC Champions League Elite.

CLB Công an Hà Nội đấu với Hà Nội FC ở vòng 4 V.League. (Ảnh: Ngọc Đức)

Hà Nội có 3 điểm sau 3 vòng, đứng thứ 13, ghi 3 bàn và nhận 7 bàn thua. Đội bóng Thủ đô thua Công an TP.HCM 1-3, Sông Lam Nghệ An 1-4 trước khi thắng Bắc Ninh 1-0 ở vòng gần nhất. Tại Cúp Quốc gia, Hà Nội hòa Đà Nẵng 1-1 sau 90 phút rồi thua 3-4 trong loạt luân lưu.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hà Nội thắng 3 trận, Công an Hà Nội thắng một trận và hai đội hòa một lần. Cuộc chạm trán gần nhất diễn ra ngày 8/3/2026, Hà Nội thắng 2-1. Ở lần gần nhất Công an Hà Nội giành chiến thắng trong cặp đấu này, đội thắng Hà Nội 4-2 ngày 28/8/2025.