Thua El Clasico, Barcelona vẫn đút túi số tiền kỷ lục

Barcelona thu về số tiền lớn sau El Clasico. Ảnh: Reuters.

Con số kể trên vượt xa kỷ lục cũ 16.465.731 euro từng ghi nhận vào ngày 10/5, tương đương mức tăng thêm 2,64 triệu euro (xấp xỉ 16%). Mức tăng trưởng đột biến này chủ yếu đến từ việc tăng giá vé vào sân, kết hợp với việc mở rộng sức chứa của khu vực ghế VIP tại tầng hai sân vận động Spotify Camp Nou.

Thành công thương mại của đội bóng xứ Catalan còn lan tỏa mạnh mẽ sang hệ thống bán lẻ. Cửa hàng chính thức (megastore) tại sân vận động lần đầu tiên ghi nhận mức doanh thu theo ngày vượt mốc 800.000 euro trong lịch sử.

Đáng chú ý, bộ sưu tập độc quyền kết hợp giữa câu lạc bộ, Spotify và rapper Tyler, The Creator cũng trở thành dự án hợp tác nghệ sĩ đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay trên cả kênh bán buôn trực tiếp lẫn thương mại điện tử.

Quay trở lại với diễn biến trận đấu, dù được chơi trên sân nhà Camp Nou và được đánh giá cao hơn, Barcelona bất ngờ để thua đại kình địch Real Madrid với tỷ số 1-2. Bàn thắng của Raphinha là không đủ để "Los Blaugrana" tránh khỏi thất bại khi Kylian Mbappe lập cú đúp.

Trận thua tại vòng 10 khiến Barca bị chính đại kình địch rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng xuống còn 3 điểm. Đây cũng là thất bại đầu tiên của thầy trò Hansi Flick tại La Liga.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.