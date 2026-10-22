Thua đau Como, cầu thủ và HLV trưởng MU đổ lỗi lẫn cho nhau

Bruno Fernandes công khai chê đấu pháp của MU

Manchester United trải qua một đêm đáng quên trên đất Italia khi thua Como 1-4 ở lượt trận Champions League 2026/27. Sau trận đấu, những phát biểu từ Bruno Fernandes và Michael Carrick cho thấy các thành viên MU đang nhìn nhận khác nhau về nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn tệ hại, trong bối cảnh đội bóng kéo dài chuỗi không thắng lên 7 trận trên mọi đấu trường.

Bruno Fernandes thất vọng tràn trề sau khi cùng MU nhận thất bại 1-4 trước Como.

Tâm điểm của những tranh luận là cách MU tổ chức pressing. Trả lời TNT Sports, đội trưởng Bruno Fernandes cho rằng việc đội bóng chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho Como xuất phát từ lựa chọn chiến thuật của ban huấn luyện, thay vì quyết định của các cầu thủ trên sân.

“Đó là quyết định của ban huấn luyện khi không pressing một đối một, đôi khi để lại khoảng trống phía sau và chờ đối phương đưa bóng lên”, tiền vệ người Bồ Đào Nha giải thích. Theo Fernandes, cách tiếp cận này giúp những đội bóng như Como có thêm sự tự tin, buộc MU phải di chuyển nhiều và khiến các cầu thủ khó duy trì thể lực lẫn sự tỉnh táo khi giành lại bóng.

Khi được hỏi liệu đấu pháp ấy có phải nguyên nhân khiến MU thất bại, Fernandes trả lời rằng trách nhiệm đánh giá thuộc về HLV và ban huấn luyện. Nhưng theo anh, đội bóng cần chủ động pressing cao hơn, chấp nhận rủi ro để gây sức ép và khiến đối thủ mắc sai lầm, thay vì để Como thoải mái triển khai lối chơi.

Phát biểu của Fernandes đặt HLV Carrick vào thế khó, nhất là khi đây không phải lần đầu những bất đồng trong nội bộ MU xuất hiện công khai. Trước đó, sau thất bại trước Atletico Madrid tại Champions League, trung vệ Lisandro Martinez đã chỉ trích bộ phận lãnh đạo CLB, trong đó nhắm tới giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox vì những vấn đề liên quan đến công tác chuyển nhượng.

HLV Carrick chỉ trích tinh thần thi đấu của cầu thủ

HLV Michael Carrick không đồng tình với cách nhìn nhận đặt trọng tâm vào đấu pháp. Nhà cầm quân người Anh thẳng thắn cho rằng chiến thuật sẽ khó phát huy tác dụng nếu các cầu thủ không duy trì được nỗ lực cần thiết.

“Chúng tôi đã pressing một đối một một phần trong hiệp hai và cuối cùng vẫn để thủng lưới. Dù sử dụng chiến thuật nào, nếu không chạy về phòng ngự, bạn sẽ không thể chiến thắng”, Carrick đáp lại khi được hỏi về nhận xét của Fernandes.

Nhà cầm quân này cũng không giấu được sự tức giận sau trận thua. Ông khẳng định màn trình diễn của MU là không thể chấp nhận, đồng thời đặt câu hỏi liệu vấn đề nằm ở công tác huấn luyện hay ở động lực, ý thức và cường độ thi đấu của các cầu thủ. “Bạn không thể muốn bật lên lúc nào thì bật, muốn chơi hết sức lúc nào thì chơi. Bạn không thể lựa chọn khi nào mình thi đấu tốt và khi nào không”, Carrick nhấn mạnh.

HLV Carrick đã phải xin lỗi các CĐV sau khi MU thua tan tác trước Como.

Theo HLV trưởng MU, điều khiến ông thất vọng không chỉ là 4 bàn thua mà còn là cách các cầu thủ thể hiện trên sân. Carrick cho rằng đội bóng phải duy trì những tiêu chuẩn nhất định bất kể kết quả, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những cổ động viên đã di chuyển đến Italia để cổ vũ đội nhà.

Thất bại trước Como khiến MU có 2 trận thua sau 3 lượt đấu tại Champions League mùa này, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường lên 7 trận. Trước mắt Carrick và các học trò là cuộc tiếp đón Bournemouth tại Premier League vào Chủ nhật.

Trận đấu này có thể trở thành phép thử quan trọng đối với khả năng phản ứng của thầy trò Carrick sau cú sảy chân tại Italia. Tuy nhiên, với những phát biểu đậm màu “drama” vừa rồi, chưa biết còn sóng gió hậu trường nào sẽ ập đến với MU trước khi họ đón tiếp Bournemouth hay không!